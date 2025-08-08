Индивидуальная квест-экскурсия в Рейксмузее - это возможность для всей семьи погрузиться в мир искусства Золотого века. Без гида, с аудиоисторией и заданиями, вы поможете мальчику Рику спасти девочку Айлу. Леди Сельдерелла расскажет, где в Амстердаме попробовать вкусные лакомства. Это не просто экскурсия, а настоящее приключение, которое сделает ваш визит в музей ярким и запоминающимся

Описание квеста

Мы понимаем, как сложно увлечь детей картинами и экспонатами музея — даже такими великими, как «Ночной дозор» Рембрандта. Поэтому вместе с гидом-искусствоведом Анной Урих создали познавательное приключение, которое покорит современных ребят и подарит вашей семье яркий культурный опыт.

Что мы сделали:

Выбрали знаковые произведения искусства Золотого века и удивительные факты о них

Придумали историю: нужно помочь мальчику Рику спасти из Закартинья девочку Айлу. Подсказки и наставления даст учёная селёдка — леди Сельдерелла

Создали вместе со звукорежиссёром и актёрами аудиоспектакль, который погружает в атмосферу и рассказывает об искусстве без скуки. Послушать фрагмент истории вы можете https://drive.google.com/file/d/1NV0QbuXZQlhEUU0RgVyzuOYH931rqQwF/view" rel="nofollow" target="_blank"> здесь

Нарисовали с художницей иллюстрации, смонтировали видео, разработали задания и объединили всё в квест на телефоне — чтобы вы могли проходить его в любое время и в любом темпе

Вы узнаете:

Почему «Ночной дозор» Рембрандта — особенный

Какие секреты натюрмортов удвоили их стоимость

Почему рыбаки считались главными героями эпохи

Сколько стоили кукольные домики в Золотом веке

И многое другое о Рембрандте, Ван Стейне, Вермеере, Аверкампе и почти настоящем паруснике

Вопросы и ответы

Где будут материалы? — Квест проходит на нашем сайте, после регистрации и оплаты вы получите доступ по электронной почте. В музее интернет работает стабильно

— Нет, вы можете делать паузы, отдыхать и возвращаться к прохождению в любое удобное время Стоит ли родителям проходить квест вместе с детьми? — Мы считаем, что вместе вы получите отличный опыт умного и увлекательного досуга

— Леди Сельдерелла подарит подборку из трёх мест в Амстердаме, где можно угоститься вкусняшками — мороженым, селёдкой или десертами. А по секретному паролю (который вы узнаете в финале) в одном из этих кафе можно получить мини-десерт. Подойдёт ли материал подросткам? — Подросткам и взрослым квест интереснее обычного аудиогида, хотя жанр истории — сказочный, что подростки иногда воспринимают снисходительно. Но задания и знания серьёзные — взрослые участники рассказывают, что 70% информации — что-то новое для них.

Организационные детали

• Квест не предполагает сопровождения гида и рассчитан на самостоятельное прохождение

• Билеты в музей вы покупаете самостоятельно: €25 за чел., дети до 18 лет бесплатно

• После оплаты мы пришлём вам ссылку на сайт и данные для входа на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет). Квест будет доступен в течение года, вы можете приехать и пройти его в любой удобный вам день и время, когда открыт музей

• Возьмите с собой хорошо заряженный смартфон. Здорово, если у вас будут наушники — так вы получите максимум удовольствия от нашего аудиоспектакля