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Экскурсия по визитным карточкам Дубая

4.2
5 отзывов
Олег Д.
Олег Д. – Гид из Дубая
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳, во время который вы познакомитесь с главными «визитными карточками» Дубая: легендарной «Арабской башней» в море 🌊, островом Палм-Джумейра, районом Дубай Марина.

Прочувствуете атмосферу крупнейшего города ОАЭ.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $225 за экскурсию

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Экскурсия по визитным карточкам Дубая
Экскурсия по визитным карточкам Дубая

Что вы увидите

  • отель Бурдж аль Араба
  • Сук Мадинат Джумейра
  • остров Пальм Джумейра
  • отель Атлантис
  • район Дубай Марина
  • Дубай-Молл
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ начинается с осмотра символа города Дубай – отеля «Бурдж аль Араба». Затем мы вместе отправимся в «Сук Мадинат Джумейра», рынок с огромным количеством бутиков, магазинов, лавок, ресторанов и кафе возле рукотворного красивого канала.
Следующий объект посещения – искусственный остров 🏝️ «Пальм Джумейра». Я не только расскажу вам все о Дубае, но еще и сделает качественные фотоснимки, к примеру, на фоне роскошного отеля «Атлантис».
Эту тематическую экскурсию невозможно представить себе без посещения самого дорогого и фешенебельного района «Дубай Марина», где расположились новые здания в урбанистическом стиле на берегу лазурно-чистого океана с пришвартованными яхтами миллионеров.
В программу экскурсии 🧭 также входит посещение жилых районов с виллами местных жителей, деревни знаний и, конечно же, «Дубай Молл» - шикарного развлекательного комплекса.
Что входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Увлекательный авторский рассказ от профессионального русскоговорящего гида
  • Лучший экскурсионный тур для первого знакомства с Дубай
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы туристов
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Еда и напитки
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендую взять с собой фотоаппарат, так как фотоссесия в стоимость не входит
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Экскурсия по визитным карточкам Дубая
Экскурсия по визитным карточкам Дубая
Экскурсия по визитным карточкам Дубая
Экскурсия по визитным карточкам Дубая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Д.
Олег Д.
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5 отзывов оставили туристы

Олег Д. проводит ещё 5 экскурсий

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