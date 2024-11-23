Абу-Даби - это место, где сливаются изящество и современность.
Город, расположенный на берегах Персидского залива, удивляет сочетанием культурного наследия и инновационных архитектурных решений. Величественные небоскребы, исторические здания и мечети создают неповторимую атмосферу. Прогулка по Корниш-променаду, посещение островов Саадийят и Яс оставят незабываемые впечатления. Это уникальная возможность погрузиться в богатую историю и культуру Абу-Даби
Город, расположенный на берегах Персидского залива, удивляет сочетанием культурного наследия и инновационных архитектурных решений. Величественные небоскребы, исторические здания и мечети создают неповторимую атмосферу. Прогулка по Корниш-променаду, посещение островов Саадийят и Яс оставят незабываемые впечатления. Это уникальная возможность погрузиться в богатую историю и культуру Абу-Даби
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Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Абу-Даби: Симфония Изящества и Современности
Абу-Даби - это яркий пример гармонии между традициями и современными достижениями, расположенный на живописных берегах Персидского залива. Этот удивительный город предлагает своим посетителям уникальное сочетание культурного наследия и инновационных архитектурных решений.
Культурное Наследие и Архитектурные Чудеса
В Абу-Даби вы сможете увидеть:
- Величественные небоскребы, которые придают городу современный облик;
- Исторические здания и мечети, поражающие своим великолепием;
- Прекрасные набережные, такие как Корниш-променада, где можно насладиться видами на залив.
Природа и Уникальные Ландшафты
Не упустите возможность исследовать:
- Впечатляющий ландшафт острова Саадийят;
- Остров Яс, известный своими развлекательными комплексами и природными красотами.
Приглашение в Удивительное Путешествие
Приглашаем вас открыть для себя этот удивительный город и погрузиться в его неповторимую атмосферу. Абу-Даби - это не просто место, это опыт, который останется в вашей памяти на долгие годы. Откройте для себя богатую историю, величественную природу и уникальные достопримечательности этого замечательного города!
Дату и время экскурсии подстроим под ваше желание и рабочее расписание мест, которые вы хотите посетить.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Трейлер парк Last Exit
- Остров Садият и Лувр
- Дом Авраама
- Финиковый рынок
- Heritage Village
- Emirates Palace
- Qasr Al Watan
- Kapital Gate
- Мечеть Шейх Заида
Что включено
- Бесплатный wifi
- Минеральная вода
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: В Дубае, по указанию клиента
Завершение: Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время экскурсии подстроим под ваше желание и рабочее расписание мест, которые вы хотите посетить.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Здравсвуйте! Прежде всего
- Позвольте выразить искреннюю благодарность что выбрали мою экскурсию! Я рад
- Что вы решили провести время со мной
- И уверен
- Что ваше путешествие будет наполнено невероятными впечатлениями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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