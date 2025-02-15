Монако — крошечное княжество, но узнать эту страну самостоятельно не так просто. На нашей экскурсии вы получите максимум информации и впечатлений, а также сориентируетесь в городе. Будут запоминающиеся места от казино до Княжеского дворца, от порта до Старого города. Секреты страны, где мир Belle Époque соседствует с люксом 21 века. И прогулка на кораблике среди белоснежных яхт!

за 1–4 человек или €40 за человека, если вас больше

от €160 за 1–4 человек или €40 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Всё главное в Монако — пешком и на кораблике

Самая прославленная достопримечательность Монако — казино Монте-Карло, и мы обязательно заглянем в его фойе. Вы увидите роскошный Hôtel de Paris, трассу Формулы-1, Океанографический музей, Кафедральный собор. Погуляете по улочкам Старого города и встретите стражников, охраняющих Княжеский дворец — кстати, рядом с ним вас ждёт захватывающая панорама Монако.

Чтобы добраться из одного района страны в другой, мы воспользуемся городским рейсовым корабликом. Это не только удобно (не придётся долго обходить пешком весь порт), но и сопровождается открыточными видами на яхты и Монако!

Инструкция по применению Монако

Никаких скучных фактов — вы откроете историю княжества как увлекательную сказку со своими тайнами. А когда мы перенесёмся в настоящее, познакомитесь с монегасками: узнаете, чем они живут, где работают и отдыхают, что любят и едят. И конечно, по ходу прогулки вы получите полезные советы: какие достопримечательности не пропустить, как сыграть в казино, где поесть и искупаться.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Монако, и частым гостям города

Организационные детали

С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»

Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей

Дети до 8 лет — бесплатно

Про кораблик