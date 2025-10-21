Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Амстердаме

Найдено 6 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Амстердаме на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Пешая
3 часа
162 отзыва
Билеты
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €295 за всё до 10 чел.
История, легенды и мифы Старого Амстердама
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История, легенды и мифы Старого Амстердама: уникальное путешествие
Познакомьтесь с удивительным миром Старого Амстердама: от королей до художников, от секретных двориков до исторических зданий
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €295 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия по Рейксмузею «Ведьма, селёдка и немного Рембрандта» - без гида
Пешая
2 часа
2 отзыва
Квест
до 3 чел.
Квест-экскурсия по Рейксмузею
Увлекательное приключение в Рейксмузее с героями и заданиями, которые сделают посещение музея незабываемым для детей и взрослых
Начало: В Рейксмузеуме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за всё до 3 чел.
Прогулка по фотогеничному Амстердаму
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по фотогеничному Амстердаму: секреты и лучшие виды
Раскройте неизведанные аспекты Амстердама и его красоты в индивидуальной фото-прогулке по историческим местам
Начало: в районе Центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Амстердам с нуля
Пешая
2 часа
135 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Амстердам с нуля
Экскурсия по сердцу города, где история соседствует с современной жизнью
Начало: На мосту напротив Центрального вокзала Амстердама
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€159 за всё до 3 чел.
Личное свидание с Амстердамом
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Амстердамом
Пешеходная экскурсия по Амстердаму: выбирайте между Красным и Синим маршрутами и откройте для себя все главные достопримечательности
Начало: Возле Центрального Вокзала
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 октября 2025
    Личное свидание с Амстердамом
    Чудесные ребята! Чудесная Марина! Очень советую, много, где побывали, но эта экскурсия в формате свидания с Амстердамом была одной из,
    читать дальше

    если не самой лучшей. Никакой скучной нудятины (в одна тысяча -таком-то году первое упоминание и Амстердам из зе Кэпитал ов). Нет! Хороший продуманный маршрут, интересная подача материала, тебя как будто погружают в основное, что нужно знать об Амстердаме, в интересные легенды и дают практические советы! Если вам не за сукокотой для галочки, а за реально интересными локациями, (порой тайными даже) за красивыми видами и фото, за рекомендациями, а что еще, то вам сюда, на 2 часа или более на одном дыхании! И я советую именно личное свидание, тогда отвлекать вопросами терпеливого вежливого экскурсовода будете только вы! Без Марины после 3 визитов в Амстердам- считайте, я тут и не была:)) поэтому будет интересно даже тем, кто в Амстердаме не первый раз - проверено! И знайте, что ребята работают и в других городах! Спасибо и пусть все получается!

  • К
    Казьмина
    8 августа 2025
    Квест-экскурсия по Рейксмузею «Ведьма, селёдка и немного Рембрандта» - без гида
    Посетила квест-экскурсию по Рейксмузею. Подойдёт и детям любого возраста, и взрослым для первого знакомства с основными шедеврами. Предложенный маршрут легко
    читать дальше

    проходить по стрелочкам и номерам залов на схеме. Огромное спасибо Марку за помощь в решении возникшей проблемы. В целом, команда организаторов и гидов работает профессионально и увлечённо. С удовольствием с вами путешествую!

  • С
    Сергей
    24 мая 2025
    Квест-экскурсия по Рейксмузею «Ведьма, селёдка и немного Рембрандта» - без гида
    Ходили с двумя детьми, понравилось. Надо сказать, что мы и раньше были в Rijksmuseum, но без экскурсий и благодаря этому
    читать дальше

    квесту посетили те залы, до которых не доходили и обратили внимание на те картины, на которые раньше не обращали.
    Сначала было сложно немножко сориентироваться, а в конце дети просили ещё.
    Настоящий спектакль с музыкой и великолепной Селедкой (очень интеллигентной и знающей).
    Рекомендуем

  • М
    Магомед
    13 апреля 2025
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Большое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы и уникальный аутентичный рынок —
    читать дальше

    всё это он показал с особым вниманием и любовью к деталям. Экскурсия была насыщенной, интересной и по-настоящему атмосферной. Отличный маршрут и приятная подача — искренне рекомендую!

    Большое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы иБольшое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы иБольшое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы и
  • Ю
    Юлия
    8 января 2025
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело Екатерина, через рассказ которой влюбляешься в Амстердам с первых минут!!!
  • А
    Андрей
    2 января 2025
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Прекрасная прогулка с экскурсоводом!
  • Т
    Татьяна
    30 декабря 2024
    Личное свидание с Амстердамом
    Эрудированый, внимательный экскурсавод Ольга! Спасибо.
  • О
    Олег
    26 декабря 2024
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Казалось бы, чего мы не знаем о Ван Гоге? Что- то читали, что-то смотрели, не раз были в галереях и
    читать дальше

    на выставках, где были представлены его картины. И все же экскурсоводу Александре удалось открыть для нас новые подробности и грани творчества художника. Благодарим. Рекомендуем.

  • Н
    Нико
    22 декабря 2024
    Личное свидание с Амстердамом
    Не смотря на дождливую и ветреная погоду, очень классно провели время с гидом. Очень интересный материал, особенно если вы ничего не знаете об Амстердаме, то будете приятно удивлены разными фактами и историями. Спасибо Марине за интересную экскурсию
  • О
    Ольга
    12 декабря 2024
    Личное свидание с Амстердамом
    Спасибо большое за чудесную экскурсию!
  • Н
    Николай
    16 ноября 2024
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Все очень понравилось, исчерпывающая информация про город и его историю
  • Н
    Нина
    9 ноября 2024
    Личное свидание с Амстердамом
    Добрый вечер! Хотелось бы поделиться своими впечатлениями от потрясающей экскурсии по Амстердаму с замечательным экскурсоводом Мариной! Это был незабываемый опыт,
    читать дальше

    который позволил по-настоящему проникнуться атмосферой города.

    Марина — невероятно увлечённый и профессиональный гид. Она не только подробно рассказала о значимых исторических событиях и достопримечательностях, но и делала экскурсию живой и захватывающей, добавляя интересные факты и личные истории. Её любовь к Амстердаму ощущалась в каждом слове, и это делало путешествие особенно увлекательным.

    Город раскрылся для нас с совершенно другой стороны — мы посетили такие места, о которых не узнал бы в стандартных путеводителях. Вдохновляющая экскурсия, которая оставила массу положительных эмоций и желание вернуться в этот чудесный город снова! Огромное спасибо Марине за её профессионализм и энтузиазм! Рекомендую всем!

  • Э
    Эрика
    30 октября 2024
    Личное свидание с Амстердамом
    Гид Ольга очень приветливая и общительная. В самом начале экскурсии было предложено 2 маршрута на выбор. Мы выбрали красный маршрут,
    читать дальше

    что было для нас правильным решением. Нам все очень понравилось. Прогулка проходила в приятном темпе для всех (с нами был ребенок 10 лет), достаточно информативно и интересно для первого знакомства с городом. Ольга оставила нам очень много рекомендаций для дальнейшего пребывания в Амстердаме. Спасибо большое команде туры в 15:15, а в частности Ольге!

  • А
    Анастасия
    30 сентября 2024
    Личное свидание с Амстердамом
    Супер! ❤️❤️❤️ Очень рекомендую к обязательному посещению.
    Это не первая моя поездка в Амстердам, в прошлый раз ездила с подругами и
    читать дальше

    гуляли сами, в этот раз решила пойти на экскурсию и могу с уверенностью сказать, что это было одно из лучших решений! Город заиграл для меня новыми красками. На протяжении всех 2,5 часов экскурсовод увлекательно рассказывала об истории и культуре Амстердама, показывая самые интересные и живописные места. Кажется, и не была тут ранее😁
    Спасибо за то, что открыли для меня Амстердам❤️❤️❤️

  • В
    Виктория
    30 сентября 2024
    Личное свидание с Амстердамом
    Увлекательная пешеходная экскурсия по Амстердаму. Маршруты классные и качественные, истории и факты интересные и не всегда широко известные. Отдельное спасибо гиду - Ольге. Очень рада, что мы остановили выбор именно на этой персональной прогулке.
  • Н
    Нина
    27 сентября 2024
    Личное свидание с Амстердамом
    2,5 часа пролетели незаметно: было интересно, местами весело и познавательно! Рекомендую для знакомства с городом)
  • Л
    Лана
    26 сентября 2024
    Личное свидание с Амстердамом
    Эта экскурсия не оставит вас равнодушными: фантастический город, неожиданные ракурсы, отлично продуманный маршрут, городские легенды, замечательная гид Ольга! Забронировала для компании друзей, собравшихся в Амстердаме, выбрала индивидуальный формат - и не пожалела, было душевно. Спасибо команде «15:15» за впечатления! ❤️
  • И
    Иван
    26 сентября 2024
    Личное свидание с Амстердамом
    Как всегда, экскурсии от этого проекта - просто замечательные. Были во многих городах, а сейчас побывали и в Амстердаме, в индивидуальном формате. Супер интересная, приятная прогулка по городу, прекрасно подошла для первого знакомства с городом. Всем рекомендую!
  • E
    Ekaterina
    28 марта 2024
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Отличная экскурсия! 👍 Экскурсию проводил Сергей, отдельное спасибо за маршруты, все очень интересно и познавательно!
  • O
    Olga
    21 сентября 2022
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Провели с Ольгой несколько часов на очень приятной экскурсии. Был дополнительный запрос на посещение еврейского квартала - было интересно. Спасибо!

