Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ начинается с того, что мы вместе отправляемся из вашего отеля в «Баб аль Шамс». В пути мы пробудем примерно час. По прибытию вы сможете осмотреть интерьер отеля, прогуляться 👣 на территории отеля, отдохнуть в замечательных тихих беседках. Затем мы сможем поужинать в ресторане и посмотреть уникальное шоу с фольклорными мотивами. После экскурсии 🧭 я привезу вас обратно к отелю.
Гостиница «Баб аль Шамс» расположена в бескрайней пустыне. Это удивительный архитектурный шедевр, являющийся одним из символов национальной культуры страны. Архитектурная концепция здания, внутреннего оформления интерьера, местной кухни 🥧 и одежды обслуживающего персонала отображает арабский стиль. Вы сможете отведать изумительные блюда национальной кухни и посмотреть на традиционные танцы 💃 непременно понравится эта экскурсия, если вы хотите больше узнать о культуре Арабских Эмиратов, прогуляться верхом на верблюдах 🐪, а также помечтать под ночным звездным небом.
Как проходит экскурсия
Что входит
Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свое дело
Возможность обогатит ваши знания об ОАЭ
Погружение в атмосферу арабской сказки, дорогого убранства в бескрайней пустыне
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Вас ждет шведский стол с арабской кухней
Что не входит
Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Входные билеты
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.