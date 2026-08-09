в четверг в 05:00

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Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам

Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Представьте себе день, полный открытий и удивительных моментов.

Ваше путешествие начнется с посещения знаменитых Розовых озер, где вы узнаете тайны их уникального цвета.

Затем, на моторной лодке вы отправитесь исследовать национальный парк
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Рио Лагартос, где вас ждет встреча с крокодилами, розовыми фламинго и другими обитателями этих мест.

После приключений в дикой природе вы отправитесь в город Эк-Балам, где сможете прикоснуться к истории древней цивилизации Майя, исследовать Акрополь, Овальный дворец и другие архитектурные шедевры.

Эта экскурсия не просто путешествие, это погружение в богатую историю и культуру Мексики, возможность увидеть ее природные красоты и архитектурные чудеса. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого приключения

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальные Розовые озера
  • 🦩 Наблюдение за фламинго и пеликанами
  • 🚤 Прогулка на моторной лодке
  • 🏛 Древние пирамиды Эк-Балам
  • 🌿 Целебная грязь и купание
Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам
Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам
Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам

Что можно увидеть

  • Розовые озера
  • Акрополь
  • Овальный дворец
  • Пирамиды-близнецы
  • Барельефы

Описание экскурсии

Розовые озера. Одна из самых ярких достопримечательностей страны. Я расскажу, как образовались озера и с чем связан волшебный цвет их воды.

Прогулка моторной лодке по национальному парку Рио Лагартос. Вы увидите крокодилов и розовых фламинго, покормите пеликанов и альбатросов. Намажетесь целебной грязью и искупаетесь возле Мексиканского залива.

Древний город Эк-Балам. Вы услышите интересные факты о цивилизации Майя и погрузитесь в богатую историю города. А также оцените его главные достопримечательности: Акрополь, Овальный дворец, пирамиды-близнецы и барельеф с изображением богов, животных и людей.

Организационные детали

Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно.

в понедельник в 04:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$240
Дети до 11 лет$160
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 174 туристов
Добрый день. Меня зовут Виктор. Ведущий гид в Мексике и инструктор подводного плавания. Многолетний опыт работы с туристическими группами, создание авторских туров и возможность производить подводные программы позволят показать все
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красоты Мексики. Это не только экскурсионные однодневные туры, но и многодневные поездки. Более 3000 путешественников отдали предпочтение моим сухопутным экскурсиям, более 500 обученных дайверов и более чем 360 программ проводимых ежегодно. Мой девиз, как и девиз моей компании — Чем чаще путешествуешь, тем больше погружаешься в великолепную жизнь разнообразных стран.

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