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Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером

5
12 отзывов
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Арабские Эмираты – настоящее восьмое чудо света, сотворенное людьми.

Природа наградила это место песчаным климатом и теплом, а руками человека здесь был возведен целый город 🏙️, поражающий все мировое сообщество.

Возводили здесь не только города, но и острова.

Один из них – искусственный остров 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра, сделанный специально для туристов и отдыхающих.

Здесь, при отеле Атлантис, построен целый водный рай для туристов, который мы и предлагаем вам посетить!
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏆Активный отдых
  • 🧜‍♂️Идём в аквапарк

  • $95 за экскурсию

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Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером

Что вы увидите

  • Аквапарк Aquaventure
Одно из чудес света – искусственный остров 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра приглашает Вас посетить свои сказочные земли, где при отеле Атлантис открыт уникальный комплекс водных аттракционов 🎡 – Аквавенчер.
Огромный водный парк 🌳 занимает территорию в 17 га, пляж 🏖️ протяженностью 700м, имеет 18 миллионов литров воды и ленивую речку длинной в 2. 3 км.
Парк знаменит своими инновационными аквариумами с живыми акулами, скатами, многочисленными рыбами и большим разнообразием горок и площадок для детей.
Просторный парк выполнен в стиле Атлантиды с большим количеством бассейнов, пальмовых рощ и цветущей зелени.
Что входит
  • Погружение в атмосферу Атлантиды, целого водного рая для туристов, в который вы сможете попасть
  • Билет в аквапарк "Atlantis Aquaventure"
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель (любой отель в Дубаи)
Что не входит
  • Еда или напитки
  • Экскурсионное обслуживание
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Индивидуальная пятнадцати минутная экскурсия на вертолете над Дубаем (по желанию)
  • Плавательные принадлежности
Начало
🚩 Любой отель Дубая.
Место завершения
🏁 Ваш отель.
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером

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  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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12 отзывов оставили туристы

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