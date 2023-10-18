Аренда яхты в Абу-Даби подарит вам незабываемые впечатления. Вы не только насладитесь морским путешествием, но и окунётесь в атмосферу красивой жизни. Пуститесь в путешествие по лазурным водам в комфорте и приватности класса люкс.
Ближайшие даты:
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Набережная Абу-Даби
- Отель Emirates Palace
- Королевский дворец
- The Louvre Abu Dhabi
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Абу-Даби – эмират с невероятными инновациями, современной и немыслимой роскошью.
Экстремальные контрасты сливаются в единое целое, наследие и традиции эмирата переплетается с амбициозными идеями и разработками, придавая этому месту необыкновенную обстановку. Станьте частью этого — отдохните на борту сверкающей супер яхты.
Важная информация:
- Форма одежды smart casual, пляжная.
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта.
- Круиз может быть перенесен в случае неблагоприятной погоды.
- Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
- Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на яхте 2 часа
- Трансфер
- Прохладительные безалкогольные напитки
- Что не входит
- Питание / алкоголь
- Каждый дополнительный час + 350 долларов
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Полезная Информация
- Форма одежды smart casual, пляжная.
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта.
- Круиз может быть перенесен в случае неблагоприятной погоды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абу-Даби
Индивидуальные
Эмирейтс Палас
Популярные места
Похожие туры из Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
Покорить Абу-Даби за один день
Автомобильная экскурсия по необыкновенной столице ОАЭ
в вашем отеле или удобного для вас места
Завтра
19 окт
20 окт
21 окт
300$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии
отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
19 окт
23 окт
24 окт
25 окт
350$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби
Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
В отеле проживания туристов
22 окт
23 окт
24 окт
25 окт
$400 за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии