читать дальше

доброжелательный и эрудированный молодой человек, прекрасный рассказчик. Русским языком Бэргум владеет в совершенстве. Кроме того, он историк по образованию, поэтому на экскурсии мы получили много интересной информации. Также я должна отметить, что у него получается делать замечательные фотографии.

В первый день мы посетили монумент с музеем и смотровой площадкой, а также национальный парк, где полюбовались скалой Черепаха и другими природными красотами. Во второй день у нас была экскурсия по историческим местам Улан-Батора. Оба дня получились очень разными, но одинаково интересными. Поэтому, поскольку у нас был третий свободный день, мы поехали с Бэргумом на ещё одну экскурсию, которую я тоже очень рекомендую: посетили представление, знакомящее с бытом и традициями, а затем отправились в парк, где живут лошади Пржевальского.

Бэргум всегда был на связи и готов нам помочь и в другое время: советовал, куда стоит сходить, а также помогал с переводом, если это было необходимо, и даже отвёз в аэропорт.

Я очень надеюсь, что однажды у нас будет возможность ещё раз приехать в Монголию и съездить с Бэргумом в Каракорум - это должно быть потрясающе.