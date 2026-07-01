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это чувствуется. Абсолютно в нашем темпе, с учетом наших пожеланий-именно прогулка по городу с хорошим знакомым, то что нужно! Исторические факты и детали конечно же тоже присутствуют, но неутомительно и интересно. После обеда в атмосферном кафе сели на велосипеды-и к дюнам. Вот где красота и простор! Сдержанная северная природа завораживает. Ну а сын 10 лет вволю набегался по берегу, взбирался на дюны, в общем проделывал все то, что любят покорители неизведанного в этом возрасте))) и да, парочку кроликов нам удалось увидеть) «охота» удалась!

День прошёл в очень приятной атмосфере, я рекомендую эту экскурсию с Настей всем, кто хочет увидеть эту страну и полюбить ее также, как люди, которые здесь живут!