Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби

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Дубай – жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира.

Во время экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Дубая, описание которых всегда сопровождается словами «самый-самый».
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
Ближайшие даты:
21
окт
25
окт
28
окт
1
ноя
4
ноя
8
ноя
11
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даты

Что вас ожидает:

  • Пальмовый Остров
  • Бурж Аль Араб
  • Фонтаны в Дубай Моле у подножия Бурдж Халифы, морская прогулка с ужином в Дубай Марине на Арабской
  • Лодке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Это Burj Al Arab – знаменитый отель в виде паруса, который считается самым шикарным и дорогим отелем в мире, рукотворный остров The Palm Jumeirah, арабский рынок Souk Madinat Jumeirah и небоскребы района Dubai Marina, где вы совершите круиз на традиционной арабской лодке dhow.
  • Также вы увидите самый большой торговый центр в мире – The Dubai Mall, прославленные поющие фонтаны, аквариум и сможете сделать фотографии на фоне самого высокого здания в мире – Burj Khalifa, чей шпиль достигает высоты 828 метров.

Важная информация:

  • Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
  • Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).

По Средам и Субботам

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Дубаю
  • Шоу фонтанов
  • Морская прогулка с ужином в Дубай Марине на Арабской
  • Лодке
Что не входит
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: По Средам и Субботам
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Ожидайте на ресепшн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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