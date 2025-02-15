Личное свидание с Монако

Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Монако — крошечное княжество, но узнать эту страну самостоятельно не так просто. На нашей экскурсии вы получите максимум информации и впечатлений, а также сориентируетесь в городе. Будут запоминающиеся места от казино до Княжеского дворца, от порта до Старого города. Секреты страны, где мир Belle Époque соседствует с люксом 21 века. И прогулка на кораблике среди белоснежных яхт!

7 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход к каждому участнику
  • 🏰 Возможность увидеть знаковые места Монако
  • 🛥 Прогулка на кораблике среди яхт
  • 🗺 Полезные советы от местного эксперта
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📸 Удобные остановки для фото
  • 🕵️‍♂️ Узнать секреты княжества
Личное свидание с Монако
Личное свидание с Монако
Личное свидание с Монако
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Всё главное в Монако — пешком и на кораблике

Самая прославленная достопримечательность Монако — казино Монте-Карло, и мы обязательно заглянем в его фойе. Вы увидите роскошный Hôtel de Paris, трассу Формулы-1, Океанографический музей, Кафедральный собор. Погуляете по улочкам Старого города и встретите стражников, охраняющих Княжеский дворец — кстати, рядом с ним вас ждёт захватывающая панорама Монако.

Чтобы добраться из одного района страны в другой, мы воспользуемся городским рейсовым корабликом. Это не только удобно (не придётся долго обходить пешком весь порт), но и сопровождается открыточными видами на яхты и Монако!

Инструкция по применению Монако

Никаких скучных фактов — вы откроете историю княжества как увлекательную сказку со своими тайнами. А когда мы перенесёмся в настоящее, познакомитесь с монегасками: узнаете, чем они живут, где работают и отдыхают, что любят и едят. И конечно, по ходу прогулки вы получите полезные советы: какие достопримечательности не пропустить, как сыграть в казино, где поесть и искупаться.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Монако, и частым гостям города

Организационные детали

  • С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет — бесплатно

Про кораблик

  • Экскурсия пешеходная, но в середине маршрута мы проедем 5-10 минут на кораблике (билет оплачивается дополнительно — €2 с человека, включая детей любого возраста)
  • Два раза в год кораблик не ходит, т. к. порт полностью перекрыт — это время проведения гонок Формулы-1 (обычно последняя неделя мая) и яхт-шоу (обычно неделя в конце сентября или начале октября). Тогда мы едем на автобусе — также €2 с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в офис Туристической информации
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Монако

Свидание с Монако каждый день
Пешая
18 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Монако каждый день
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Монако, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а прогулка на кораблике оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
40 за человека
Монако по следам «Орла и решки»
Пешая
34 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
167 за всё до 7 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья из Монако
На машине
1 отзыв
5.5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Исследуйте средневековые городки, насладитесь ароматами парфюмерии и откройте для себя панорамы Лазурного побережья. Путешествие, полное открытий
Начало: На границе Франции и Монако
Расписание: ежедневно в 09:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
178 за человека