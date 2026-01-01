Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Мале на русском языке, цены от 1705 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мале, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мальдивских островов на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026