Вы объедете символы Амстердама на двухэтажном автобусе. Можно выйти на любой остановке, осмотреть достопримечательности в своём темпе и продолжить путешествие на следующем рейсе. А затем познакомьтесь с городом ещё ближе — самостоятельно изучите те районы, куда автобус не заезжает. У вас будет помощник — аудиогид в смартфоне — и полная свобода передвижения.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание

Амстердаму есть что рассказать. Здесь победили стихию — на болоте построили рыбацкую деревушку, выросшую в морскую столицу. Отсюда к новым землям отправлялись голландцы, которые сколачивали состояния на пряностях и алмазах и в миг теряли всё в тюльпановой лихорадке.

Из окна автобуса вы увидите:

Центральный вокзал

пассажирский причал

Национальный морской музей

фабрику «Алмазы Гассана»

Еврейский культурный квартал

Королевский театр Карре

музей пивоваренного завода Heineken

Музейную площадь

площадь Лейдсеплейн

квартал Йордан

Можно свободно выходить, гулять и садиться в следующий автобус.

На пешей прогулке с аудиогидом осмотрите:

Старую и Новую церкви

Королевский дворец

башню Слёз

Монетную башню

Сингел-канал

плавучий цветочный рынок

Бегинаж

Рейксмузеум

музей Ван Гога

Маршрут проложен по старым улочкам, где не проедет автобус.

И узнаете:

зачем прорыли каналы и почему дома такие узкие

чем занимался Рембрандт зимой

зачем моряки везли из плавания обезьянок

почему первого нидерландского монарха прозвали кроликом

как голландцы до 19 века обходились без короля

Организационные детали

В стоимость включены:

автобусный тур (24 или 48 часов) с высадкой и посадкой на любой остановке маршрута

Wi-Fi на борту

аудиогид на 18 языках (русский, английский, немецкий, французский, испанский и др.)

скидки на посещение достопримечательностей

Автобусы Hop-on Hop-off:

курсируют круглый год

первый отправляется в 10:00, последний — в 17:00

интервал движения зависит от сезона, дорожной ситуации и городских мероприятий (обычно ~20 мин)

при повышенном спросе возможно увеличение частоты рейсов

для удобства посадки и высадки сохраняйте билет на протяжении всего срока его действия

автобусы оборудованы местами для пассажиров на инвалидных колясках и полностью адаптированы для маломобильных путешественников

при сильном дожде верхняя палуба может быть временно закрыта

Аудиогид: