Путешествие по Абу-Даби предлагает уникальную возможность посетить знаковые места эмирата.
Участники смогут насладиться фотостопом на Last Exit Abu Dhabi, окунуться в атмосферу восточного базара на рынке фиников и увидеть, как оживает прошлое в Деревне наследия.
Обед в ресторане порадует блюдами арабской кухни, а посещение дворца Каср аль-Ватан и мечети Шейха Зайда оставит незабываемые впечатления. Включены трансфер, услуги гида и обед
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение величественной мечети Шейха Зайда
- 🍽️ Обед с арабскими деликатесами
- 🏛️ Визит в исторический дворец Каср аль-Ватан
- 🛍️ Атмосфера восточного базара на рынке фиников
- 🚍 Комфортный трансфер на автобусе
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Абу-Даби - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться экскурсиями без излишней жары. Март, апрель и ноябрь также подходят для поездки, но температура может быть выше. В остальное время года жара может быть слишком сильной, однако посещение закрытых помещений, таких как дворец Каср аль-Ватан и мечеть Шейха Зайда, всё равно возможно.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Last Exit Abu Dhabi
- Рынок фиников
- Деревня наследия Heritage Village
- Дворец Каср аль-Ватан
- Мечеть Шейха Зайда
Описание экскурсии
- Last Exit Abu Dhabi (фотостоп) — постапокалиптическая инсталляция в духе фильма «Безумный Макс»: ржавые грузовики, неон, арт-хаос и бескрайние пески.
- Рынок фиников — это буйство вкусов и ароматов и аутентичная атмосфера восточного базара.
- Деревня наследия Heritage Village — музей под открытым небом, где оживает прошлое ОАЭ. Глиняные дома, ремёсла и традиции бедуинов.
- Обед в ресторане. Шведский стол с горячими и холодными блюдами арабской кухни. Среди изюминок — нежное мясо верблюда с ароматным рисом, воздушные десерты, душистый кофе и чай с восточными специями.
- Дворец Каср аль-Ватан (посещение). Страницы истории начертаны на мраморе и золоте.
- Мечеть Шейха Зайда (посещение). Белоснежные стены и купола вступают в диалог с небом.
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе King Long.
- В стоимость экскурсии входят трансфер, услуги русскоговорящего гида и вода в автобусе (бутылка на человека).
- Можем бесплатно предоставить наряды для женщин во дворец и мечеть, обсудите это в переписке с гидом.
- Экскурсию для вас проведёт один из русскоязычных гидов нашей команды.
- Дополнительно оплачиваются билеты во дворец Каср аль-Ватан и обед — $44 гиду на месте.
в понедельник и четверг в 09:00 и 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$40
|Дети 4-12 лет
|$35
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Шардже или Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:00 и 21:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлианна — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 7 туристов
Наше агентство с многолетним опытом организует экскурсии без стресса: гиды знают лучшие локации, помогут с трансфером, языковым барьером и подберут программу под ваши интересы, экономя время и гарантируя безопасность. Они дают доступ к закрытым объектам, делятся лайфхаками по городу и обеспечивают поддержку, превращая поездку в комфортный и насыщенный опыт.Задать вопрос
