Найдено 3 экскурсии в категории « Морские круизы » в Абу-Даби на русском языке, цены от $95, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Круизы 4 часа 1 отзыв Круиз Морской круиз по островам Абу-Даби Купаться, отдыхать, есть - всё включено Начало: На пристани Marsa Al Bateen Marina Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00 $130 за человека На катере Круизы 4 часа Круиз Морской круиз по островам Абу-Даби с остановками для купания Провести полдня среди островов и поплавать в прозрачных водах Персидского залива Начало: В марине в Абу-Даби Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00 $120 за человека На лодке Музыкальные теплоходы Круизы 2 часа 10% Круиз Вечерний круиз в Абу-Даби на арабской лодке с ужином Насладиться атмосферой восточной сказки и видами сияющего города Начало: У Yas Island Расписание: ежедневно в 18:00 $95 $105 за человека Другие экскурсии Абу-Даби

Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Морские круизы», 1 ⭐ отзыв, цены от $95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март