Вы объедете символы Амстердама на двухэтажном автобусе.
Можно выйти на любой остановке, осмотреть достопримечательности в своём темпе и продолжить путешествие на следующем рейсе.
А затем познакомьтесь с городом ещё ближе — самостоятельно изучите те районы, куда автобус не заезжает. У вас будет помощник — аудиогид в смартфоне — и полная свобода передвижения.
Можно выйти на любой остановке, осмотреть достопримечательности в своём темпе и продолжить путешествие на следующем рейсе.
А затем познакомьтесь с городом ещё ближе — самостоятельно изучите те районы, куда автобус не заезжает. У вас будет помощник — аудиогид в смартфоне — и полная свобода передвижения.
Описание
Амстердаму есть что рассказать. Здесь победили стихию — на болоте построили рыбацкую деревушку, выросшую в морскую столицу. Отсюда к новым землям отправлялись голландцы, которые сколачивали состояния на пряностях и алмазах и в миг теряли всё в тюльпановой лихорадке.
Из окна автобуса вы увидите:
- Центральный вокзал
- пассажирский причал
- Национальный морской музей
- фабрику «Алмазы Гассана»
- Еврейский культурный квартал
- Королевский театр Карре
- музей пивоваренного завода Heineken
- Музейную площадь
- площадь Лейдсеплейн
- квартал Йордан
Можно свободно выходить, гулять и садиться в следующий автобус.
На пешей прогулке с аудиогидом осмотрите:
- Старую и Новую церкви
- Королевский дворец
- башню Слёз
- Монетную башню
- Сингел-канал
- плавучий цветочный рынок
- Бегинаж
- Рейксмузеум
- музей Ван Гога
Маршрут проложен по старым улочкам, где не проедет автобус.
И узнаете:
- зачем прорыли каналы и почему дома такие узкие
- чем занимался Рембрандт зимой
- зачем моряки везли из плавания обезьянок
- почему первого нидерландского монарха прозвали кроликом
- как голландцы до 19 века обходились без короля
Организационные детали
В стоимость включены:
- автобусный тур (24 или 48 часов) с высадкой и посадкой на любой остановке маршрута
- Wi-Fi на борту
- аудиогид на 18 языках (русский, английский, немецкий, французский, испанский и др.)
- скидки на посещение достопримечательностей
Автобусы Hop-on Hop-off:
- курсируют круглый год
- первый отправляется в 10:00, последний — в 17:00
- интервал движения зависит от сезона, дорожной ситуации и городских мероприятий (обычно ~20 мин)
- при повышенном спросе возможно увеличение частоты рейсов
- для удобства посадки и высадки сохраняйте билет на протяжении всего срока его действия
- автобусы оборудованы местами для пассажиров на инвалидных колясках и полностью адаптированы для маломобильных путешественников
- при сильном дожде верхняя палуба может быть временно закрыта
Аудиогид:
- самостоятельно без гида
- доступен в любой день и время без ограничений — можно указать приблизительные данные
- нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте
- полная оплата на Трипстере, ничего доплачивать не надо
- оплатить можно картой российского или зарубежного банка
- в течение 3–7 минут придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
- не получили письмо — напишите нам, мы поможем
- дополнительно доступен аудиогид по кварталу Красных фонарей
ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость
|Тариф
|Стоимость
|24 часа Детский (4-13 лет) + аудиогид по городу
|€27
|24 часа Взрослый (14+) + аудиогид по городу
|€42
|48 часов Детский (4-13 лет) + аудиогид по городу
|€31
|48 часов Взрослый (14+) + аудиогид по городу
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 222 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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