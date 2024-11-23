Культурное наследие: в Абу-Даби из Дубая

Абу-Даби - город контрастов, где современные небоскребы соседствуют с историческими зданиями и мечетями. Узнайте больше о его культуре и архитектуре
Абу-Даби - это место, где сливаются изящество и современность.

Город, расположенный на берегах Персидского залива, удивляет сочетанием культурного наследия и инновационных архитектурных решений. Величественные небоскребы, исторические здания и мечети создают неповторимую атмосферу. Прогулка по Корниш-променаду, посещение островов Саадийят и Яс оставят незабываемые впечатления. Это уникальная возможность погрузиться в богатую историю и культуру Абу-Даби

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальное сочетание культурного наследия и современности
  • 🏙️ Величественные небоскребы и исторические здания
  • 🌅 Прекрасные виды на Персидский залив
  • 🏝️ Посещение островов Саадийят и Яс
  • 🕌 Впечатляющие мечети и архитектурные шедевры
    • Культурное наследие: в Абу-Даби из Дубая
    Ближайшие даты:
    Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

    Что можно увидеть

  • Корниш-променад
  • Остров Саадийят
  • Остров Яс

    • Описание экскурсии

    Абу-Даби: Симфония Изящества и Современности

    Абу-Даби - это яркий пример гармонии между традициями и современными достижениями, расположенный на живописных берегах Персидского залива. Этот удивительный город предлагает своим посетителям уникальное сочетание культурного наследия и инновационных архитектурных решений.

    Культурное Наследие и Архитектурные Чудеса

    В Абу-Даби вы сможете увидеть:

    • Величественные небоскребы, которые придают городу современный облик;
    • Исторические здания и мечети, поражающие своим великолепием;
    • Прекрасные набережные, такие как Корниш-променада, где можно насладиться видами на залив.

    Природа и Уникальные Ландшафты

    Не упустите возможность исследовать:

    • Впечатляющий ландшафт острова Саадийят;
    • Остров Яс, известный своими развлекательными комплексами и природными красотами.

    Приглашение в Удивительное Путешествие

    Приглашаем вас открыть для себя этот удивительный город и погрузиться в его неповторимую атмосферу. Абу-Даби - это не просто место, это опыт, который останется в вашей памяти на долгие годы. Откройте для себя богатую историю, величественную природу и уникальные достопримечательности этого замечательного города!

    Дату и время экскурсии подстроим под ваше желание и рабочее расписание мест, которые вы хотите посетить.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Трейлер парк Last Exit
    • Остров Садият и Лувр
    • Дом Авраама
    • Финиковый рынок
    • Heritage Village
    • Emirates Palace
    • Qasr Al Watan
    • Kapital Gate
    • Мечеть Шейх Заида
    Что включено
    • Бесплатный wifi
    • Минеральная вода
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Входные билеты
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: В Дубае, по указанию клиента
    Завершение: Дубай
    Когда и сколько длится?
    Когда: Дату и время экскурсии подстроим под ваше желание и рабочее расписание мест, которые вы хотите посетить.
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Здравсвуйте! Прежде всего
    • Позвольте выразить искреннюю благодарность что выбрали мою экскурсию! Я рад
    • Что вы решили провести время со мной
    • И уверен
    • Что ваше путешествие будет наполнено невероятными впечатлениями
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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