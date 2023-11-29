Олег — ваш гид в Амстердаме

Меня зовут Олег. Несколько лет назад я приехал в Нидерланды и сразу влюбился в эту страну, поэтому готов рассказывать о ней часами. Предлагаю вместе совершить путешествие во времени — от средневековья до наших дней. Со мной вы узнаете, как обыкновенная селёдка сделала голландцев самыми успешными мореплавателями 17 века, а ветер и вода дали новые земли и несметные богатства. Во время прогулки по Амстердаму покажу, где любил отобедать Винсент ван Гог, а позднее Уолт Дисней, Элеонора Рузвельт и другие знаменитости. Жду вас на экскурсию. Со мной всегда весело и интересно!

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