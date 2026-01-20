Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: прогулка сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: от старинных улиц до современных кварталов. Узнайте о религии, истории и культуре этого удивительного города
Начало: У мечети Хассана II
22 янв в 10:00
23 янв в 09:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Синагоги, легенды и золотое наследие старой Касабланки
Погрузиться в еврейскую традицию города через истории и легенды
22 янв в 10:30
23 янв в 10:30
€300 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Синагога Бет-Эль»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в январе 2026
Сейчас в Касабланке в категории "Синагога Бет-Эль" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 320. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Синагога Бет-Эль», 37 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март