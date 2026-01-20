Найдено 3 экскурсии в категории « Синагога Бет-Эль » в Касабланке на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 23 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Касабланка: между Востоком и Западом Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом Начало: У собора Сакре-кёр от €130 за всё до 10 чел. Пешая 3.5 часа 14 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Касабланка: прогулка сквозь время Погрузитесь в атмосферу Касабланки: от старинных улиц до современных кварталов. Узнайте о религии, истории и культуре этого удивительного города Начало: У мечети Хассана II от €320 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 2 чел. Синагоги, легенды и золотое наследие старой Касабланки Погрузиться в еврейскую традицию города через истории и легенды €300 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Касабланки

