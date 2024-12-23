читать дальше предусмотрела все нюансы. Был очень интересен рассказ на всех объектах, что мы посетили. Мы обязательно вернемся, надеемся, что еще не одну экскурсию Наталья организует для нас.

Благодарим Наталью за очень интересную и содержательную экскурсию по Абу-Даби. Все наши пожелания были учтены, экскурсия спланирована наилучшим образом, Наталья