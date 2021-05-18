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Полезная информация об Амстердаме

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Местное время в Амстердаме
20:2513
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇱 Нидерланды
Название городаАмстердам
По-английскиAmsterdam
Это столицаАмстердам является столицей Нидерланд
Население города741 636 чел.
АэропортСхипхол AMS
Часовой поясEurope/Amsterdam
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Амстердам на карте

Амстердам фото города
Амстердам

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