Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ начинается с того, что мы вместе отправляемся из вашего отеля в «Баб аль Шамс». В пути мы пробудем примерно час. По прибытию вы сможете осмотреть интерьер отеля, прогуляться 👣 на территории отеля, отдохнуть в замечательных тихих беседках. Затем мы сможем поужинать в ресторане и посмотреть уникальное шоу с фольклорными мотивами. После экскурсии 🧭 я привезу вас обратно к отелю.

Гостиница «Баб аль Шамс» расположена в бескрайней пустыне. Это удивительный архитектурный шедевр, являющийся одним из символов национальной культуры страны. Архитектурная концепция здания, внутреннего оформления интерьера, местной кухни 🥧 и одежды обслуживающего персонала отображает арабский стиль. Вы сможете отведать изумительные блюда национальной кухни и посмотреть на традиционные танцы 💃 непременно понравится эта экскурсия, если вы хотите больше узнать о культуре Арабских Эмиратов, прогуляться верхом на верблюдах 🐪, а также помечтать под ночным звездным небом.

Как проходит экскурсия