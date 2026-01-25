Круиз
Морской круиз по островам Абу-Даби
Купаться, отдыхать, есть - всё включено
Начало: На пристани Marsa Al Bateen Marina
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
$130 за человека
Круиз
Морской круиз по островам Абу-Даби с остановками для купания
Провести полдня среди островов и поплавать в прозрачных водах Персидского залива
Начало: В марине в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
27 янв в 09:00
28 янв в 09:00
$120 за человека
-
10%
Круиз
Вечерний круиз в Абу-Даби на арабской лодке с ужином
Насладиться атмосферой восточной сказки и видами сияющего города
Начало: У Yas Island
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
26 янв в 18:00
$95
$105 за человека
