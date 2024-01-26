Великолепие и очарование Абу-Даби

Индивидуальный трансфер в Абу-Даби
Погрузитесь в волшебство и великолепие удивительного города Абу-Даби – столицу Арабских Эмиратов.

От величественной Мечети шейха Зайда до мира искусства и науки в Лувре, от впечатляющей роскоши Emirates Palace до этнографической деревни наследия.

Я познакомлю вас с главными достопримечательностями этого уникального города, где современность встречается с культурным наследием.
Великолепие и очарование Абу-Даби
Великолепие и очарование Абу-Даби
Великолепие и очарование Абу-Даби
Ближайшие даты:
26
янв
27
янв
28
янв
29
янв
30
янв
31
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Мечеть шейха Зайда
  • Дворец-отель Emirates Palace
  • Деревня наследия
  • Дворец Каср аль-Ватан
  • Лувр Абу-Даби
  • Ferrari World
  • Рынок фиников и др

Описание

В ходе экскурсии вы:

  • увидите величественное архитектурное чудо Мечеть шейха Зайда, которая вдохновляет своим великолепием и является местом духовного покоя и удивительного искусства;
  • окунетесь в мир роскоши, посетив президентский Emirates Palace – дворец-отель, в котором каждая деталь излучает роскошь и изысканность;
  • погрузитесь в аутентичный мир в Деревне наследия, где сможете ознакомиться с традиционным стилем жизни, искусством и ремеслами этого региона до появления нефти;
  • исследуете дворец Каср аль-Ватан – символ государственности и культурного богатства, познакомитесь с его величественной архитектурой и богатой историей;
  • посетите Лувр, где искусство Запада и Востока сливаются в удивительной коллекции, представляющей века истории и творчества;
  • сможете посетить Ferrari World и Рынок фиников.

Ежедневно, в любое время, по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер (комфортный автомобиль)
Что не входит
  • Питание
  • Билеты на мероприятия
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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