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Песчаные дюны Южного Кеннемерланда

Индивидуальная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы Амстердама. Песчаные дюны и Северное море ждут вас
Экскурсия по песчаным дюнам Южного Кеннемерланда предлагает уникальную возможность насладиться природой и историей Амстердама.

Начинается с осмотра достопримечательностей Харлема, включая знаменитый собор святого Бавона и музей современного искусства. Затем поездка в Зандвоорт через живописные дюны и сосновый лес. В парке можно увидеть озера, лес Боккедорнс и множество животных. Прогулка вдоль Северного моря завершает маршрут, оставляя незабываемые впечатления
4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа песчаных дюн
  • 🏛 Исторические достопримечательности Харлема
  • 🐦 Наблюдение за дикой природой
  • 🌊 Прогулка вдоль Северного моря
  • 🗿 Оригинальные уличные скульптуры

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения песчаных дюн Южного Кеннемерланда - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время природа расцветает, и можно насладиться видами в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить дюны, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но погода может быть менее предсказуемой, и некоторые природные объекты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда

Что можно увидеть

  • Здание вокзала
  • Гроте Маркт
  • Собор святого Бавона
  • Музей Тейлера
  • Национальный парк песчаных дюн Южный Кеннемерланд

Описание экскурсии

Мы встретимся на центральной железнодорожной станции Харлема, построенной в стиле ар-нуво, отправимся на центральную площадь Гроте Маркт, на которой основные достопримечательности города — здание ратуши, гильдия мясников, комплекс музеев современного искусства, ну и, конечно, собор святого Бавона, окруженный маленькими уютными ресторанами.

По субботам площадь выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты и знаменитую голландскую селедку. Я вам расскажу историю этих мест, покажу самый мощный орган в Европе, на котором играл Моцарт, когда ему было всего 12 лет, и где похоронен художник Франс Халс.

Затем мы сядем на автобус и отправимся в Зандвоорт эн Зи по живописнейшей дороге, которая проходит через песчаные дюны и сосновый лес. Я покажу вам сам город, расскажу о самом интересном, что про него известно и отправимся к пляжу. По дороге будем искать интересные уличные скульптуры купальщиц, влюбленных пар, цветочниц, установленных в разных неожиданных закутках этого чудесного города.

Вдоль берега мы пройдем к невероятно красивому Национальному парку песчаных дюн Южный Кеннемерланд. Наш маршрут пройдет через красивые озера, лес Боккедорнс и песчаные поля, где можно увидеть птиц, шотландских высокогорных коров, а так же множество кроликов, живущих в терновых кустах. Время от времени мы будем останавливаться в красивых местах для пеших прогулок и маленьких пикников, после чего вернемся в Зандвоорт другой, но не менее живописной дорогой.

Мы увидим:

  • Здание вокзала
  • Живописные хофье
  • Музей Тейлера (по желанию)
  • Палату весов
  • Здание тюрьмы
  • Ветряную мельницу
  • Квартал красных фонарей
  • Дом Корри Тен Бум (по предварительной договоренности)
  • Гроте Маркт (собор святого Бавона, гильдия мясников, ратуша, памятник голландскому первопечатнику, музей современного искусства)
  • Национальный парк песчаных дюн Южный Кеннемерланд
  • Лес Боккедорнс
  • Озера
  • Зандвоорт
  • Северное море

А также:

  • Посетим главный выходной рынок под стенами собора (суббота)
  • Попробуем голландскую сельдь
  • Погуляем по живописному лесу и увидим несколько озер
  • Проследим за диким птицами, кроликами и шотландским и высокогорными коровами
  • Найдем множество очаровательных уличных скульптур

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
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любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Е
Прогулка с Настей по Харлему прошла очень приятно и занимательно. Она прекрасно знает город, а самое главное-очень любит его, и это чувствуется. Абсолютно в нашем темпе, с учетом наших пожеланий-именно
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прогулка по городу с хорошим знакомым, то что нужно! Исторические факты и детали конечно же тоже присутствуют, но неутомительно и интересно. После обеда в атмосферном кафе сели на велосипеды-и к дюнам. Вот где красота и простор! Сдержанная северная природа завораживает. Ну а сын 10 лет вволю набегался по берегу, взбирался на дюны, в общем проделывал все то, что любят покорители неизведанного в этом возрасте))) и да, парочку кроликов нам удалось увидеть) «охота» удалась!
День прошёл в очень приятной атмосфере, я рекомендую эту экскурсию с Настей всем, кто хочет увидеть эту страну и полюбить ее также, как люди, которые здесь живут!

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А
Я в полном восторге от Анастасии. Одна экскурсия с Настей заменяет как минимум 3 экскурсии по Голландии. Удивительный человек,обладающий энциклопедическими знаниями и интересом к жизни и ко всему новому. Очень
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живая,душевная и позитивная девушка. Нам повезло, что на экскурсию с ней мы попали в начале нашего пребывания в Голландии,поскольку советы и подсказки Насти мы вспоминали и применяли с благодарностью на протяжении всей поездки. Очень рады встречи с таким замечательным человеком. Город Харлем, в сопровождении Насти был оживлен и мы были мысленно перенесены в средние века. Прогулка по дюнам и по побережью Северного моря очень понравилась и настроила на романтический лад. Настя,по настоящему профессиональный гид,и что немаловажно очень добросовестная.

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М
Заказывала у Анастасии две экскурсии: на песчаные дюны Южного Кеннемерланда и в Зансе-Сханс. Обе экскурсии прошли замечательно, я в восторге! Настя очень эрудированный и открытый человек, кажется, она знает ответ
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на любой вопрос, её рассказы интересны, информативны, но не перегружены какими-то историческими датами, информация подается легко и увлекательно, по вашему желанию расскажет вам о чем угодно, будь то место, где продаются самые вкусные вафли, современное образование маленьких голландцев или борьба католиков с протестантами в средние века. Более того, Настя оказывала мне информационную поддержку в течение всей моей поездки, что сделало мой отдых более разнообразным, легким и продуктивным. За что я ей очень и очень благодарна.

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И
Настя просто молодец: позитивная, влюблённая в страну, грамотная и знающая.
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Наталья
Анастасия большая умничка, с ней не только приятно открывать неизвестное, но и просто общаться время экскурсии. Она умеет увлечь слушателей и погрузить в огромный объём информации, которым она владеет!
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