Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Что вас ожидает

Будущее в настоящем

Вы увидите знаменитые на весь мир отели: семизвездочный Атлантис и Бурдж-эль-Араб в виде паруса. Проедете по рукотворному Пальмовому острову и погуляете по набережной с видом на роскошные яхты в престижном районе Дубай Марина. А в «арабской Венеции» — квартале Мадинат Джумейра — полюбуетесь зданиями в традиционном восточном стиле и живописными каналами с деревянными лодочками.

Дубай Молл и шоу фонтанов

Одна из важнейших достопримечательностей 🏛️ города — торговый центр Дубай Молл. Вы увидите в нем не только магазины всех известных мировых марок, но и самый большой аквариум на Ближнем Востоке, водопад с ныряльщиками за жемчугом и даже скелет динозавра. Кроме того, насладитесь панорамой Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире, и по желанию посетите шоу поющих фонтанов.

Организационные детали