Найдено 3 экскурсии в категории « Пирамида Кукулькана » в Канкуне на русском языке, цены от $7. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 9 отзывов Индивидуальная Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида Начало: От вашего отеля от $650 за человека На автобусе 12 часов 1 отзыв Групповая до 19 чел. Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас Начало: Лобби вашего отеля Расписание: в субботу в 04:00 $220 за человека Пешая 1.5 часа 2 отзыва Аудиогид Аудиогид по Чичен-Ице Откройте для себя величие Чичен-Ицы через аудиогид. Узнайте о культуре майя, их открытиях и наследии. Доступно в любое время и день Начало: У входа в археологический комплекс «Чичен-Ица» $7 за человека Другие экскурсии Канкуна

