Вы узнаете Абу-Даби как живую столицу, где власть сплетена с верой и прогрессом.
Увидите контраст по-восточному роскошных мечетей и отелей с футуристичными небоскрёбами и музеями, понаблюдаете за городской жизнью на набережной и рынках.
А также поймёте, как последние десятилетия формировалась страна, чем эмиратцы зарабатывали до нефтяной эпохи и какое у них мировоззрение сейчас.
Описание экскурсии
9:00 — встреча у отеля
9:30 — посещение мечети шейха Зайда
11:00 — визит в президентский дворец Каср Аль Ватан
12:30 — фотостоп у отеля Emirates Palace Mandarin Oriental
13:00 — панорамная остановка у башен Этихад
13:30 — прогулка по набережной Корниш
14:00 — обед (по желанию)
15:00 — внешний осмотр Лувра Абу-Даби
15:30 — посещение финикового и рыбного рынков, порта
16:30 — экскурсия в деревню бедуинов
17:30-18:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- почему мечеть — символ национального единства, как ислам влияет на повседневность, какие правила соблюдают жители и гости
- как устроено государство и взаимодействуют эмираты
- какая роль у правящей семьи и как монархия сочетается с современным управлением и реформами
- как нефтяные доходы повлияли на город и какие атрибуты сформировали процветающий образ Абу-Даби
- как через архитектуру создаётся международный имидж и сохраняется арабская идентичность
- как контрастируют традиционные дворцы и стеклянные небоскрёбы и насколько быстро меняется облик столицы
- как течёт повседневная жизнь, что включает местная кухня и какие традиции гостеприимства существуют в ОАЭ
- как бедуины строили быт и каким ремёслами занимались до нефтяной эпохи
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Sonata. Для вас есть питьевая вода. Детские кресла предоставим по запросу
- Дополнительно можем включить смотровую Observation Deck Etihad Towers, тематический парк Ferrari World, океанариум SeaWorld (без доплат гиду, оплачиваются только входные билеты)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Лувр Абу-Даби — $20
- Президентский дворец — $20
- Observation Deck — $40
- Ferrari World — $105
- SeaWorld — $105
- Обед или кофе-пауза — средний чек 60-100 дирхамов
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хабиб — ваша команда гидов в Абу-Даби
Я живу в ОАЭ с 2017 года и вместе со своей профессиональной командой провожу авторские экскурсии по стране. Путешествуя с нами, вы не просто увидите знаменитые достопримечательности — вы познакомитесь с
