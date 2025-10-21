читать дальше

если не самой лучшей. Никакой скучной нудятины (в одна тысяча -таком-то году первое упоминание и Амстердам из зе Кэпитал ов). Нет! Хороший продуманный маршрут, интересная подача материала, тебя как будто погружают в основное, что нужно знать об Амстердаме, в интересные легенды и дают практические советы! Если вам не за сукокотой для галочки, а за реально интересными локациями, (порой тайными даже) за красивыми видами и фото, за рекомендациями, а что еще, то вам сюда, на 2 часа или более на одном дыхании! И я советую именно личное свидание, тогда отвлекать вопросами терпеливого вежливого экскурсовода будете только вы! Без Марины после 3 визитов в Амстердам- считайте, я тут и не была:)) поэтому будет интересно даже тем, кто в Амстердаме не первый раз - проверено! И знайте, что ребята работают и в других городах! Спасибо и пусть все получается!