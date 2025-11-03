читать дальше

рассказал массу интересных деталей о жизни эмирата до нефтяного бума, что позволило нам по-настоящему понять масштаб произошедшего здесь чуда.

Дорога в будущее: Золотая рамка. С одной стороны рамки – старый Дубай, с другой – сверкающий небоскребами новый. Быть как бы в «кадре» между прошлым и будущим – незабываемое ощущение.

Футуристический шок: Музей будущего это не просто выставка, это полное погружение в мир завтрашнего дня. Здание само по себе – шедевр.

Роскошь и гламур: Бурдж-аль-Араб и Пальма Джумейра. Сфотографировались на фоне этого паруса, проехали по изогнутой дамбе. А затем нас ждала поездка по Пальме Джумейра,Дубай Марина.

Завершился наш марш-бросок в Dubai Mall. Мы посмотрели на гигантский аквариум, прогулялись по изящной галерее с водопадом танцующих человечков. Но главным финальным аккордом стало Шоу поющих фонтанов.

Захватывающее дух зрелище! Это настоящая магия.

Индивидуальная экскурсия – это лучший способ увидеть Дубай. Нас не торопили, мы могли менять темп, задавать миллион вопросов и останавливаться для фото в самых красивых местах. Комфортный автомобиль, холодная вода в салоне и глубокие знания Бекзода сделали поездку идеальной.

Рекомендуем эту экскурсию всем.