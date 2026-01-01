Яркие эмоции и безмятежность: Мальдивы с активностями и релаксом (всё включено)
Поплавать с черепахами, мантами и акулами, поймать себе ужин и послушать бодуберу
Начало: Аэропорт Мале, трансфер к локальному острову в 10:...
«Займёмся снорклингом и дайвингом, поплаваем с черепахами, мантами и акулами, посмотрим зажигательные танцы под барабанную музыку бодуберу и поймаем себе ужин во время ночной рыбалки — яркие эмоции»
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
175 500 ₽ за человека
Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа)
Посмотреть на обитателей океана, поужинать пойманной рыбой и насладиться огненными закатами
Начало: Мале, аэропорт, 10:00
«За доплату можем организовать романтический ужин на берегу океана или свадебную церемонию»
28 сен в 10:00
26 ноя в 10:00
$1705 за человека
Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле
Насладиться солнцем и океаном, поплавать с черепахами и скатами и поймать рыбу себе на ужин
Начало: Мале, аэропорт, рекомендуем прилёт до 9:00, послед...
«Вечером за ужином в кафе отеля познакомимся поближе и обсудим планы»
1 ноя в 15:00
165 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «С ужином»
Самые популярные туры этой рубрики в Мале
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Мале в июле 2026
Сейчас в Мале в категории "С ужином" можно забронировать 3 тура от 1705 до 175 500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры на русском языке в Мале (Мальдивы 🇲🇻) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «С ужином», 14 ⭐ отзывов, цены от 1705₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мальдивских островов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь