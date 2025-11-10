Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Аль-Айна - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время температура приятная, а туристов меньше. Апрель и октябрь также подходят, но могут быть более жаркими. Летом, с мая по сентябрь, жара достигает пика, но если вы не боитесь высоких температур, можно насладиться меньшей загруженностью.

Экскурсия в Аль-Айн предлагает уникальную возможность посетить старейший город ОАЭ. Гости увидят древнюю ирригационную систему фаладж, обеспечивающую водой сады более 3000 лет. Посещение форта Аль-Джахили познакомит с военной историей региона, а дворец Каср Аль-Мувайджи расскажет о династии Аль Нахайян. Дом шейха Мохаммеда бин Халифа продемонстрирует быт эмиратцев, а арт-центр Аль-Каттара предложит мастер-классы по традиционным ремёслам

за 1–4 человек или $60 за человека, если вас больше

Оазис Аль-Айн — старейший в ОАЭ. Вы взглянете на древнюю систему фаладж, которая уже более 3000 лет снабжает водой сады и плантации. Узнаете о традиционном сельском хозяйстве эмиратов.

Форт Аль-Джахили — мощная крепость 19 века. Вы осмотрите её стены, познакомитесь с военной историей региона и посетите экспозицию, которая посвящена британскому исследователю Вильфриде Тезиере.

Каср Аль-Мувайджи — дворец, где родился шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян, второй президент ОАЭ. Здесь вы заглянете в залы правителей эмиратов и услышите о династии Аль Нахайян.

Дом шейха Мохаммеда бин Халифа — здание 20 века и культурный центр. Вы увидите быт эмиратцев середины прошлого века. Поймёте, как сочетались бедуинские традиции и современность. Мы поговорим о семейных ценностях, архитектуре и наследии Аль-Айна.

Арт-центр Аль-Каттара — бывший караван-сарай, где сейчас проходят выставки и мастер-классы. Я познакомлю вас с традиционной арабской каллиграфией, резьбой по дереву и другими ремёслами, которые веками передавались из поколения в поколение.

Организационные детали