Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 07:30
11 дек в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека
Индивидуальная
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $700 за человека
Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
15 дек в 04:30
22 дек в 04:30
$240 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 августа 2025Это было лучшее приключение в Мексике! Почувствовали весь мексиканский колорит и много узнали нового. Саша организовал все на 5+++. Сначала
- ЕЕкатерина8 мая 2025Великолепное путешествие. Всем рекомендую как обязательное при путешествии в Мексику. Особенно людям, ведущих контент в социальных сетях. За один день:
- LLeena18 февраля 2025Александр восхитителен!!рекомендуем, пунктуален, начитан, умен, с прекрасным чувством юмора! Нам очень понравился! Маршрут разработан очень хорошо! 10 баллов из 10!!!
- SStanislav8 января 2025Супер поездка с Александром! Человек глубоко погружен в тему, давно живет в Мексике, хороший собеседник и просто отличный парень 👍🏼
- ККсения31 декабря 2024Большое спасибо за невероятно интересное путешествие на север полуострова Юкатан гиду Александру. Комфортабельная машина, интересный рассказ. Очень грамотно встроенная логистика.
