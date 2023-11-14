Хотите испытать неподдельные эмоции? Приглашаем вас отправиться в драйвовую поездку по пустыне! Опытный водитель прокатит вас по песчаным барханам на мощном внедорожнике. После мы отправимся на ферму верблюдов, где у вас будет шанс прокатиться на них верхом. Завершим мы наше приключение вкусным ужином-барбекю.
Ближайшие даты:
14
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15
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Барханы
- Верблюжья ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Виражи в пустыне, ферма верблюдов и барбекю Прокатитесь по песчаным дюнам на мощном внедорожнике! Опытный водитель-сафарист устроит для вас по-настоящему захватывающее дух приключение в пустыне. Вы заедете на верблюжью ферму, где сможете поближе познакомиться с этими удивительными животными, прокатиться верхом и почувствовать себя настоящим бедуином. Затем вы отправитесь на ужин-барбекю, который устроят только для вас под открытым звёздным небом. Приятный вечер с самыми близкими под потрескивание костра оставит только добрые воспоминания.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание по барханам
- Катание на верблюдах
- Индивидуальный ужин
- Что не входит
- Алкогольные напитки и кальян
- Аренда квадроцикла или багги
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Поездка проходит без сопровождения русскоговорящего гида. за рулем водитель (англоговорящий)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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