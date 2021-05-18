Полезная информация об Осло

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Местное время в Осло
21:4802
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇴 Норвегия
Название городаОсло
По-английскиOslo
Это столицаОсло является столицей Норвегии
Население города580 000 чел.
АэропортыТорп TRF, Moss Airport RYG, Осло OSL
Часовой поясEurope/Oslo
Средняя высота26 м. от уровня моря

Где находится Осло на карте

Осло фото города
Осло

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