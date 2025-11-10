Мои заказы

Рейксмузеум: путешествие в Зазеркалье

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Рейксмузеуму и откройте для себя шедевры голландских мастеров 17 века. Узнайте тайны, скрытые в картинах
Погрузитесь в мир искусства 17 века в Рейксмузеуме. Узнайте, какие тайны скрывают картины голландских мастеров, и как они отражают эпоху.

Оцените шедевры Рембрандта и Вермеера, полюбуйтесь уникальными кукольными домиками и корабельными моделями. Исследуйте историю делфтского фарфора и моды того времени. Эта экскурсия откроет вам новое понимание голландского искусства и культуры

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные шедевры Рембрандта и Вермеера
  • 🏛 История и архитектура Рейксмузеума
  • 🖼 Символы и тайны голландских картин
  • 🚢 Лучшая в мире корабельная модель
  • 🏺 История делфтского фарфора
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Рейксмузеум
  • Шедевры Рембрандта
  • Шедевры Вермеера
  • Кукольные домики
  • Делфтский фарфор

Описание экскурсии

Я расскажу вам, что отличало искусство Голландии в золотом веке, как жили и творили художники, что же такое особенное было в их картинах.

Полюбуемся творениями малых (и в то же время поистине великих!) голландцев, а также шедеврами Рембрандта и Вермеера. Разберёмся, как мог прочитать картину их современник, и что зачастую скрыто от наших с вами глаз.

Восхитимся лучшей в мире корабельной моделью и даже увидим, как матросы драят палубу, хирург перевязывает рану, а чайки парят над кораблём.

Подивимся уникальным кукольным домикам и в деталях рассмотрим, как жили господа в 17 веке.

Вы узнаете историю появления делфтского фарфора — и поймёте, в чем заключается его особенность. Я объясню, в какие вазы было принято ставить буквально драгоценные тюльпаны.

Выясним, почему ваза для цветов символизировала статус и богатство, впрочем, как и белоснежный воротник «мельничный жёрнов». Да, мы поговорим и о моде 17 века, ведь даже у воротника на шее господина есть своя история!

А ещё я покажу, что прятали за семью замками богатые горожане, и как они развлекались за пиршественным столом.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослый — €25, дети до 18 бесплатно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Амстердаме
Провела экскурсии для 860 туристов
Моя цель: сделать экскурсию лёгкой и увлекательной. Моё увлечение — история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как
читать дальше

живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.

