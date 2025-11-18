Погрузитесь в уникальную атмосферу Абу-Даби, где встречаются величие истории и современная роскошь.
В ходе экскурсии вы посетите знаменитую мечеть Шейха Зейда, старинное наследие бедуинов, роскошный Эмирейтс Палас и многое другое.
Сделаете незабываемые фотографии на фоне современных шедевров архитектуры и насладитесь культурными сокровищами города!
В ходе экскурсии вы посетите знаменитую мечеть Шейха Зейда, старинное наследие бедуинов, роскошный Эмирейтс Палас и многое другое.
Сделаете незабываемые фотографии на фоне современных шедевров архитектуры и насладитесь культурными сокровищами города!
Описание экскурсииВеличие прошлого и роскошь настоящего Погрузитесь в атмосферу магии Абу-Даби — столицы Объединённых Арабских Эмиратов, где величие древности встречается с современным великолепием. Вас ждёт уникальное путешествие по символам культуры и архитектуры, созданным на стыке традиций и инноваций. Мы покажем вам не только культовые достопримечательности, но и скрытые уголки города. Маршрут: Вы начнёте своё знакомство с этим удивительным городом с фотостопа на тематической автостопе «Last Exit», вдохновленной культовой вселенной фильма «Безумный Макс». После чего вас будет ожидать одна из самых грандиозных мечетей мира — мечеть Шейха Зейда, полностью выстроенная из белого итальянского мрамора, с потрясающей 12-тонной золотой люстрой. Это место будет по-настоящему захватывающим как с архитектурной, так и с духовной точки зрения. Затем мы перенесемся в «Heritage Village», уникальную открытую выставку, рассказывающую о быте и культуре бедуинов, где вы почувствуете истинный дух традиционного арабского мира. А далее — роскошь и величие президентского отеля Эмирейтс Палас, где золотые потолки и роскошный интерьер сделают ваше путешествие по-настоящему королевским. Уникальные фотостопы, возможность посетить Лувр и Президентский дворец, а также персональный подход — сделают ваше путешествие по Абу-Даби по-настоящему незабываемым! Важная информация:
• Для комфортных прогулок по музеям, историческим местам и дворцам рекомендуется быть в удобной обуви. Часы работы достопримечательностей:
- Мечеть Шейха Зейда: открыта для посещения ежедневно (кроме пятницы) с 9:00 до 22:00. Важно помнить, что для посещения мечети требуется соблюдение дресс-кода (закрытые плечи, длинные брюки или юбка).
- Эмирейтс Палас: можно посетить публичные зоны отеля, но доступ в комнаты и на территорию ограничен для постояльцев. Рекомендуется заранее уточнить возможные экскурсии по отелю.
- Qasr Al Watan (Дворец президента): открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, однако для посещения дворца требуются отдельные билеты, которые можно приобрести на месте.
- Лувр Абу-Даби: работает с 10:00 до 18:00, закрыт по понедельникам. Для входа необходимы билеты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Шейха Зейда
- Эмирейтс Палас
- Heritage Village
- Etihad Towers
- Qasr al-Watan
- Лувр Абу-Даби
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Транспорт
- Вода
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем из отеля или оттуда, где вам будет удобно
Завершение: В отеле или там, где вам будет удобнее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Для комфортных прогулок по музеям, историческим местам и дворцам рекомендуется быть в удобной обуви
- Часы работы достопримечательностей:
- Мечеть Шейха Зейда: открыта для посещения ежедневно (кроме пятницы) с 9:00 до 22:00. Важно помнить, что для посещения мечети требуется соблюдение дресс-кода (закрытые плечи, длинные брюки или юбка)
- Эмирейтс Палас: можно посетить публичные зоны отеля, но доступ в комнаты и на территорию ограничен для постояльцев. Рекомендуется заранее уточнить возможные экскурсии по отелю
- Qasr Al Watan (Дворец президента): открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, однако для посещения дворца требуются отдельные билеты, которые можно приобрести на месте
- Лувр Абу-Даби: работает с 10:00 до 18:00, закрыт по понедельникам. Для входа необходимы билеты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОдин день в восточной сказке
Проведите день в Абу-Даби, наслаждаясь роскошью и культурой. Посетите мечети, музеи и парки, узнайте больше о традициях и истории
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
$251
$295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Сегодня в 10:00
21 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$442
$520 за всё до 3 чел.