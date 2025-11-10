Из Абу-Даби в Аль-Айн - город оазисов и древних обычаев
Путешествие в Аль-Айн откроет вам старейший город ОАЭ с его оазисами, фортами и культурным наследием. Узнайте о жизни бедуинов и традициях региона
Экскурсия в Аль-Айн предлагает уникальную возможность посетить старейший город ОАЭ. Гости увидят древнюю ирригационную систему фаладж, обеспечивающую водой сады более 3000 лет.
Посещение форта Аль-Джахили познакомит с военной историей региона, а дворец Каср Аль-Мувайджи расскажет о династии Аль Нахайян.
Дом шейха Мохаммеда бин Халифа продемонстрирует быт эмиратцев, а арт-центр Аль-Каттара предложит мастер-классы по традиционным ремёслам
5 причин купить эту экскурсию
🌴 Оазис Аль-Айн - древняя ирригация
🏰 Форт Аль-Джахили - история и крепость
👑 Каср Аль-Мувайджи - дворец и династия
🏡 Дом шейха - быт и традиции
🎨 Арт-центр - ремёсла и каллиграфия
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Аль-Айна - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время температура приятная, а туристов меньше. Апрель и октябрь также подходят, но могут быть более жаркими. Летом, с мая по сентябрь, жара достигает пика, но если вы не боитесь высоких температур, можно насладиться меньшей загруженностью.
Оазис Аль-Айн — старейший в ОАЭ. Вы взглянете на древнюю систему фаладж, которая уже более 3000 лет снабжает водой сады и плантации. Узнаете о традиционном сельском хозяйстве эмиратов.
Форт Аль-Джахили — мощная крепость 19 века. Вы осмотрите её стены, познакомитесь с военной историей региона и посетите экспозицию, которая посвящена британскому исследователю Вильфриде Тезиере.
Каср Аль-Мувайджи — дворец, где родился шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян, второй президент ОАЭ. Здесь вы заглянете в залы правителей эмиратов и услышите о династии Аль Нахайян.
Дом шейха Мохаммеда бин Халифа — здание 20 века и культурный центр. Вы увидите быт эмиратцев середины прошлого века. Поймёте, как сочетались бедуинские традиции и современность. Мы поговорим о семейных ценностях, архитектуре и наследии Аль-Айна.
Арт-центр Аль-Каттара — бывший караван-сарай, где сейчас проходят выставки и мастер-классы. Я познакомлю вас с традиционной арабской каллиграфией, резьбой по дереву и другими ремёслами, которые веками передавались из поколения в поколение.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Hiace Van
Дорога из Абу-Даби в Аль-Айн займёт около 1,5 часов
Дополнительно по желанию оплачивается обед
Не рекомендую экскурсию для детей до 5 лет
Прогулки по оазису и крепостям требуют умеренной активности, но маршрут подходит для большинства путешественников
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Максим — ваш гид в Абу-Даби
Живу в Абу-Даби и Дубае с 2020 года. Искренне люблю эти города за их открытость, невероятные возможности и атмосферу, в которой переплетаются культуры со всего мира. Моя работа гидом началась читать дальше
с увлечения: сначала я сам был туристом, исследовал Эмираты, а затем понял, что хочу делиться этим опытом с другими и получил лицензию гида в Департаменте туризма и культуры Абу-Даби. Я увлечённо изучал историю ОАЭ, трансформацию после нефтяного бума и современные реалии. Живя здесь, я разобрался в повседневных аспектах жизни и готов поделиться этим с гостями. Стараюсь делать так, чтобы путешественники не просто слушали информацию, а чувствовали себя вовлечёнными, наслаждались моментом и открывали Эмираты по-новому.