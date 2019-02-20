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Песчаные дюны Южного Кеннемерланда

Отдохнуть от городской суеты Амстердама и насладиться природой побережья Северного моря

4.8
5 отзывов
Anastasia
Anastasia – представитель из Амстердама
Если хочется отдохнуть от городской суеты и насладиться природой, приглашаю на прекрасную прогулку 👣 по песчаным дюнам до побережья Северного моря 🌊.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €322 за экскурсию

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Песчаные дюны Южного Кеннемерланда
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда

Что вас ожидает

Мы встретимся на центральной железнодорожной станции Харлема, построенной в стиле ар-нуво, отправимся на центральную площадь Гроте Маркт, на которой основные достопримечательности 🏛️ города — здание ратуши, гильдия мясников, комплекс музеев современного искусства, ну и, конечно, собор святого Бавона, окруженный маленькими уютными ресторанами.

По субботам площадь выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты 🍉 и знаменитую голландскую селедку. Я вам расскажу историю 📖 этих мест, покажу самый мощный орган в Европе, на котором играл Моцарт, когда ему было всего 12 лет, и где похоронен художник Франс Халс.

Затем мы сядем на автобус и отправимся в Зандвоорт эн Зи по живописнейшей дороге, которая проходит через песчаные дюны и сосновый лес 🌳. Я покажу вам сам город 🏙️, расскажу о самом интересном, что про него известно и отправимся к пляжу. По дороге будем искать интересные уличные скульптуры купальщиц, влюбленных пар, цветочниц, установленных в разных неожиданных закутках этого чудесного города.

Вдоль берега мы пройдем к невероятно красивому Национальному парку песчаных дюн Южный Кеннемерланд. Наш маршрут пройдет через красивые 🤩 озера, лес Боккедорнс и песчаные поля, где можно увидеть птиц, шотландских высокогорных коров, а так же множество кроликов, живущих в терновых кустах. Время от времени мы будем останавливаться в красивых местах для пеших прогулок и маленьких пикников, после чего вернемся в Зандвоорт другой, но не менее живописной дорогой.

Мы увидим:

  • Здание вокзала
  • Живописные хофье
  • Музей Тейлера (по желанию)
  • Палату весов
  • Здание тюрьмы
  • Ветряную мельницу
  • Квартал красных фонарей
  • Дом Корри Тен Бум (по предварительной договоренности)
  • Гроте Маркт (собор святого Бавона, гильдия мясников, ратуша, памятник голландскому первопечатнику, музей 🖼 современного искусства)
  • Национальный парк песчаных дюн Южный Кеннемерланд
  • Лес Боккедорнс
  • Озера
  • Зандвоорт
  • Северное море

А также:

  • Посетим главный выходной рынок под стенами собора (суббота)
  • Познакомимся с хранительницей музея Корри Тен Бум
  • Попробуем голландскую сельдь
  • Погуляем по живописному лесу 🌲 и увидим несколько озер
  • Проследим за диким птицами, кроликами и шотландским и высокогорными коровами
  • Найдем множество очаровательных уличных скульптур

Организационные детали

  • Входит в стоимость:
    — Музей Корри Тен Бум
    — Совместные памятные фотографии 📸.
  • Экскурсию проводит команда гидов
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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5 отзывов оставили туристы

20 февраля 2019
Прогулка с Настей по Харлему прошла очень приятно и занимательно. Она прекрасно знает город, а самое главное-очень любит его, и это чувствуется. Абсолютно в нашем темпе, с учетом наших пожеланий-именно прогулка по городу с хорошим знакомым, то что нужно! Исторические факты и детали конечно же тоже присутствуют, но неутомительно и интересно. После обеда в атмосферном кафе сели на велосипеды-и к дюнам. Вот где красота и простор! Сдержанная северная природа завораживает. Ну а сын 10 лет вволю набегался по берегу, взбирался на дюны, в общем проделывал все то, что любят покорители неизведанного в этом возрасте))) и да, парочку кроликов нам удалось увидеть) «охота» удалась! День прошёл в очень приятной атмосфере, я рекомендую эту экскурсию с Настей всем, кто хочет увидеть эту страну и полюбить ее также, как люди, которые здесь живут!
4 декабря 2017
Настя просто молодец: позитивная, влюблённая в страну, грамотная и знающая.
Наталья
10 ноября 2017
Анастасия большая умничка, с ней не только приятно открывать неизвестное, но и просто общаться время экскурсии. Она умеет увлечь слушателей и погрузить в огромный объём информации, которым она владеет!
17 апреля 2017
Я в полном восторге от Анастасии. Одна экскурсия с Настей заменяет как минимум 3 экскурсии по Голландии. Удивительный человек, обладающий энциклопедическими знаниями и интересом к жизни и ко всему новому. Очень живая, душевная и позитивная девушка. Нам повезло, что на экскурсию с ней мы попали в начале нашего пребывания в Голландии, поскольку советы и подсказки Насти мы вспоминали и применяли с благодарностью на протяжении всей поездки. Очень рады встречи с таким замечательным человеком. Город Харлем, в сопровождении Насти был оживлен и мы были мысленно перенесены в средние века. Прогулка по дюнам и по побережью Северного моря очень понравилась и настроила на романтический лад. Настя, по настоящему профессиональный гид, и что немаловажно очень добросовестная.
9 августа 2015
Заказывала у Анастасии две экскурсии: на песчаные дюны Южного Кеннемерланда и в Зансе-Сханс. Обе экскурсии прошли замечательно, я в восторге! Настя очень эрудированный и открытый человек, кажется, она знает ответ на любой вопрос, её рассказы интересны, информативны, но не перегружены какими-то историческими датами, информация подается легко и увлекательно, по вашему желанию расскажет вам о чем угодно, будь то место, где продаются самые вкусные вафли, современное образование маленьких голландцев или борьба католиков с протестантами в средние века. Более того, Настя оказывала мне информационную поддержку в течение всей моей поездки, что сделало мой отдых более разнообразным, легким и продуктивным. За что я ей очень и очень благодарна.

Anastasia проводит ещё 6 экскурсий

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