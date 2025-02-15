7 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Индивидуальный подход к каждому участнику
- 🏰 Возможность увидеть знаковые места Монако
- 🛥 Прогулка на кораблике среди яхт
- 🗺 Полезные советы от местного эксперта
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Удобные остановки для фото
- 🕵️♂️ Узнать секреты княжества
Описание экскурсии
Всё главное в Монако — пешком и на кораблике
Самая прославленная достопримечательность Монако — казино Монте-Карло, и мы обязательно заглянем в его фойе. Вы увидите роскошный Hôtel de Paris, трассу Формулы-1, Океанографический музей, Кафедральный собор. Погуляете по улочкам Старого города и встретите стражников, охраняющих Княжеский дворец — кстати, рядом с ним вас ждёт захватывающая панорама Монако.
Чтобы добраться из одного района страны в другой, мы воспользуемся городским рейсовым корабликом. Это не только удобно (не придётся долго обходить пешком весь порт), но и сопровождается открыточными видами на яхты и Монако!
Инструкция по применению Монако
Никаких скучных фактов — вы откроете историю княжества как увлекательную сказку со своими тайнами. А когда мы перенесёмся в настоящее, познакомитесь с монегасками: узнаете, чем они живут, где работают и отдыхают, что любят и едят. И конечно, по ходу прогулки вы получите полезные советы: какие достопримечательности не пропустить, как сыграть в казино, где поесть и искупаться.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Монако, и частым гостям города
Организационные детали
- С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет — бесплатно
Про кораблик
- Экскурсия пешеходная, но в середине маршрута мы проедем 5-10 минут на кораблике (билет оплачивается дополнительно — €2 с человека, включая детей любого возраста)
- Два раза в год кораблик не ходит, т. к. порт полностью перекрыт — это время проведения гонок Формулы-1 (обычно последняя неделя мая) и яхт-шоу (обычно неделя в конце сентября или начале октября). Тогда мы едем на автобусе — также €2 с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно