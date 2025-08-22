читать дальше

полазили по пирамиде и древнему городу. Потом было очень приятно окунуться в красивом сеноте и вкусно пообедать. Посмотрели розовые озера и сделали красивые фотографии. Покормили диких птиц и крокодила. Успели заехать на крокодилью ферму - страшно и интересно. По дороге домой - дегустация текилы с местными мясными деликатесами.

Очень рекомендую эту экскурсию и Александра! 🔥🔥🔥 сама повторила бы еще раз. Спасибо!