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Полезная информация об Абу-Даби

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Местное время в Абу-Даби
00:5936
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇪 ОАЭ
Название городаАбу-Даби
По-английскиAbu Dhabi
Это столицаАбу-Даби является столицей ОАЭ
Население города603 492 чел.
АэропортыAl Dhafra Military Airport DHF, Батин AZI, Абу-Даби AUH
Часовой поясAsia/Dubai
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Абу-Даби на карте

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Абу-Даби

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