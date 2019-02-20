Лучшее время для посещения песчаных дюн Южного Кеннемерланда - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время природа расцветает, и можно насладиться видами в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить дюны, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но погода может быть менее предсказуемой, и некоторые природные объекты могут быть менее доступны.

Экскурсия по песчаным дюнам Южного Кеннемерланда предлагает уникальную возможность насладиться природой и историей Амстердама. Начинается с осмотра достопримечательностей Харлема, включая знаменитый собор святого Бавона и музей современного искусства. Затем поездка в Зандвоорт через живописные дюны и сосновый лес. В парке можно увидеть озера, лес Боккедорнс и множество животных. Прогулка вдоль Северного моря завершает маршрут, оставляя незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы встретимся на центральной железнодорожной станции Харлема, построенной в стиле ар-нуво, отправимся на центральную площадь Гроте Маркт, на которой основные достопримечательности города — здание ратуши, гильдия мясников, комплекс музеев современного искусства, ну и, конечно, собор святого Бавона, окруженный маленькими уютными ресторанами.

По субботам площадь выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты и знаменитую голландскую селедку. Я вам расскажу историю этих мест, покажу самый мощный орган в Европе, на котором играл Моцарт, когда ему было всего 12 лет, и где похоронен художник Франс Халс.

Затем мы сядем на автобус и отправимся в Зандвоорт эн Зи по живописнейшей дороге, которая проходит через песчаные дюны и сосновый лес. Я покажу вам сам город, расскажу о самом интересном, что про него известно и отправимся к пляжу. По дороге будем искать интересные уличные скульптуры купальщиц, влюбленных пар, цветочниц, установленных в разных неожиданных закутках этого чудесного города.

Вдоль берега мы пройдем к невероятно красивому Национальному парку песчаных дюн Южный Кеннемерланд. Наш маршрут пройдет через красивые озера, лес Боккедорнс и песчаные поля, где можно увидеть птиц, шотландских высокогорных коров, а так же множество кроликов, живущих в терновых кустах. Время от времени мы будем останавливаться в красивых местах для пеших прогулок и маленьких пикников, после чего вернемся в Зандвоорт другой, но не менее живописной дорогой.

Мы увидим:

Здание вокзала

Живописные хофье

Музей Тейлера (по желанию)

Палату весов

Здание тюрьмы

Ветряную мельницу

Квартал красных фонарей

Дом Корри Тен Бум (по предварительной договоренности)

Гроте Маркт (собор святого Бавона, гильдия мясников, ратуша, памятник голландскому первопечатнику, музей современного искусства)

Национальный парк песчаных дюн Южный Кеннемерланд

Лес Боккедорнс

Озера

Зандвоорт

Северное море

А также:

Посетим главный выходной рынок под стенами собора (суббота)

Попробуем голландскую сельдь

Погуляем по живописному лесу и увидим несколько озер

Проследим за диким птицами, кроликами и шотландским и высокогорными коровами

Найдем множество очаровательных уличных скульптур

Организационные детали