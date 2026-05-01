За один день вы познакомитесь с визитными карточками северного Маврикия в комфортном индивидуальном темпе. Мы покажем вам яркую столицу Порт-Луи, тенистые аллеи одного из старейших ботанических садов мира и лазурные пляжи с белоснежным песком. Это маршрут с англоязычным водителем: будет только базовая информация и красота вокруг.

Описание экскурсии

10:30 — ботанический сад «Памплемус»

Вы увидите легендарные лилии: гигантские водяные кувшинки Виктория Амазонка, чьи листья могут выдержать вес ребёнка

Изучите коллекцию пальм: в саду представлено более 85 видов, включая причудливые «бутылочные» пальмы

Вдохнёте ароматы специй: прогуляетесь среди мускатных орехов, корицы и гвоздичных деревьев в саду пряностей

12:30 — Порт-Луи, столица острова

Набережная Le Caudan Waterfront: прогулка по главному променаду города с его знаменитыми зонтиками и колониальной архитектурой

Форт «Аделаида»: поднимемся к старинной крепости, откуда открываются лучшие панорамные виды на город и гавань

14:30 — часовня Notre-Dame Auxiliatrice

Красная крыша на фоне лазури: эта маленькая церковь у самой кромки океана — визитная карточка острова и идеальное место для памятных кадров.

16:00 — пляж Гранд-Бэй и северное побережье

Белоснежные пески: вы насладитесь видами на океан. По вашему желанию мы можем заменить эту остановку на пляжи Мон-Шуази или Тру-о-Биш либо заехать в музей сахара L’Aventure du Sucre.

Организационные детали