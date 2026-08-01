Пляжи Касабланки

Найдено 3 тура в категории «Пляжи» в Касабланке на русском языке, цены от €2130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Индивидуальный тур по городам Марокко и несколько дней отдыха у океана
На машине
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
10 дней
Индивидуальный тур по городам Марокко и несколько дней отдыха у океана
Увидеть главные достопримечательности более 6 городов и отдохнуть на курорте Эль-Джадида
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00 (возможно другое время ...
«А затем вы сможете расслабиться под умиротворяющий шум Атлантики и понежиться на просторных пляжах»
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
€2727 за человека
Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства
На машине
7 дней
Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства
Увидеть, где встречаются море и океан, погулять по столице, Шефшауэну и Фесу и отдохнуть на пляже
Начало: Касабланка, на ж/д станции Casа Voyage, в 9:00
«Затем отправимся на побережье Средиземного моря, чтобы прогуляться по пляжам»
7 ноя в 08:00
21 фев в 08:00
€2130 за человека
Классика яркого Марокко + пляжный отдых (доп. оплата)
8 дней
Классика яркого Марокко + пляжный отдых (доп. оплата)
Даты тура и его продолжительность можно корректировать под туриста
«Есть время на пляжный отдых после активной недели экскурсионной программы (доп оплата)»
5 сен в 10:00
от 191 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Пляжи»

Самые популярные туры этой рубрики в Касабланке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Индивидуальный тур по городам Марокко и несколько дней отдыха у океана;
  2. Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства;
  3. Классика яркого Марокко + пляжный отдых (доп. оплата).
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Фес;
  2. На море;
  3. Шефшауэн;
  4. Сад «Мажорель»;
  5. Дворец Бахия;
  6. Мечеть Аль-Кутубия;
  7. Музей Ива Сен-Лорана;
  8. Старая медина;
  9. Набережная.
Сколько стоит тур в Касабланке в августе 2026
Сейчас в Касабланке в категории "Пляжи" можно забронировать 3 тура от 2130 до 191 000.
Туры на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Пляжи», цены от €2130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь