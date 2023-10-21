Дубай – жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира.
Во время экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Дубая, описание которых всегда сопровождается словами «самый-самый».
Во время экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Дубая, описание которых всегда сопровождается словами «самый-самый».
Ближайшие даты:
21
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25
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28
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пальмовый Остров
- Бурж Аль Араб
- Фонтаны в Дубай Моле у подножия Бурдж Халифы, морская прогулка с ужином в Дубай Марине на Арабской
- Лодке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Это Burj Al Arab – знаменитый отель в виде паруса, который считается самым шикарным и дорогим отелем в мире, рукотворный остров The Palm Jumeirah, арабский рынок Souk Madinat Jumeirah и небоскребы района Dubai Marina, где вы совершите круиз на традиционной арабской лодке dhow.
- Также вы увидите самый большой торговый центр в мире – The Dubai Mall, прославленные поющие фонтаны, аквариум и сможете сделать фотографии на фоне самого высокого здания в мире – Burj Khalifa, чей шпиль достигает высоты 828 метров.
Важная информация:
- Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
- Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).
По Средам и Субботам
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по Дубаю
- Шоу фонтанов
- Морская прогулка с ужином в Дубай Марине на Арабской
- Лодке
- Что не входит
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: По Средам и СубботамЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Ожидайте на ресепшн
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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