Раскрыть тайны мельниц Заансе-Сханса, а также секреты производства сыров и деревянных башмаков
Хотите увидеть потрясающие пейзажи в истинно голландском стиле? Сделать красивые фото на фоне ветряков? Проникнуться местной культурой и обычаями? Отправляемся в Заансе-Сханс — пожалуй, самое голландское место во всей Голландии.
Вас ждут яркие образцы деревянного зодчества, старинные ремёсла, сыродельня, шоколадная фабрика и, конечно, мельницы.
Вас ждут яркие образцы деревянного зодчества, старинные ремёсла, сыродельня, шоколадная фабрика и, конечно, мельницы.
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Описание
Что вас ожидает
- Заансе-Сханс встретит нас панорамным видом на реку Заан, живописные поля, дома и мельницы. Идеальное место для первой фотографии!
- Первым делом зайдем в гости к «дедушке» самой известной сети супермаркетов «Альберт Хайн». Эта маленькая лавка-музей откроет нам секреты торговли в 19 веке. Вы узнаете, как молодой человек создал продовольственную империю, которая уже 135 лет удерживает лидирующие позиции.
- “Надежда на черного кита* — ресторан с причудливым названием и знаковое место, которое мы тоже не пропустим. Я расскажу, какую роль китобойный промысел играл в жизни модниц 18 века.
- Заглянем на мельницу, где из необычного сырья, например, экзотических насекомых, делают краскию Ими писал еще сам Рембрандт! А лучшие музеи мира и по сей день используют их для реставрации.
- Сыры в местной сыроварне порадуют вас вкусом и изобилием сортов. Их здесь более 20! Пошагово изучим процесс их изготовления и сделаем фото на память.
- Посетим самый большой и красивый музей деревянных башмаков в Нидерландах. Прямо на ваших глазах мастер изготовит парочку. А я расскажу, почему их так любят голландцы, какую роль они сыграли в истории и.
- Чтобы побаловать себя роскошью и красотой, зайдем в один из магазинов бриллиантов, которыми так славятся Нидерланды. Здесь предлагают изделия с уникальной огранкой в 268 граней!
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на моём автомобиле, услуги гида и дегустация более 20 сортов сыра.
- Мы можем начать наше путешествие прямо из аэропорта, где я вас встречу и сразу повезу на экскурсию. После этого доставлю в гостиницу. Также можно провести экскурсию сразу после выселения из гостиницы, если до вылета остается достаточно времени. После этого могу доставить вас в аэропорт. Эта услуга также включена в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашей гостиницы или аэропорта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Амстердаме
Меня зовут Олег. Несколько лет назад я приехал в Нидерланды и сразу влюбился в эту страну, поэтому готов рассказывать о ней часами. Предлагаю вместе совершить путешествие во времени — от средневековья до наших дней. Со мной вы узнаете, как обыкновенная селёдка сделала голландцев самыми успешными мореплавателями 17 века, а ветер и вода дали новые земли и несметные богатства. Во время прогулки по Амстердаму покажу, где любил отобедать Винсент ван Гог, а позднее Уолт Дисней, Элеонора Рузвельт и другие знаменитости. Жду вас на экскурсию. Со мной всегда весело и интересно!
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