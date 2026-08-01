Индивидуальный тур по городам Марокко и несколько дней отдыха у океана
Увидеть главные достопримечательности более 6 городов и отдохнуть на курорте Эль-Джадида
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00 (возможно другое время ...
«А затем вы сможете расслабиться под умиротворяющий шум Атлантики и понежиться на просторных пляжах»
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
€2727 за человека
Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства
Увидеть, где встречаются море и океан, погулять по столице, Шефшауэну и Фесу и отдохнуть на пляже
Начало: Касабланка, на ж/д станции Casа Voyage, в 9:00
«Затем отправимся на побережье Средиземного моря, чтобы прогуляться по пляжам»
7 ноя в 08:00
21 фев в 08:00
€2130 за человека
Классика яркого Марокко + пляжный отдых (доп. оплата)
Даты тура и его продолжительность можно корректировать под туриста
«Есть время на пляжный отдых после активной недели экскурсионной программы (доп оплата)»
5 сен в 10:00
от 191 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Пляжи»
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