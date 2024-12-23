Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
15 мар в 13:00
16 мар в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
-
5%
Групповая
Путешествие сквозь века: величественный Абу-Даби
Ощутить контрасты эмирата: от древних традиций базаров до футуристичных небоскрёбов и мечетей
Начало: По договорённости с гидом
«За один день вы увидите ключевые локации эмирата, прикоснётесь к его наследию и откроете для себя богатую арабскую кухню»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00 и 21:00
10 мар в 09:00
13 мар в 09:00
$80
$84 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
«Резиденция шейха Абу-Даби (Qasr Al Watan) — это не только роскошный дворец, но и память народа Объединённых Арабских Эмиратов и его лидеров»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$442
$520 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 декабря 2024Экскурсия была очень увлекательна. Наталья гибко и открыто подходит к пожеланиям клиентов! Очень ей благодарны!
- ССергей8 декабря 2024Наталья, спасибо за вашу экскурсию! все было на высшем уровне. Мы великолепно провели время!
- ННаталья17 ноября 2024Благодарим Наталью за очень интересную и содержательную экскурсию по Абу-Даби. Все наши пожелания были учтены, экскурсия спланирована наилучшим образом, Наталья
- ЮЮлия6 февраля 2024Отличная машина, водитель, экскурсия очень впечатляющая, интересная. Очень понравилось🙌, всем рекомендую 🫶 Просто молодцы 🤝
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Эмираты»
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