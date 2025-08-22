Мои заказы

Эк-Балам – экскурсии в Канкуне

Найдено 4 экскурсии в категории «Эк-Балам» в Канкуне на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
На машине
10 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 07:30
11 дек в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
На лодке
4 часа
19 отзывов
Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека
Большое путешествие на север Юкатана
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $700 за человека
Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам
На автобусе
На лодке
13 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
15 дек в 04:30
22 дек в 04:30
$240 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 августа 2025
    Большое путешествие на север Юкатана
    Это было лучшее приключение в Мексике! Почувствовали весь мексиканский колорит и много узнали нового. Саша организовал все на 5+++. Сначала
    читать дальше

    полазили по пирамиде и древнему городу. Потом было очень приятно окунуться в красивом сеноте и вкусно пообедать. Посмотрели розовые озера и сделали красивые фотографии. Покормили диких птиц и крокодила. Успели заехать на крокодилью ферму - страшно и интересно. По дороге домой - дегустация текилы с местными мясными деликатесами.
    Очень рекомендую эту экскурсию и Александра! 🔥🔥🔥 сама повторила бы еще раз. Спасибо!

    Это было лучшее приключение в Мексике! Почувствовали весь мексиканский колорит и много узнали нового. Саша организовал все на 5+++. Сначала
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2025
    Большое путешествие на север Юкатана
    Великолепное путешествие. Всем рекомендую как обязательное при путешествии в Мексику. Особенно людям, ведущих контент в социальных сетях. За один день:
    -
    читать дальше

    великолепные фото и видео в пещере с лагуной,
    - розовое озеро (восторг, берите велосипед для фото)
    - стая фламинго, крокодил в живой природе на расстоянии вытянутой руки, пеликаны, еноты
    - лестница, уходящая в небо, сверху нереально красивые виды
    - все это отшлифовать Маргаритой в старом городе

    Гид очень приятный, все пожелания принял к исполнению и воплотил все мечты. Путешествие прошло незаметно быстро, ненапряжно, полное эмоций и восторга. Рекомендую!

    Великолепное путешествие. Всем рекомендую как обязательное при путешествии в Мексику. Особенно людям, ведущих контент в социальных сетях. За один день:
  • L
    Leena
    18 февраля 2025
    Большое путешествие на север Юкатана
    Александр восхитителен!!рекомендуем, пунктуален, начитан, умен, с прекрасным чувством юмора! Нам очень понравился! Маршрут разработан очень хорошо! 10 баллов из 10!!!
    Александр восхитителен!!рекомендуем, пунктуален, начитан, умен, с прекрасным чувством юмора! Нам очень понравился! Маршрут разработан очень хорошо! 10 баллов из 10!!!
  • S
    Stanislav
    8 января 2025
    Большое путешествие на север Юкатана
    Супер поездка с Александром! Человек глубоко погружен в тему, давно живет в Мексике, хороший собеседник и просто отличный парень 👍🏼
    читать дальше

    Все составлено грамотно, всегда были раньше толп туристов на локациях. Отвечает на все интересующие вопросы касаемо темы поездки и быта в Мексике. Рекомендую 👌🏼

    Супер поездка с Александром! Человек глубоко погружен в тему, давно живет в Мексике, хороший собеседник и просто отличный парень 👍🏼
  • К
    Ксения
    31 декабря 2024
    Большое путешествие на север Юкатана
    Большое спасибо за невероятно интересное путешествие на север полуострова Юкатан гиду Александру. Комфортабельная машина, интересный рассказ. Очень грамотно встроенная логистика.
    читать дальше

    Везде, кроме города Вальодид не было толпы туристов. Город чёрного ягуара, купание в синоде, розовые озера, крокодилы и фламинго. Впечатлений на год вперёд.

    Большое спасибо за невероятно интересное путешествие на север полуострова Юкатан гиду Александру. Комфортабельная машина, интересный рассказ. Очень грамотно встроенная логистика.

