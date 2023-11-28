Большинство туристов приезжает в Дубай, забывая о том, что всего в двух часах пути находится не менее прекрасный город.
В столице Эмиратов тоже есть что посмотреть! Приглашаю вас провести целый день в Абу-Даби, посетить город панков, деревню бедуинов и знаменитую Белую мечеть шейха Зайда.
В столице Эмиратов тоже есть что посмотреть! Приглашаю вас провести целый день в Абу-Даби, посетить город панков, деревню бедуинов и знаменитую Белую мечеть шейха Зайда.
Описание экскурсииАбу-Даби — столица Эмиратов. Вы увидите чистые живописные улицы с фонтанами и великолепную набережную, восхититесь современной городской архитектурой и посетите знаковые места столицы. Я покажу вам Дворец Президента, где вершатся судьбы страны, и крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, демонстрирующую настоящую роскошь Востока. А еще обязательно расскажу, как складывалась история ОАЭ и за счет чего им удалось достичь процветания.
Все дни с 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Белая мечеть Шейха Заида-самая большая мечеть в мире
- 2. Emirates Palace-прогулка по золотому отелю
- 3. Деревня бедуинов, набережная
- 4. Тематический парк ферари-это в основном аттракционы
- 5. Парижский музей Louvre
- 6. Фото стоп на фоне красивых небоскребов Абу Даби
- 7. Дворец президента
- 8. Смотровая на город Абу Даби из 74 этажа
- 9. Рынок фиников и фруктов
Что включено
- В сумму входит страховка туристов, услуги гида и индивидуальный автомобиль!
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
- Если Вы остановились в эмирате Фуджейра или Рас Аль Хайма, цена будет дороже (уточнять в лс)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни с 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Поездка прошла отлично,выезжали с Шарджа,спасибо гиду по имени Азик, много интересного рассказал об ОАЭ, экскурсия длилась с 10.00 до 21.00,все четко, по порядку посетили 4 места в Абу-Даби,пообедали,не первый раз заказывали разные туры на сайте Спутник,никогда не подводили,всегда оставались довольны🙌👍🏻👌
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I
Поездка прошла отлично,выезжали с Шарджа,спасибо гиду по имени Азик, много интересного рассказал об ОАЭ, экскурсия длилась с 10.00 до 21.00,все четко, по порядку посетили 4 места в Абу-Даби,пообедали,не первый раз заказывали разные туры на сайте Спутник,никогда не подводили,всегда оставались довольны🙌👍🏻👌
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И
Спасибо за экскурсию. Все прошло замечательно, гид встретил, все рассказал. Покупали индивидуальную программу, полностью изменили и посетили только те места, которые сами хотели, все прошло отлично. Гид -Бек, действительно много знает и хорошо рассказывает.
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Е
Мы очень довольны, увидели всё что хотели без толпы из автобуса, никого нигде не ждали, путешествовали с комфортом в своём графике.
Арсен очень хорошо предложил и посоветовал что посмотреть.
Спасибо большое, обязательно будем вас советовать
Арсен очень хорошо предложил и посоветовал что посмотреть.
Спасибо большое, обязательно будем вас советовать
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Е
Экскурсия очень понравилась! Отличный молодой гид Али, рассказывал действительно интересно и с юмором. Ооочень понравилась Мечеть шейха Зайда и Президентский дворец Каср Аль Ватан.
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Е
Экскурсия очень понравилась! Отличный молодой гид Али, рассказывал действительно интересно и с юмором. Ооочень понравилась Мечеть шейха Зайда и Президентский дворец Каср Аль Ватан.
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