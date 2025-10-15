Это путешествие, где городской шарм, древние традиции и магия природы сливаются воедино. Вы узнаете о главных достопримечательностях Куала-Лумпура — исторических и современных, исследуете мистические пещеры Бату с древними индуистскими святынями, пообщаетесь с лангурами и ощутите магию природы на вечерней реке с тысячами светлячков.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру

Мы покажем вам самые интересные достопримечательности города:

Площадь Независимости . Именно здесь в 1957 году впервые был поднят флаг независимой Малайзии. Вы узнаете о колониальной истории страны и архитектурных стилях зданий — мавританскиом, викторианском и готическом

. Именно здесь в 1957 году впервые был поднят флаг независимой Малайзии. Вы узнаете о колониальной истории страны и архитектурных стилях зданий — мавританскиом, викторианском и готическом Королевский дворец — официальная резиденция правителя. Здесь поговорим о роли монархии в современной Малайзии и традициях королевской охраны

— официальная резиденция правителя. Здесь поговорим о роли монархии в современной Малайзии и традициях королевской охраны Национальная мечеть (Масджид Негара) . Её архитектура отражает исламские и современные мотивы. Гид расскажет вам о значении ислама в культуре страны и символике крыши, выполненной в форме 18-конечной звезды

. Её архитектура отражает исламские и современные мотивы. Гид расскажет вам о значении ислама в культуре страны и символике крыши, выполненной в форме 18-конечной звезды Китайский храм . Поговорим о божествах, которым поклоняются местные жители, и о китайском влиянии на культуру Малайзии

. Поговорим о божествах, которым поклоняются местные жители, и о китайском влиянии на культуру Малайзии Башни-близнецы Петронас — символ прогресса и экономического роста страны

Пещеры Бату

Бату — священное место для индуистов. Они посвящены богу войны Муругану: его золотой памятник высотой 42,7 метра установлен у подножия лестницы. Каждый год здесь проходит красочный фестиваль Тайпусам, привлекающий миллионы паломников. Вы узнаете, когда возникли пещеры и почему именно здесь появился индуистский храм.

Храм и обезьянки лангуры

По приезду в городок Куала Селангор первая остановка будет в индуистском храме Sri Shakti. Затем мы поедем на гору Мелавати, где можно будет пообщаться с обезьянками лангурами. Это место их обитания, не контактный зоопарк.

Ужин с морепродуктами в ресторане у реки

Магия светлячков на реке

Светлячки используют свой свет для общения и привлечения партнёров. Встреча с этими маленькими существами — волшебное зрелище. Наблюдать за ними будем в мангровых зарослях, где особые условия способствуют их обитанию.

Организационные детали