в четверг в 05:00

Представьте себе день, полный открытий и удивительных моментов.Ваше путешествие начнется с посещения знаменитых Розовых озер, где вы узнаете тайны их уникального цвета.Затем, на моторной лодке вы отправитесь исследовать национальный парк

Рио Лагартос, где вас ждет встреча с крокодилами, розовыми фламинго и другими обитателями этих мест. После приключений в дикой природе вы отправитесь в город Эк-Балам, где сможете прикоснуться к истории древней цивилизации Майя, исследовать Акрополь, Овальный дворец и другие архитектурные шедевры. Эта экскурсия не просто путешествие, это погружение в богатую историю и культуру Мексики, возможность увидеть ее природные красоты и архитектурные чудеса. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого приключения

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Описание экскурсии

Розовые озера. Одна из самых ярких достопримечательностей страны. Я расскажу, как образовались озера и с чем связан волшебный цвет их воды.

Прогулка моторной лодке по национальному парку Рио Лагартос. Вы увидите крокодилов и розовых фламинго, покормите пеликанов и альбатросов. Намажетесь целебной грязью и искупаетесь возле Мексиканского залива.

Древний город Эк-Балам. Вы услышите интересные факты о цивилизации Майя и погрузитесь в богатую историю города. А также оцените его главные достопримечательности: Акрополь, Овальный дворец, пирамиды-близнецы и барельеф с изображением богов, животных и людей.

Организационные детали

Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно.