Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

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Невероятный Дубай

Все самые интересные места города на комфортной автомобильной экскурсии

Марсель
Марсель – представитель из Дубая
Дубай удивит вас искусственными островами, небоскребами, элитными жилыми кварталами и роскошными отелями.

Мы раскроем, что было на месте ультрасовременных зданий всего несколько десятилетий назад, как жили и живут здесь люди и действительно ли благополучие Эмиратов зависит только от нефти.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $188 за экскурсию

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Невероятный Дубай
Невероятный Дубай

Что вас ожидает

Будущее в настоящем
Вы увидите знаменитые на весь мир отели: семизвездочный Атлантис и Бурдж-эль-Араб в виде паруса. Проедете по рукотворному Пальмовому острову и погуляете по набережной с видом на роскошные яхты в престижном районе Дубай Марина. А в «арабской Венеции» — квартале Мадинат Джумейра — полюбуетесь зданиями в традиционном восточном стиле и живописными каналами с деревянными лодочками.

Дубай Молл и шоу фонтанов
Одна из важнейших достопримечательностей 🏛️ города — торговый центр Дубай Молл. Вы увидите в нем не только магазины всех известных мировых марок, но и самый большой аквариум на Ближнем Востоке, водопад с ныряльщиками за жемчугом и даже скелет динозавра. Кроме того, насладитесь панорамой Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире, и по желанию посетите шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

  • Безалкогольные прохладительные напитки в машине включены в стоимость
  • Мы готовы скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Невероятный Дубай
Невероятный Дубай
Невероятный Дубай
Невероятный Дубай
Невероятный Дубай
Невероятный Дубай
Невероятный Дубай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марсель
Марсель
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Марсель, я живу в ОАЭ с детства. Владею собственной туристической компанией и вместе с командой гидов делюсь знаниями о восточных традициях, истории и культуре.
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