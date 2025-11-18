Знакомство с Абу-Даби Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Дубая в Абу-Даби на комфортабельном семиместном автомобиле! Наша индивидуальная экскурсия позволит вам исследовать жемчужины столицы ОАЭ в удобном для вас темпе. Вас ждет насыщенная программа, включающая посещение самых знаковых достопримечательностей Абу-Даби: Маршрут нашего путешествия • Лувр Абу-Даби (фото-стоп): сохраните в памяти архитектурный шедевр.

Финиковый рынок: окунитесь в мир восточных сладостей и попробуйте разнообразные сорта фиников.

Деревня бедуинов (вход во все музеи бесплатный): прикоснитесь к истории и культуре кочевых племен, познакомьтесь с их традициями и бытом.

Набережная Корниш: прогуляйтесь по живописной набережной, насладитесь свежим морским бризом и панорамными видами на город.

Emirates Palace: почувствуйте мир роскоши и богатства.

Резиденция Президента (фото-стоп): сделайте впечатляющие фотографии на фоне величественного здания, символизирующего мощь и процветание ОАЭ.

Белая мечеть шейха Зайда: завершите свой день посещением настоящей архитектурной жемчужины, сияющей в лучах заходящего солнца. По вашему желанию, мы можем скорректировать маршрут, добавить или заменить некоторые локации, чтобы сделать экскурсию максимально соответствующей вашим интересам. Откройте для себя знаменитые достопримечательности Абу-Даби и увезите с собой незабываемые впечатления! Важная информация:.

Экскурсия проводится на русском языке.