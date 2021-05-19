Полезная информация об Абу-Даби
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Местное время в Абу-Даби
00:5936
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇪 ОАЭ
|Название города
|Абу-Даби
|По-английски
|Abu Dhabi
|Это столица
|Абу-Даби является столицей ОАЭ
|Население города
|603 492 чел.
|Аэропорты
|Al Dhafra Military Airport DHF, Батин AZI, Абу-Даби AUH
|Часовой пояс
|Asia/Dubai
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
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Абу-Даби
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