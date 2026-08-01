Найдено 3 тура в категории « Пляжи » в Касабланке на русском языке, цены от €2130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине На квадроциклах Туры на квадроциклах 10 дней Индивидуальный тур по городам Марокко и несколько дней отдыха у океана Увидеть главные достопримечательности более 6 городов и отдохнуть на курорте Эль-Джадида Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00 (возможно другое время ... «А затем вы сможете расслабиться под умиротворяющий шум Атлантики и понежиться на просторных пляжах» €2727 за человека На машине 7 дней Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства Увидеть, где встречаются море и океан, погулять по столице, Шефшауэну и Фесу и отдохнуть на пляже Начало: Касабланка, на ж/д станции Casа Voyage, в 9:00 «Затем отправимся на побережье Средиземного моря, чтобы прогуляться по пляжам» €2130 за человека 8 дней Классика яркого Марокко + пляжный отдых (доп. оплата) Даты тура и его продолжительность можно корректировать под туриста «Есть время на пляжный отдых после активной недели экскурсионной программы (доп оплата)» от 191 000 ₽ за человека Все туры Касабланки

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