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Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
История голландского сыра и легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами
Начало: У Центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centr...
Сегодня в 10:00
8 авг в 10:00
от €380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда
Индивидуальная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы Амстердама. Песчаные дюны и Северное море ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от €800 за всё до 4 чел.
Билет на автобус
Главное в Амстердаме: автобус Hop-on Hop-off и аудиоэкскурсия на русском (без гида)
Осмотреть знаковые достопримечательности города на каналах в своём темпе
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€42 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Д
Прекрасная экскурсия, очень рекомендую с нее начинать знакомство с Нидерландами, а не с туристических мест Амстердама. Спасибо большое Елене, за секретные места, интересные факты и истории. Экскурсия прошла легко, мы получили огромное количество интересной информации и яркие впечатления!
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Елена отлично провела экскурсию! все очень понравилось! прекрасные городки, вкусная еда! рекомендую!
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Спасибо Елене за приятную и познавательную прогулку по двум прекрасным городишкам.
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Два удивительно красивых городка. Сказка. Хотелось ещё погулять… …
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Е
Прогулка с Настей по Харлему прошла очень приятно и занимательно. Она прекрасно знает город, а самое главное-очень любит его, и
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K
Елена высокопрофессиональный гид, великолепный рассказчик. Непосредственно по данной экскурсии- для тех, кто устал от шумного Амстердама и хочет погрузиться в атмосферу сельской Голландии- очень рекомендуем!
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Т
Лена провела экскурсию так, что детям было не скучно:с отдыхом и интересными повествованиями в тени на скамейке, чашечкой кофе в
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С
Приятная экскурсия и гид. Фотографии получились просто замечательные. Лена готова была ответить на все вопросы и интересно рассказывала о истории
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Провели четыре потрясающих дня в Амстердаме и благодаря прекрасному экскурсоводу Елене узнали много нового и интересного об этом городе и
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О
Были на экскурсии в марте компанией из пяти человек. Общаясь с Еленой узнали историю двух городов Нидерландов Эдама и Волендама,
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Всего 15 отзывов в Амстердаме в категории "На автобусе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2026
Сейчас в Амстердаме в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 42 до 800. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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