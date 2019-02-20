Мы встретимся на центральной железнодорожной станции Харлема, построенной в стиле ар-нуво, отправимся на центральную площадь Гроте Маркт, на которой основные достопримечательности 🏛️ города — здание ратуши, гильдия мясников, комплекс музеев современного искусства, ну и, конечно, собор святого Бавона, окруженный маленькими уютными ресторанами.
По субботам площадь выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты 🍉 и знаменитую голландскую селедку. Я вам расскажу историю 📖 этих мест, покажу самый мощный орган в Европе, на котором играл Моцарт, когда ему было всего 12 лет, и где похоронен художник Франс Халс.
Затем мы сядем на автобус и отправимся в Зандвоорт эн Зи по живописнейшей дороге, которая проходит через песчаные дюны и сосновый лес 🌳. Я покажу вам сам город 🏙️, расскажу о самом интересном, что про него известно и отправимся к пляжу. По дороге будем искать интересные уличные скульптуры купальщиц, влюбленных пар, цветочниц, установленных в разных неожиданных закутках этого чудесного города.
Вдоль берега мы пройдем к невероятно красивому Национальному парку песчаных дюн Южный Кеннемерланд. Наш маршрут пройдет через красивые 🤩 озера, лес Боккедорнс и песчаные поля, где можно увидеть птиц, шотландских высокогорных коров, а так же множество кроликов, живущих в терновых кустах. Время от времени мы будем останавливаться в красивых местах для пеших прогулок и маленьких пикников, после чего вернемся в Зандвоорт другой, но не менее живописной дорогой.
Мы увидим:
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