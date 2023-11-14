Хотите испытать неподдельные эмоции? Приглашаем вас отправиться в драйвовую поездку по пустыне! Опытный водитель прокатит вас по песчаным барханам на мощном внедорожнике. После мы отправимся на ферму верблюдов, где у вас будет шанс прокатиться на них верхом. Завершим мы наше приключение вкусным ужином-барбекю.

Описание

Виражи в пустыне, ферма верблюдов и барбекю Прокатитесь по песчаным дюнам на мощном внедорожнике! Опытный водитель-сафарист устроит для вас по-настоящему захватывающее дух приключение в пустыне. Вы заедете на верблюжью ферму, где сможете поближе познакомиться с этими удивительными животными, прокатиться верхом и почувствовать себя настоящим бедуином. Затем вы отправитесь на ужин-барбекю, который устроят только для вас под открытым звёздным небом. Приятный вечер с самыми близкими под потрескивание костра оставит только добрые воспоминания.