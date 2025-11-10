Оцените шедевры Рембрандта и Вермеера, полюбуйтесь уникальными кукольными домиками и корабельными моделями. Исследуйте историю делфтского фарфора и моды того времени. Эта экскурсия откроет вам новое понимание голландского искусства и культуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные шедевры Рембрандта и Вермеера
- 🏛 История и архитектура Рейксмузеума
- 🖼 Символы и тайны голландских картин
- 🚢 Лучшая в мире корабельная модель
- 🏺 История делфтского фарфора
Что можно увидеть
- Рейксмузеум
- Шедевры Рембрандта
- Шедевры Вермеера
- Кукольные домики
- Делфтский фарфор
Описание экскурсии
Я расскажу вам, что отличало искусство Голландии в золотом веке, как жили и творили художники, что же такое особенное было в их картинах.
Полюбуемся творениями малых (и в то же время поистине великих!) голландцев, а также шедеврами Рембрандта и Вермеера. Разберёмся, как мог прочитать картину их современник, и что зачастую скрыто от наших с вами глаз.
Восхитимся лучшей в мире корабельной моделью и даже увидим, как матросы драят палубу, хирург перевязывает рану, а чайки парят над кораблём.
Подивимся уникальным кукольным домикам и в деталях рассмотрим, как жили господа в 17 веке.
Вы узнаете историю появления делфтского фарфора — и поймёте, в чем заключается его особенность. Я объясню, в какие вазы было принято ставить буквально драгоценные тюльпаны.
Выясним, почему ваза для цветов символизировала статус и богатство, впрочем, как и белоснежный воротник «мельничный жёрнов». Да, мы поговорим и о моде 17 века, ведь даже у воротника на шее господина есть своя история!
А ещё я покажу, что прятали за семью замками богатые горожане, и как они развлекались за пиршественным столом.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослый — €25, дети до 18 бесплатно.