Влюбиться в Малайзию за 1 день

Яркий Куала-Лумпур, величественные пещеры Бату и волшебная река светлячков
Это путешествие, где городской шарм, древние традиции и магия природы сливаются воедино.

Вы узнаете о главных достопримечательностях Куала-Лумпура — исторических и современных, исследуете мистические пещеры Бату с древними индуистскими святынями, пообщаетесь с лангурами и ощутите магию природы на вечерней реке с тысячами светлячков.
Влюбиться в Малайзию за 1 день© Денис
Влюбиться в Малайзию за 1 день© Денис
Влюбиться в Малайзию за 1 день© Денис
Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру

Мы покажем вам самые интересные достопримечательности города:

  • Площадь Независимости. Именно здесь в 1957 году впервые был поднят флаг независимой Малайзии. Вы узнаете о колониальной истории страны и архитектурных стилях зданий — мавританскиом, викторианском и готическом
  • Королевский дворец — официальная резиденция правителя. Здесь поговорим о роли монархии в современной Малайзии и традициях королевской охраны
  • Национальная мечеть (Масджид Негара). Её архитектура отражает исламские и современные мотивы. Гид расскажет вам о значении ислама в культуре страны и символике крыши, выполненной в форме 18-конечной звезды
  • Китайский храм. Поговорим о божествах, которым поклоняются местные жители, и о китайском влиянии на культуру Малайзии
  • Башни-близнецы Петронас — символ прогресса и экономического роста страны

Пещеры Бату

Бату — священное место для индуистов. Они посвящены богу войны Муругану: его золотой памятник высотой 42,7 метра установлен у подножия лестницы. Каждый год здесь проходит красочный фестиваль Тайпусам, привлекающий миллионы паломников. Вы узнаете, когда возникли пещеры и почему именно здесь появился индуистский храм.

Храм и обезьянки лангуры

По приезду в городок Куала Селангор первая остановка будет в индуистском храме Sri Shakti. Затем мы поедем на гору Мелавати, где можно будет пообщаться с обезьянками лангурами. Это место их обитания, не контактный зоопарк.

Ужин с морепродуктами в ресторане у реки

Магия светлячков на реке

Светлячки используют свой свет для общения и привлечения партнёров. Встреча с этими маленькими существами — волшебное зрелище. Наблюдать за ними будем в мангровых зарослях, где особые условия способствуют их обитанию.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
  • В стоимость входят: ужин в местном ресторане с морепродуктами, лодка на реке со светлячками
  • Отдельно и по желанию оплачивается обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Денис
Денис — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 111 туристов
Меня зовут Денис. Живу в городе Куала-Лумпур больше 13 лет, объездил все места в Малайзии и странах вокруг. По образованию я историк, это очень помогает в работе. А чтобы быть в курсе всех дел, расспрашиваю местных о срочных и актуальных новостях. Провёл экскурсии для 10 000+ человек. Руковожу командой гидов — и жду вас в гости!
М
Марина
15 окт 2025
Сегодня у нас была экскурсия Куалу Лумпур за 1 день.
Мы действительно узнали очень многое, и очень много успели за день посмотреть.
У нас был очень познавательный и насыщенный день.
Огромное отдельное спасибо
читать дальше

нашему гиду Марату, очень внимательный прислушивался ко всем нашим пожеланиям.
Веселые и чудные лангуры, вообще не агрессивные, добавили в нашу экскурсию много позитива.
Всем рекомендую.
А ребятам процветания, новых неизведанных маршрутов, побольше позитивных туристов!!!!

Спасибо вам большое, что вы делаете наш отдых ещё прекрасней
❤️❤️❤️👍✌️

