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Экскурсии на автобусе в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Амстердаме на русском языке, цены от €42. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
На автобусе
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
История голландского сыра и легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами
Начало: У Центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centr...
Сегодня в 10:00
8 авг в 10:00
от €380 за всё до 6 чел.
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда
На автобусе
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда
Индивидуальная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы Амстердама. Песчаные дюны и Северное море ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от €800 за всё до 4 чел.
Главное в Амстердаме: автобус Hop-on Hop-off и аудиоэкскурсия на русском (без гида)
На автобусе
Hop-on hop-off
5 часов
Билет на автобус
Главное в Амстердаме: автобус Hop-on Hop-off и аудиоэкскурсия на русском (без гида)
Осмотреть знаковые достопримечательности города на каналах в своём темпе
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€42 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Д
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
Прекрасная экскурсия, очень рекомендую с нее начинать знакомство с Нидерландами, а не с туристических мест Амстердама. Спасибо большое Елене, за секретные места, интересные факты и истории. Экскурсия прошла легко, мы получили огромное количество интересной информации и яркие впечатления!
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Александр
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
Елена отлично провела экскурсию! все очень понравилось! прекрасные городки, вкусная еда! рекомендую!
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Елена
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
Спасибо Елене за приятную и познавательную прогулку по двум прекрасным городишкам.
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Kravchenko
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
Два удивительно красивых городка. Сказка. Хотелось ещё погулять… …
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Е
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда
Прогулка с Настей по Харлему прошла очень приятно и занимательно. Она прекрасно знает город, а самое главное-очень любит его, и
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это чувствуется. Абсолютно в нашем темпе, с учетом наших пожеланий-именно прогулка по городу с хорошим знакомым, то что нужно! Исторические факты и детали конечно же тоже присутствуют, но неутомительно и интересно. После обеда в атмосферном кафе сели на велосипеды-и к дюнам. Вот где красота и простор! Сдержанная северная природа завораживает. Ну а сын 10 лет вволю набегался по берегу, взбирался на дюны, в общем проделывал все то, что любят покорители неизведанного в этом возрасте))) и да, парочку кроликов нам удалось увидеть) «охота» удалась!
День прошёл в очень приятной атмосфере, я рекомендую эту экскурсию с Настей всем, кто хочет увидеть эту страну и полюбить ее также, как люди, которые здесь живут!

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K
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
Елена высокопрофессиональный гид, великолепный рассказчик. Непосредственно по данной экскурсии- для тех, кто устал от шумного Амстердама и хочет погрузиться в атмосферу сельской Голландии- очень рекомендуем!
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Т
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
Лена провела экскурсию так, что детям было не скучно:с отдыхом и интересными повествованиями в тени на скамейке, чашечкой кофе в
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красивейшем месте, прогулки по улочкам оставили замечательные фото. Было интересно и атмосферно, будто мы прогуливались с другом, который давно живет Голландии и любит ее.
Лена очень приятная девушка, много знает, может ответить на любой интересующий вопрос, видно, что очень любит то, чем занимается.

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С
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
Приятная экскурсия и гид. Фотографии получились просто замечательные. Лена готова была ответить на все вопросы и интересно рассказывала о истории
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зданий и деревни, при этом не перегружала умными словечками, и не устраивала бешенную лекцию по архитектуре или истории. Только интересное или по нашим вопросам, но отвечала по существу и со знанием дела. Видно что знает она намного больше, чем говорит, если интересно послушать, стоило только спросить. Были семьей с детьми. Лена корректно подстраивалась под наши остановки или желания. Экскурсию могу порекомендовать тем, кто приехал увидеть красивую Голландию.

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Елена
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
Провели четыре потрясающих дня в Амстердаме и благодаря прекрасному экскурсоводу Елене узнали много нового и интересного об этом городе и
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стране в целом! Несмотря на то, что это был не первый наш визит в Голландию, Елена смогла нас удивить и мы словно открыли страну заново. Елена учла все наши пожелания на время экскурсий и мы обязательно рекомендуем гида Елену своим друзьям и знакомым.

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О
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
Были на экскурсии в марте компанией из пяти человек. Общаясь с Еленой узнали историю двух городов Нидерландов Эдама и Волендама,
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попробовали вкусную селедку в Волендаме, испробовали местной наливки, побывали в магазине сыров. Узнали много нового о культуре и буднях нидерландцев. Елена помогла организовать трансфер.
Было интересно. Советую:)

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Всего 15 отзывов в Амстердаме в категории "На автобусе"

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Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам;
  2. Песчаные дюны Южного Кеннемерланда;
  3. Главное в Амстердаме: автобус Hop-on Hop-off и аудиоэкскурсия на русском (без гида).
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Музей Ван Гога;
  2. Рейксмузеум;
  3. Площадь Дам;
  4. Заансе-Сханс;
  5. Эдам;
  6. Кёкенхоф;
  7. Королевский дворец;
  8. Каналы Амстердама;
  9. Дом-музей Рембрандта;
  10. Район Йордан.
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2026
Сейчас в Амстердаме в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 42 до 800. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на автобусе, 15 ⭐ отзывов, цены от €42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь