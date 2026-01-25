Мои заказы

Морские круизы – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Морские круизы» в Абу-Даби на русском языке, цены от $95, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Морской круиз по островам Абу-Даби
Круизы
4 часа
1 отзыв
Круиз
Морской круиз по островам Абу-Даби
Купаться, отдыхать, есть - всё включено
Начало: На пристани Marsa Al Bateen Marina
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
$130 за человека
Морской круиз по островам Абу-Даби с остановками для купания
На катере
Круизы
4 часа
Круиз
Морской круиз по островам Абу-Даби с остановками для купания
Провести полдня среди островов и поплавать в прозрачных водах Персидского залива
Начало: В марине в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
27 янв в 09:00
28 янв в 09:00
$120 за человека
Вечерний круиз в Абу-Даби на арабской лодке с ужином
На лодке
Музыкальные теплоходы
Круизы
2 часа
-
10%
Круиз
Вечерний круиз в Абу-Даби на арабской лодке с ужином
Насладиться атмосферой восточной сказки и видами сияющего города
Начало: У Yas Island
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
26 янв в 18:00
$95$105 за человека

Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в январе 2026
Сейчас в Абу-Даби в категории "Морские круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 130 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
