Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Будущее в настоящем Вы увидите знаменитые на весь мир отели: семизвездочный Атлантис и Бурдж-эль-Араб в виде паруса. Проедете по рукотворному Пальмовому острову и погуляете по набережной с видом на роскошные яхты в престижном районе Дубай Марина. А в «арабской Венеции» — квартале Мадинат Джумейра — полюбуетесь зданиями в традиционном восточном стиле и живописными каналами с деревянными лодочками.
Дубай Молл и шоу фонтанов Одна из важнейших достопримечательностей 🏛️ города — торговый центр Дубай Молл. Вы увидите в нем не только магазины всех известных мировых марок, но и самый большой аквариум на Ближнем Востоке, водопад с ныряльщиками за жемчугом и даже скелет динозавра. Кроме того, насладитесь панорамой Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире, и по желанию посетите шоу поющих фонтанов.
Организационные детали
Безалкогольные прохладительные напитки в машине включены в стоимость
Мы готовы скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Марсель, я живу в ОАЭ с детства. Владею собственной туристической компанией и вместе с командой гидов делюсь знаниями о восточных традициях, истории и культуре.