в четверг в 05:00

Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам

Розовые озера, фламинго, прогулка на моторной лодке и город цивилизации Майя за 1 день

В группе до 19 человек вы отправитесь исследовать фантастическую природу и богатую историю Мексики! Полюбуетесь Розовыми озерами, понаблюдаете за фламинго и пеликанами в естественной среде обитания, прокатитесь на моторной лодке и раскроете секреты «реки ящеров».

А в городе Эк-Балам осмотрите древние пирамиды, дворцы и Акрополь.
Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам

Что вас ожидает

Розовые озера. Одна из самых ярких достопримечательностей страны. Я расскажу, как образовались озера и с чем связан волшебный цвет их воды.

Прогулка моторной лодке по национальному парку Рио Лагартос. Вы увидите крокодилов и розовых фламинго, покормите пеликанов и альбатросов. Намажетесь целебной грязью и искупаетесь возле Мексиканского залива.

Древний город Эк-Балам. Вы услышите интересные факты о цивилизации Майя и погрузитесь в богатую историю города. А также оцените его главные достопримечательности: Акрополь, Овальный дворец, пирамиды-близнецы и барельеф с изображением богов, животных и людей.

Организационные детали

Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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в четверг в 05:00

Виктор
Виктор
Добрый день. Меня зовут Виктор. Ведущий гид в Мексике и инструктор подводного плавания. Многолетний опыт работы с туристическими группами, создание авторских туров и возможность производить подводные программы позволят показать все красоты Мексики. Это не только экскурсионные однодневные туры, но и многодневные поездки. Более 3000 путешественников отдали предпочтение моим сухопутным экскурсиям, более 500 обученных дайверов и более чем 360 программ проводимых ежегодно. Мой девиз, как и девиз моей компании — Чем чаще путешествуешь, тем больше погружаешься в великолепную жизнь разнообразных стран.
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