По Марокко с художником-педагогом: 4 города и ежедневные пленэры (мини-группа)

Зарисовать Рабат, Шефшауэн, Фес, Марракеш и собрать на память скетчбук отпускных эскизов
Берите бумагу и цветные карандаши — отправляемся по колоритным и красочным городам Марокко! В каждом запланированы пленэры — вы сделаете скетчи медин, крепостей и других достопримечательностей.

Уметь рисовать необязательно — с
читать дальше

вами будет художница и преподаватель, которая научит не бояться чистого листа, работать с ракурсом и пропорциями, иллюстрировать увиденное.

Простые приёмы и ежедневная практика — и к финалу поездки соберётся коллекция путевых набросков, которая идеально дополнит серию отпускных фотографий.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой: свитер и ветровку для вечеров, нескользящие кроссовки, головной убор, солнечные очки, крем с SPF, купальные принадлежности. Для прогулок по старым кварталам девушкам рекомендуется подобрать одежду, которая закрывает плечи, грудь, колени.

Для рисования вам понадобятся профессиональные цветные карандаши. Старайтесь не брать готовые наборы — рекомендуем покупать поштучно у брендов Malevich (самый качественный и бюджетный вариант) или Faber Castell (тоже любимы нашим преподавателем). Ориентируйтесь на палитру, которую мы предоставим. Если каких-то оттенков у вас не будет хватать — это не критично. Также понадобятся ластик, гладкая бумага А4 (лучше в листах — они удобнее скетчбуков), деревянный планшет такого же формата.

Программа тура по дням

1 день

Рабат, крепость Касба Удая

Встретимся в Касабланке и поедем в Рабат (90 км). По прибытии погуляем по белоснежной столице и сделаем зарисовки старинной цитадели Касба Удая.

2 день

Набережная и медина Рабата, Андалузские сады, королевский мавзолей, минарет Хасана

Утром пройдём по набережной и Андалузским садам. Посетим мавзолей короля Мухаммеда V и сделаем фото у недостроенного минарета Хасана. После обеда — пленэр на улочках медины.

3 день

Синий город Шефшауэн

Завтракаем и выезжаем в Шефшауэн (260 км), прибудем к обеду. Идём на пленэр, а на закате любуемся синим городом с высоты. За ужином попробуем марокканское серое вино.

4 день

Старый Шефшауэн, крепость Касбах

Встанем пораньше, чтобы погулять по Старому городу и крепости Касбах, сделать фото и эскизы. После обеда поедем в Фес (200 км).

5 день

Старый Фес, университет Аль-Карауин, кожевенные красильни, дворец художника

Сегодня рисуем и изучаем Фес. Побродим по лабиринту улиц Фес-эль-Бали, увидим старейший в мире университет Аль-Карауин и кожевенные красильни. Вспомним сериал «Клон» и посетим дворец марокканского художника.

6 день

Медина Марракеша, площадь Джемаа-эль-Фна, мечеть Кутубия

После завтрака едем в аэропорт и летим в Марракеш. Здесь зарисуем улочки медины, а вечер посвятим главной площади и мечети Кутубия.

7 день

Сад Мажорель, дворец Бахия

Сделаем сочные фотографии и скетчи в саду Мажорель, зайдём во дворец Бахия. Затем вернёмся в аэропорт Касабланки и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении€1830
1-местное проживание€2180
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту, перелёт Фес - Марракеш
  • Входные билеты по программе
  • Пленэрные занятия с преподавателем
  • Помощь в поиске выгодного международного авиаперелёта
Что не входит в цену
  • Билеты в Касабланку и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины - около €40 в день
  • Набор для рисования
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
Завершение: Аэропорт Касабланки, 21:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стас
Стас — ваша команда гидов в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 45 туристов
Привет! Вместе с командой влюблённых в своё дело гидов занимаемся организацией авторских путешествий по России и другим странам. Для многих экскурсий мы привлекаем местных гидов, чтобы глубоко погрузить вас в
читать дальше

историю и культуру посещаемых мест. Сами тоже всегда детально изучаем маршруты перед поездкой, чтобы дать вам максимум интересных знаний и впечатлений. Нам нравится видеть восторг в глазах людей во время наших путешествий. Мы станем вашими проводниками на пути исследования удивительного и многогранного мира, поможем совершить открытия и покорить новые вершины!

