Индивидуальная экскурсия из Дубая в Абу-Даби: откройте великолепие столицы Эмиратов. Отправляйтесь в незабываемое путешествие на комфортабельном семиместном автомобиле. Наша экскурсия позволит вам исследовать жемчужины столицы ОАЭ в удобном темпе. Вас ждет насыщенная программа, включающая посещение самых знаковых достопримечательностей Абу-Даби. Также, по вашему желанию, мы можем скорректировать маршрут.
Описание экскурсии
Знакомство с Абу-Даби Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Дубая в Абу-Даби на комфортабельном семиместном автомобиле! Наша индивидуальная экскурсия позволит вам исследовать жемчужины столицы ОАЭ в удобном для вас темпе. Вас ждет насыщенная программа, включающая посещение самых знаковых достопримечательностей Абу-Даби: Маршрут нашего путешествия • Лувр Абу-Даби (фото-стоп): сохраните в памяти архитектурный шедевр.
- Финиковый рынок: окунитесь в мир восточных сладостей и попробуйте разнообразные сорта фиников.
- Деревня бедуинов (вход во все музеи бесплатный): прикоснитесь к истории и культуре кочевых племен, познакомьтесь с их традициями и бытом.
- Набережная Корниш: прогуляйтесь по живописной набережной, насладитесь свежим морским бризом и панорамными видами на город.
- Emirates Palace: почувствуйте мир роскоши и богатства.
- Резиденция Президента (фото-стоп): сделайте впечатляющие фотографии на фоне величественного здания, символизирующего мощь и процветание ОАЭ.
Белая мечеть шейха Зайда: завершите свой день посещением настоящей архитектурной жемчужины, сияющей в лучах заходящего солнца. По вашему желанию, мы можем скорректировать маршрут, добавить или заменить некоторые локации, чтобы сделать экскурсию максимально соответствующей вашим интересам. Откройте для себя знаменитые достопримечательности Абу-Даби и увезите с собой незабываемые впечатления! Важная информация:.
Экскурсия проводится на русском языке.
В любой день, начало в 12:00. Время можем поменять по договоренности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лувр
- Финиковый рынок
- Деревня бедуинов
- Набережная Корниш
- Emirates Palace
- Резиденция президента
- Белая мечеть Шейха Заеда
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дубай, ваша локация
Завершение: Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, начало в 12:00. Время можем поменять по договоренности.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на русском языке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абу-Даби
