Тулум – экскурсии в Канкуне

Найдено 4 экскурсии в категории «Тулум» в Канкуне на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
На машине
10 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 07:30
11 дек в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
На лодке
4 часа
19 отзывов
Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: Лобби вашего отеля
Расписание: в субботу в 04:00
13 дек в 04:00
20 дек в 04:00
$220 за человека
Фотоохота в Тулуме: наследие майя, арт-пространства и бич-клабы
На машине
8 часов
Фотопрогулка
Фотоохота в Тулуме: наследие майя, арт-пространства и бич-клабы
Отыскать лучшие места для съёмки фото - и видеоконтента - из Канкуна
Начало: В лобби вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Petr
    5 ноября 2023
    Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
    Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
