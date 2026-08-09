в четверг в 05:00

Представьте себе день, полный открытий и удивительных моментов.
Ваше путешествие начнется с посещения знаменитых Розовых озер, где вы узнаете тайны их уникального цвета.
Затем, на моторной лодке вы отправитесь исследовать национальный парк
Ваше путешествие начнется с посещения знаменитых Розовых озер, где вы узнаете тайны их уникального цвета.
Затем, на моторной лодке вы отправитесь исследовать национальный парк
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные Розовые озера
- 🦩 Наблюдение за фламинго и пеликанами
- 🚤 Прогулка на моторной лодке
- 🏛 Древние пирамиды Эк-Балам
- 🌿 Целебная грязь и купание
Что можно увидеть
- Розовые озера
- Акрополь
- Овальный дворец
- Пирамиды-близнецы
- Барельефы
Описание экскурсии
Розовые озера. Одна из самых ярких достопримечательностей страны. Я расскажу, как образовались озера и с чем связан волшебный цвет их воды.
Прогулка моторной лодке по национальному парку Рио Лагартос. Вы увидите крокодилов и розовых фламинго, покормите пеликанов и альбатросов. Намажетесь целебной грязью и искупаетесь возле Мексиканского залива.
Древний город Эк-Балам. Вы услышите интересные факты о цивилизации Майя и погрузитесь в богатую историю города. А также оцените его главные достопримечательности: Акрополь, Овальный дворец, пирамиды-близнецы и барельеф с изображением богов, животных и людей.
Организационные детали
Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно.
в понедельник в 04:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$240
|Дети до 11 лет
|$160
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 174 туристов
Добрый день. Меня зовут Виктор. Ведущий гид в Мексике и инструктор подводного плавания. Многолетний опыт работы с туристическими группами, создание авторских туров и возможность производить подводные программы позволят показать все
Входит в следующие категории Канкуна
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