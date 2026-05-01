За один день вы познакомитесь с визитными карточками северного Маврикия в комфортном индивидуальном темпе.
Мы покажем вам яркую столицу Порт-Луи, тенистые аллеи одного из старейших ботанических садов мира и лазурные пляжи с белоснежным песком. Это маршрут с англоязычным водителем: будет только базовая информация и красота вокруг.
Описание экскурсии
10:30 — ботанический сад «Памплемус»
- Вы увидите легендарные лилии: гигантские водяные кувшинки Виктория Амазонка, чьи листья могут выдержать вес ребёнка
- Изучите коллекцию пальм: в саду представлено более 85 видов, включая причудливые «бутылочные» пальмы
- Вдохнёте ароматы специй: прогуляетесь среди мускатных орехов, корицы и гвоздичных деревьев в саду пряностей
12:30 — Порт-Луи, столица острова
- Набережная Le Caudan Waterfront: прогулка по главному променаду города с его знаменитыми зонтиками и колониальной архитектурой
- Форт «Аделаида»: поднимемся к старинной крепости, откуда открываются лучшие панорамные виды на город и гавань
14:30 — часовня Notre-Dame Auxiliatrice
Красная крыша на фоне лазури: эта маленькая церковь у самой кромки океана — визитная карточка острова и идеальное место для памятных кадров.
16:00 — пляж Гранд-Бэй и северное побережье
Белоснежные пески: вы насладитесь видами на океан. По вашему желанию мы можем заменить эту остановку на пляжи Мон-Шуази или Тру-о-Биш либо заехать в музей сахара L’Aventure du Sucre.
Организационные детали
- Важно: это обзорная поездка, а не полноценная экскурсия. Водитель даст краткую справку о достопримечательностях на английском языке
- Транспорт зависит от кол-ва человек, фото — в галерее
- Билеты в ботанический сад — $6, дети до 5 лет — бесплатно
- Мы знаем лучшие фототочки острова и поможем вам сделать красивые кадры
- Время старта можно согласовать индивидуально при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — ваша команда гидов в Порт-Луи
Провели экскурсии для 336 туристов
Я — член дружной команды гидов. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи. В нашей команде есть англоговорящие
