Аренда яхт в Абу-Даби

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Аренда яхты в Абу-Даби подарит вам незабываемые впечатления. Вы не только насладитесь морским путешествием, но и окунётесь в атмосферу красивой жизни. Пуститесь в путешествие по лазурным водам в комфорте и приватности класса люкс.
Аренда яхт в Абу-Даби
Аренда яхт в Абу-Даби
Аренда яхт в Абу-Даби
Аренда яхт в Абу-Даби
Аренда яхт в Абу-Даби
Аренда яхт в Абу-Даби
Ближайшие даты:
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21
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Что вас ожидает:

  • Набережная Абу-Даби
  • Отель Emirates Palace
  • Королевский дворец
  • The Louvre Abu Dhabi
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Абу-Даби – эмират с невероятными инновациями, современной и немыслимой роскошью.
Экстремальные контрасты сливаются в единое целое, наследие и традиции эмирата переплетается с амбициозными идеями и разработками, придавая этому месту необыкновенную обстановку. Станьте частью этого — отдохните на борту сверкающей супер яхты.

Важная информация:

  • Форма одежды smart casual, пляжная.
  • При себе необходимо иметь оригинал паспорта.
  • Круиз может быть перенесен в случае неблагоприятной погоды.
  • Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
  • Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на яхте 2 часа
  • Трансфер
  • Прохладительные безалкогольные напитки
Что не входит
  • Питание / алкоголь
  • Каждый дополнительный час + 350 долларов
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Полезная Информация
  • Форма одежды smart casual, пляжная.
  • При себе необходимо иметь оригинал паспорта.
  • Круиз может быть перенесен в случае неблагоприятной погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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