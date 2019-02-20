Начинается с осмотра достопримечательностей Харлема, включая знаменитый собор святого Бавона и музей современного искусства. Затем поездка в Зандвоорт через живописные дюны и сосновый лес. В парке можно увидеть озера, лес Боккедорнс и множество животных. Прогулка вдоль Северного моря завершает маршрут, оставляя незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа песчаных дюн
- 🏛 Исторические достопримечательности Харлема
- 🐦 Наблюдение за дикой природой
- 🌊 Прогулка вдоль Северного моря
- 🗿 Оригинальные уличные скульптуры
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Здание вокзала
- Гроте Маркт
- Собор святого Бавона
- Музей Тейлера
- Национальный парк песчаных дюн Южный Кеннемерланд
Описание экскурсии
Мы встретимся на центральной железнодорожной станции Харлема, построенной в стиле ар-нуво, отправимся на центральную площадь Гроте Маркт, на которой основные достопримечательности города — здание ратуши, гильдия мясников, комплекс музеев современного искусства, ну и, конечно, собор святого Бавона, окруженный маленькими уютными ресторанами.
По субботам площадь выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты и знаменитую голландскую селедку. Я вам расскажу историю этих мест, покажу самый мощный орган в Европе, на котором играл Моцарт, когда ему было всего 12 лет, и где похоронен художник Франс Халс.
Затем мы сядем на автобус и отправимся в Зандвоорт эн Зи по живописнейшей дороге, которая проходит через песчаные дюны и сосновый лес. Я покажу вам сам город, расскажу о самом интересном, что про него известно и отправимся к пляжу. По дороге будем искать интересные уличные скульптуры купальщиц, влюбленных пар, цветочниц, установленных в разных неожиданных закутках этого чудесного города.
Вдоль берега мы пройдем к невероятно красивому Национальному парку песчаных дюн Южный Кеннемерланд. Наш маршрут пройдет через красивые озера, лес Боккедорнс и песчаные поля, где можно увидеть птиц, шотландских высокогорных коров, а так же множество кроликов, живущих в терновых кустах. Время от времени мы будем останавливаться в красивых местах для пеших прогулок и маленьких пикников, после чего вернемся в Зандвоорт другой, но не менее живописной дорогой.
Мы увидим:
- Здание вокзала
- Живописные хофье
- Музей Тейлера (по желанию)
- Палату весов
- Здание тюрьмы
- Ветряную мельницу
- Квартал красных фонарей
- Дом Корри Тен Бум (по предварительной договоренности)
- Гроте Маркт (собор святого Бавона, гильдия мясников, ратуша, памятник голландскому первопечатнику, музей современного искусства)
- Национальный парк песчаных дюн Южный Кеннемерланд
- Лес Боккедорнс
- Озера
- Зандвоорт
- Северное море
А также:
- Посетим главный выходной рынок под стенами собора (суббота)
- Попробуем голландскую сельдь
- Погуляем по живописному лесу и увидим несколько озер
- Проследим за диким птицами, кроликами и шотландским и высокогорными коровами
- Найдем множество очаровательных уличных скульптур
Организационные детали
- Экскурсию проводит команда гидов
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания