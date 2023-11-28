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И Ирина Поездка прошла отлично,выезжали с Шарджа,спасибо гиду по имени Азик, много интересного рассказал об ОАЭ, экскурсия длилась с 10.00 до 21.00,все четко, по порядку посетили 4 места в Абу-Даби,пообедали,не первый раз заказывали разные туры на сайте Спутник,никогда не подводили,всегда оставались довольны🙌👍🏻👌 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

I Irina Поездка прошла отлично,выезжали с Шарджа,спасибо гиду по имени Азик, много интересного рассказал об ОАЭ, экскурсия длилась с 10.00 до 21.00,все четко, по порядку посетили 4 места в Абу-Даби,пообедали,не первый раз заказывали разные туры на сайте Спутник,никогда не подводили,всегда оставались довольны🙌👍🏻👌 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Искандер Спасибо за экскурсию. Все прошло замечательно, гид встретил, все рассказал. Покупали индивидуальную программу, полностью изменили и посетили только те места, которые сами хотели, все прошло отлично. Гид -Бек, действительно много знает и хорошо рассказывает. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Мы очень довольны, увидели всё что хотели без толпы из автобуса, никого нигде не ждали, путешествовали с комфортом в своём графике.

Арсен очень хорошо предложил и посоветовал что посмотреть.

Спасибо большое, обязательно будем вас советовать Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Экскурсия очень понравилась! Отличный молодой гид Али, рассказывал действительно интересно и с юмором. Ооочень понравилась Мечеть шейха Зайда и Президентский дворец Каср Аль Ватан. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет