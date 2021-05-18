Полезная информация об Осло
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Местное время в Осло
21:4802
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇴 Норвегия
|Название города
|Осло
|По-английски
|Oslo
|Это столица
|Осло является столицей Норвегии
|Население города
|580 000 чел.
|Аэропорты
|Торп TRF, Moss Airport RYG, Осло OSL
|Часовой пояс
|Europe/Oslo
|Средняя высота
|26 м. от уровня моря
Где находится Осло на карте
Осло
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