Билеты
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €295 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История, легенды и мифы Старого Амстердама: уникальное путешествие
Познакомьтесь с удивительным миром Старого Амстердама: от королей до художников, от секретных двориков до исторических зданий
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €295 за всё до 10 чел.
Квест
до 3 чел.
Квест-экскурсия по Рейксмузею
Увлекательное приключение в Рейксмузее с героями и заданиями, которые сделают посещение музея незабываемым для детей и взрослых
Начало: В Рейксмузеуме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по фотогеничному Амстердаму: секреты и лучшие виды
Раскройте неизведанные аспекты Амстердама и его красоты в индивидуальной фото-прогулке по историческим местам
Начало: в районе Центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Амстердам с нуля
Экскурсия по сердцу города, где история соседствует с современной жизнью
Начало: На мосту напротив Центрального вокзала Амстердама
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€159 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Амстердамом
Пешеходная экскурсия по Амстердаму: выбирайте между Красным и Синим маршрутами и откройте для себя все главные достопримечательности
Начало: Возле Центрального Вокзала
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 октября 2025Чудесные ребята! Чудесная Марина! Очень советую, много, где побывали, но эта экскурсия в формате свидания с Амстердамом была одной из,
- ККазьмина8 августа 2025Посетила квест-экскурсию по Рейксмузею. Подойдёт и детям любого возраста, и взрослым для первого знакомства с основными шедеврами. Предложенный маршрут легко
- ССергей24 мая 2025Ходили с двумя детьми, понравилось. Надо сказать, что мы и раньше были в Rijksmuseum, но без экскурсий и благодаря этому
- ММагомед13 апреля 2025Большое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы и уникальный аутентичный рынок —
- ЮЮлия8 января 2025Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело Екатерина, через рассказ которой влюбляешься в Амстердам с первых минут!!!
- ААндрей2 января 2025Прекрасная прогулка с экскурсоводом!
- ТТатьяна30 декабря 2024Эрудированый, внимательный экскурсавод Ольга! Спасибо.
- ООлег26 декабря 2024Казалось бы, чего мы не знаем о Ван Гоге? Что- то читали, что-то смотрели, не раз были в галереях и
- ННико22 декабря 2024Не смотря на дождливую и ветреная погоду, очень классно провели время с гидом. Очень интересный материал, особенно если вы ничего не знаете об Амстердаме, то будете приятно удивлены разными фактами и историями. Спасибо Марине за интересную экскурсию
- ООльга12 декабря 2024Спасибо большое за чудесную экскурсию!
- ННиколай16 ноября 2024Все очень понравилось, исчерпывающая информация про город и его историю
- ННина9 ноября 2024Добрый вечер! Хотелось бы поделиться своими впечатлениями от потрясающей экскурсии по Амстердаму с замечательным экскурсоводом Мариной! Это был незабываемый опыт,
- ЭЭрика30 октября 2024Гид Ольга очень приветливая и общительная. В самом начале экскурсии было предложено 2 маршрута на выбор. Мы выбрали красный маршрут,
- ААнастасия30 сентября 2024Супер! ❤️❤️❤️ Очень рекомендую к обязательному посещению.
Это не первая моя поездка в Амстердам, в прошлый раз ездила с подругами и
- ВВиктория30 сентября 2024Увлекательная пешеходная экскурсия по Амстердаму. Маршруты классные и качественные, истории и факты интересные и не всегда широко известные. Отдельное спасибо гиду - Ольге. Очень рада, что мы остановили выбор именно на этой персональной прогулке.
- ННина27 сентября 20242,5 часа пролетели незаметно: было интересно, местами весело и познавательно! Рекомендую для знакомства с городом)
- ЛЛана26 сентября 2024Эта экскурсия не оставит вас равнодушными: фантастический город, неожиданные ракурсы, отлично продуманный маршрут, городские легенды, замечательная гид Ольга! Забронировала для компании друзей, собравшихся в Амстердаме, выбрала индивидуальный формат - и не пожалела, было душевно. Спасибо команде «15:15» за впечатления! ❤️
- ИИван26 сентября 2024Как всегда, экскурсии от этого проекта - просто замечательные. Были во многих городах, а сейчас побывали и в Амстердаме, в индивидуальном формате. Супер интересная, приятная прогулка по городу, прекрасно подошла для первого знакомства с городом. Всем рекомендую!
- EEkaterina28 марта 2024Отличная экскурсия! 👍 Экскурсию проводил Сергей, отдельное спасибо за маршруты, все очень интересно и познавательно!
- OOlga21 сентября 2022Провели с Ольгой несколько часов на очень приятной экскурсии. Был дополнительный запрос на посещение еврейского квартала - было интересно. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в декабре 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 295. Туристы уже оставили гидам 335 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 335 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль