DubaiRelaxTours – Гид из Дубая

Арабские Эмираты – настоящее восьмое чудо света, сотворенное людьми.



Природа наградила это место песчаным климатом и теплом, а руками человека здесь был возведен целый город 🏙️, поражающий все мировое сообщество.



Возводили здесь не только города, но и острова.



Один из них – искусственный остров 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра, сделанный специально для туристов и отдыхающих.



Здесь, при отеле Атлантис, построен целый водный рай для туристов, который мы и предлагаем вам посетить!