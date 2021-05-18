Полезная информация об Амстердаме
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Местное время в Амстердаме
20:2513
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇱 Нидерланды
|Название города
|Амстердам
|По-английски
|Amsterdam
|Это столица
|Амстердам является столицей Нидерланд
|Население города
|741 636 чел.
|Аэропорт
|Схипхол AMS
|Часовой пояс
|Europe/Amsterdam
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Где находится Амстердам на карте
Амстердам
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