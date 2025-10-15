Вы узнаете о главных достопримечательностях Куала-Лумпура — исторических и современных, исследуете мистические пещеры Бату с древними индуистскими святынями, пообщаетесь с лангурами и ощутите магию природы на вечерней реке с тысячами светлячков.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
Мы покажем вам самые интересные достопримечательности города:
- Площадь Независимости. Именно здесь в 1957 году впервые был поднят флаг независимой Малайзии. Вы узнаете о колониальной истории страны и архитектурных стилях зданий — мавританскиом, викторианском и готическом
- Королевский дворец — официальная резиденция правителя. Здесь поговорим о роли монархии в современной Малайзии и традициях королевской охраны
- Национальная мечеть (Масджид Негара). Её архитектура отражает исламские и современные мотивы. Гид расскажет вам о значении ислама в культуре страны и символике крыши, выполненной в форме 18-конечной звезды
- Китайский храм. Поговорим о божествах, которым поклоняются местные жители, и о китайском влиянии на культуру Малайзии
- Башни-близнецы Петронас — символ прогресса и экономического роста страны
Пещеры Бату
Бату — священное место для индуистов. Они посвящены богу войны Муругану: его золотой памятник высотой 42,7 метра установлен у подножия лестницы. Каждый год здесь проходит красочный фестиваль Тайпусам, привлекающий миллионы паломников. Вы узнаете, когда возникли пещеры и почему именно здесь появился индуистский храм.
Храм и обезьянки лангуры
По приезду в городок Куала Селангор первая остановка будет в индуистском храме Sri Shakti. Затем мы поедем на гору Мелавати, где можно будет пообщаться с обезьянками лангурами. Это место их обитания, не контактный зоопарк.
Ужин с морепродуктами в ресторане у реки
Магия светлячков на реке
Светлячки используют свой свет для общения и привлечения партнёров. Встреча с этими маленькими существами — волшебное зрелище. Наблюдать за ними будем в мангровых зарослях, где особые условия способствуют их обитанию.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
- В стоимость входят: ужин в местном ресторане с морепродуктами, лодка на реке со светлячками
- Отдельно и по желанию оплачивается обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
