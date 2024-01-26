Погрузитесь в волшебство и великолепие удивительного города Абу-Даби – столицу Арабских Эмиратов.
От величественной Мечети шейха Зайда до мира искусства и науки в Лувре, от впечатляющей роскоши Emirates Palace до этнографической деревни наследия.
Я познакомлю вас с главными достопримечательностями этого уникального города, где современность встречается с культурным наследием.
От величественной Мечети шейха Зайда до мира искусства и науки в Лувре, от впечатляющей роскоши Emirates Palace до этнографической деревни наследия.
Я познакомлю вас с главными достопримечательностями этого уникального города, где современность встречается с культурным наследием.
Ближайшие даты:
26
янв
янв
27
янв
янв
28
янв
янв
29
янв
янв
30
янв
янв
31
янв
янв
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фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мечеть шейха Зайда
- Дворец-отель Emirates Palace
- Деревня наследия
- Дворец Каср аль-Ватан
- Лувр Абу-Даби
- Ferrari World
- Рынок фиников и др
Описание
В ходе экскурсии вы:
- увидите величественное архитектурное чудо Мечеть шейха Зайда, которая вдохновляет своим великолепием и является местом духовного покоя и удивительного искусства;
- окунетесь в мир роскоши, посетив президентский Emirates Palace – дворец-отель, в котором каждая деталь излучает роскошь и изысканность;
- погрузитесь в аутентичный мир в Деревне наследия, где сможете ознакомиться с традиционным стилем жизни, искусством и ремеслами этого региона до появления нефти;
- исследуете дворец Каср аль-Ватан – символ государственности и культурного богатства, познакомитесь с его величественной архитектурой и богатой историей;
- посетите Лувр, где искусство Запада и Востока сливаются в удивительной коллекции, представляющей века истории и творчества;
- сможете посетить Ferrari World и Рынок фиников.
Ежедневно, в любое время, по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер (комфортный автомобиль)
- Что не входит
- Питание
- Билеты на мероприятия
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, в любое время, по договоренностиЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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