Тимур проводит ещё 1 экскурсию

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Абу-Даби — город мечты

Посетить блистательную столицу страны и узнать о ней любопытные факты на автомобильной экскурсии

Тимур
Тимур – Гид из Дубая
Абу-Даби — суперсовременный, роскошный и ухоженный город 🏙️ со своим неповторимым лицом.

Вы услышите, как складывалась его история 📖, почему именно он удостоился столичного статуса и чем его ритм отличается от Дубая.

Посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, погуляете по набережной Корниш, погрузитесь в прошлое в Этнографической деревне и проникнетесь духом Востока!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $250 за экскурсию

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Абу-Даби — город мечты
Абу-Даби — город мечты

Что вас ожидает

Абу-Даби во всем великолепии
Вас ждут главные достопримечательности 🏛️ города и окрестностей:

  • Мечеть шейха Зайда — удивительное по красоте здание, занимающее площадь в пять футбольных полей. Вы погуляете по мраморным залам мечети, полюбуетесь роскошными люстрами и коврами и узнаете, сколько времени, сил и техники ушло на ее возведение.
  • Парк Феррари — крупнейший в мире крытый тематический парк 🌳, расположенный на искусственном острове 🏝️ Яс. Вы оцените его фантастический дизайн, прокатитесь на самых быстрых в мире американских горках и услышите интересные факты о гоночном спорте.
  • Этнографическая деревня — одно из немногих мест города, посвященное далекому прошлому. Вы рассмотрите стилизованные дома бедуинов и узнаете, как они жили 50 лет назад, какими ремеслами занимались и как вели быт.
  • Дворец Эмирейтс Палас — самый дорогой отель 🏨 на планете. Вы осмотрите его роскошные интерьеры и по желанию выпьете чашечку кофе с золотой крошкой.

Организационные детали

  • Я готов скорректировать маршрут
  • Входные билеты 🎫 в парк Феррари не включены в стоимость — 70$ с человека (посещение по желанию)
Абу-Даби — город мечты
Абу-Даби — город мечты
Абу-Даби — город мечты
Абу-Даби — город мечты
Абу-Даби — город мечты
Абу-Даби — город мечты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тимур
Тимур
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Тимур, я живу и работаю в Дубае 6 лет. Каждый день встречаю новых удивительных людей и восхищаюсь тем, как огромен наш мир. С радостью расскажу вам самые интересные факты о современной жизни Эмиратов.
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Тимур проводит ещё 1 экскурсию

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