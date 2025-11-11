Путешествие по Абу-Даби предлагает уникальную возможность посетить знаковые места эмирата.



Участники смогут насладиться фотостопом на Last Exit Abu Dhabi, окунуться в атмосферу восточного базара на рынке фиников и увидеть, как оживает прошлое в Деревне наследия.



Обед в ресторане порадует блюдами арабской кухни, а посещение дворца Каср аль-Ватан и мечети Шейха Зайда оставит незабываемые впечатления. Включены трансфер, услуги гида и обед

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Абу-Даби - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться экскурсиями без излишней жары. Март, апрель и ноябрь также подходят для поездки, но температура может быть выше. В остальное время года жара может быть слишком сильной, однако посещение закрытых помещений, таких как дворец Каср аль-Ватан и мечеть Шейха Зайда, всё равно возможно.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.