Большое путешествие по Арабским эмиратам из Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Эмираты» в Абу-Даби на русском языке, цены от $80, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Все грани Абу-Даби
На машине
6 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
15 мар в 13:00
16 мар в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Путешествие сквозь века: величественный Абу-Даби
На автобусе
12 часов
-
5%
Групповая
Путешествие сквозь века: величественный Абу-Даби
Ощутить контрасты эмирата: от древних традиций базаров до футуристичных небоскрёбов и мечетей
Начало: По договорённости с гидом
«За один день вы увидите ключевые локации эмирата, прикоснётесь к его наследию и откроете для себя богатую арабскую кухню»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00 и 21:00
10 мар в 09:00
13 мар в 09:00
$80$84 за человека
По Абу-Даби - на кабриолете
На машине
На кабриолете
6 часов
-
15%
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
«Резиденция шейха Абу-Даби (Qasr Al Watan) — это не только роскошный дворец, но и память народа Объединённых Арабских Эмиратов и его лидеров»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$442$520 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 декабря 2024
    Все грани Абу-Даби
    Экскурсия была очень увлекательна. Наталья гибко и открыто подходит к пожеланиям клиентов! Очень ей благодарны!
  • С
    Сергей
    8 декабря 2024
    Все грани Абу-Даби
    Наталья, спасибо за вашу экскурсию! все было на высшем уровне. Мы великолепно провели время!
  • Н
    Наталья
    17 ноября 2024
    Все грани Абу-Даби
    Благодарим Наталью за очень интересную и содержательную экскурсию по Абу-Даби. Все наши пожелания были учтены, экскурсия спланирована наилучшим образом, Наталья
    читать дальше

    предусмотрела все нюансы. Был очень интересен рассказ на всех объектах, что мы посетили. Мы обязательно вернемся, надеемся, что еще не одну экскурсию Наталья организует для нас.

  • Ю
    Юлия
    6 февраля 2024
    По Абу-Даби - на кабриолете
    Отличная машина, водитель, экскурсия очень впечатляющая, интересная. Очень понравилось🙌, всем рекомендую 🫶 Просто молодцы 🤝

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Эмираты»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Все грани Абу-Даби
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  3. По Абу-Даби - на кабриолете
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Эмирейтс Палас
  3. Самое главное
  4. Лувр
  5. Отель Emirates Palace
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Башни Этихад
  8. Набережная
  9. Бурдж-Халифа
  10. Парк Феррари
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в марте 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Эмираты" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 442 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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