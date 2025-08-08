Квест-экскурсия по Рейксмузею «Ведьма, селёдка и немного Рембрандта» - без гида
Увлекательное приключение в Рейксмузее с героями и заданиями, которые сделают посещение музея незабываемым для детей и взрослых
Индивидуальная квест-экскурсия в Рейксмузее - это возможность для всей семьи погрузиться в мир искусства Золотого века. Без гида, с аудиоисторией и заданиями, вы поможете мальчику Рику спасти девочку Айлу. Леди Сельдерелла расскажет, где в Амстердаме попробовать вкусные лакомства.
Это не просто экскурсия, а настоящее приключение, которое сделает ваш визит в музей ярким и запоминающимся
Мы понимаем, как сложно увлечь детей картинами и экспонатами музея — даже такими великими, как «Ночной дозор» Рембрандта. Поэтому вместе с гидом-искусствоведом Анной Урих создали познавательное приключение, которое покорит современных ребят и подарит вашей семье яркий культурный опыт.
Что мы сделали:
Выбрали знаковые произведения искусства Золотого века и удивительные факты о них
Придумали историю: нужно помочь мальчику Рику спасти из Закартинья девочку Айлу. Подсказки и наставления даст учёная селёдка — леди Сельдерелла
Нарисовали с художницей иллюстрации, смонтировали видео, разработали задания и объединили всё в квест на телефоне — чтобы вы могли проходить его в любое время и в любом темпе
Вы узнаете:
Почему «Ночной дозор» Рембрандта — особенный
Какие секреты натюрмортов удвоили их стоимость
Почему рыбаки считались главными героями эпохи
Сколько стоили кукольные домики в Золотом веке
И многое другое о Рембрандте, Ван Стейне, Вермеере, Аверкампе и почти настоящем паруснике
Вопросы и ответы
Где будут материалы? — Квест проходит на нашем сайте, после регистрации и оплаты вы получите доступ по электронной почте. В музее интернет работает стабильно
Задания нужно пройти за один раз? — Нет, вы можете делать паузы, отдыхать и возвращаться к прохождению в любое удобное время
Стоит ли родителям проходить квест вместе с детьми? — Мы считаем, что вместе вы получите отличный опыт умного и увлекательного досуга
А что в финале? — Леди Сельдерелла подарит подборку из трёх мест в Амстердаме, где можно угоститься вкусняшками — мороженым, селёдкой или десертами. А по секретному паролю (который вы узнаете в финале) в одном из этих кафе можно получить мини-десерт.
Подойдёт ли материал подросткам? — Подросткам и взрослым квест интереснее обычного аудиогида, хотя жанр истории — сказочный, что подростки иногда воспринимают снисходительно. Но задания и знания серьёзные — взрослые участники рассказывают, что 70% информации — что-то новое для них.
Организационные детали
• Квест не предполагает сопровождения гида и рассчитан на самостоятельное прохождение • Билеты в музей вы покупаете самостоятельно: €25 за чел., дети до 18 лет бесплатно • После оплаты мы пришлём вам ссылку на сайт и данные для входа на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет). Квест будет доступен в течение года, вы можете приехать и пройти его в любой удобный вам день и время, когда открыт музей • Возьмите с собой хорошо заряженный смартфон. Здорово, если у вас будут наушники — так вы получите максимум удовольствия от нашего аудиоспектакля
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Амстердаме
Провели экскурсии для 401 туриста
Привет, меня зовут Наташа. И я вместе со своей командой 12 лет создаю квест-экскурсии и квест-спектакли. Наша цель — показать, что история и культура могут быть такими же интересными, как читать дальше
компьютерная игра или последний фильм Marvel. Мы знаем, как увлечь детей и взрослых. Они часто даже не замечают, как много нового узнают в процессе квеста.
Когда-то давно мы придумали такой образ: часто ребенку, да и взрослому, что-новое кажется какой-то стеной. Ничего не понятно, сложно и проще уйти, чем эту стену преодолеть. Мы превращаем эту стену в лестницу. Каждый этап теперь дается легко с помощью игры. И постепенно участник поднимается на ту высоту, где видно, что читать, много знать, ходить в музее — это здорово и очень интересно.
Мы провели больше 10000 квестов и квест-экскурсий, в которые сыграли 300 000 человек по всему миру и, надеемся, с вашей помощью этих людей станет в несколько раз больше.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Казьмина
8 авг 2025
Посетила квест-экскурсию по Рейксмузею. Подойдёт и детям любого возраста, и взрослым для первого знакомства с основными шедеврами. Предложенный маршрут легко проходить по стрелочкам и номерам залов на схеме. Огромное спасибо Марку за помощь в решении возникшей проблемы. В целом, команда организаторов и гидов работает профессионально и увлечённо. С удовольствием с вами путешествую!
Сергей
24 мая 2025
Ходили с двумя детьми, понравилось. Надо сказать, что мы и раньше были в Rijksmuseum, но без экскурсий и благодаря этому квесту посетили те залы, до которых не доходили и обратили внимание на те картины, на которые раньше не обращали. Сначала было сложно немножко сориентироваться, а в конце дети просили ещё. Настоящий спектакль с музыкой и великолепной Селедкой (очень интеллигентной и знающей). Рекомендуем