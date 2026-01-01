По Марокко с художником-педагогом: 4 города и ежедневные пленэры (мини-группа)
Зарисовать Рабат, Шефшауэн, Фес, Марракеш и собрать на память скетчбук отпускных эскизов
Берите бумагу и цветные карандаши — отправляемся по колоритным и красочным городам Марокко! В каждом запланированы пленэры — вы сделаете скетчи медин, крепостей и других достопримечательностей.
Уметь рисовать необязательно — с читать дальшеуменьшить
вами будет художница и преподаватель, которая научит не бояться чистого листа, работать с ракурсом и пропорциями, иллюстрировать увиденное.
Простые приёмы и ежедневная практика — и к финалу поездки соберётся коллекция путевых набросков, которая идеально дополнит серию отпускных фотографий.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой: свитер и ветровку для вечеров, нескользящие кроссовки, головной убор, солнечные очки, крем с SPF, купальные принадлежности. Для прогулок по старым кварталам девушкам рекомендуется подобрать одежду, которая закрывает плечи, грудь, колени.
Для рисования вам понадобятся профессиональные цветные карандаши. Старайтесь не брать готовые наборы — рекомендуем покупать поштучно у брендов Malevich (самый качественный и бюджетный вариант) или Faber Castell (тоже любимы нашим преподавателем). Ориентируйтесь на палитру, которую мы предоставим. Если каких-то оттенков у вас не будет хватать — это не критично. Также понадобятся ластик, гладкая бумага А4 (лучше в листах — они удобнее скетчбуков), деревянный планшет такого же формата.
Программа тура по дням
1 день
Рабат, крепость Касба Удая
Встретимся в Касабланке и поедем в Рабат (90 км). По прибытии погуляем по белоснежной столице и сделаем зарисовки старинной цитадели Касба Удая.
2 день
Набережная и медина Рабата, Андалузские сады, королевский мавзолей, минарет Хасана
Утром пройдём по набережной и Андалузским садам. Посетим мавзолей короля Мухаммеда V и сделаем фото у недостроенного минарета Хасана. После обеда — пленэр на улочках медины.
3 день
Синий город Шефшауэн
Завтракаем и выезжаем в Шефшауэн (260 км), прибудем к обеду. Идём на пленэр, а на закате любуемся синим городом с высоты. За ужином попробуем марокканское серое вино.
4 день
Старый Шефшауэн, крепость Касбах
Встанем пораньше, чтобы погулять по Старому городу и крепости Касбах, сделать фото и эскизы. После обеда поедем в Фес (200 км).
5 день
Старый Фес, университет Аль-Карауин, кожевенные красильни, дворец художника
Сегодня рисуем и изучаем Фес. Побродим по лабиринту улиц Фес-эль-Бали, увидим старейший в мире университет Аль-Карауин и кожевенные красильни. Вспомним сериал «Клон» и посетим дворец марокканского художника.
6 день
Медина Марракеша, площадь Джемаа-эль-Фна, мечеть Кутубия
После завтрака едем в аэропорт и летим в Марракеш. Здесь зарисуем улочки медины, а вечер посвятим главной площади и мечети Кутубия.
7 день
Сад Мажорель, дворец Бахия
Сделаем сочные фотографии и скетчи в саду Мажорель, зайдём во дворец Бахия. Затем вернёмся в аэропорт Касабланки и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
€1830
1-местное проживание
€2180
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все трансферы по маршруту, перелёт Фес - Марракеш
Входные билеты по программе
Пленэрные занятия с преподавателем
Помощь в поиске выгодного международного авиаперелёта
Что не входит в цену
Билеты в Касабланку и обратно в ваш город
Обеды, ужины - около €40 в день
Набор для рисования
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
Завершение: Аэропорт Касабланки, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стас — ваша команда гидов в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 45 туристов
Привет! Вместе с командой влюблённых в своё дело гидов занимаемся организацией авторских путешествий по России и другим странам. Для многих экскурсий мы привлекаем местных гидов, чтобы глубоко погрузить вас в читать дальшеуменьшить
историю и культуру посещаемых мест. Сами тоже всегда детально изучаем маршруты перед поездкой, чтобы дать вам максимум интересных знаний и впечатлений. Нам нравится видеть восторг в глазах людей во время наших путешествий. Мы станем вашими проводниками на пути исследования удивительного и многогранного мира, поможем совершить открытия и покорить новые вершины!
Тур входит в следующие категории Касабланки
Похожие туры на «По Марокко с художником-педагогом: 4 города и ежедневные пленэры (мини-группа)»