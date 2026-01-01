Яркие эмоции и безмятежность: Мальдивы с активностями и релаксом (всё включено)
Поплавать с черепахами, мантами и акулами, поймать себе ужин и послушать бодуберу
Начало: Аэропорт Мале, трансфер к локальному острову в 10:...
«После завтрака купим спелые фрукты или натуральный мальдивский десерт из кокоса и мёда, завёрнутый в банановый лист»
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
175 500 ₽ за человека
Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа)
Посмотреть на обитателей океана, поужинать пойманной рыбой и насладиться огненными закатами
Начало: Мале, аэропорт, 10:00
«Мы собираем небольшие группы и заранее продумываем все детали вашего отдыха — проживание в колоритных бунгало, питание с нотками локальной кухни, экскурсии и активности»
28 сен в 10:00
26 ноя в 10:00
$1705 за человека
Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле
Насладиться солнцем и океаном, поплавать с черепахами и скатами и поймать рыбу себе на ужин
Начало: Мале, аэропорт, рекомендуем прилёт до 9:00, послед...
«В завершении вас ждёт атмосферный ужин прямо на берегу: насладимся вкусной едой, теплом и лёгким бризом»
1 ноя в 15:00
165 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «Гастрономические»
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