Тимур проводит ещё 1 экскурсию

Абу-Даби во всем великолепии Вас ждут главные достопримечательности 🏛️ города и окрестностей:
Мечеть шейха Зайда — удивительное по красоте здание, занимающее площадь в пять футбольных полей. Вы погуляете по мраморным залам мечети, полюбуетесь роскошными люстрами и коврами и узнаете, сколько времени, сил и техники ушло на ее возведение.
Парк Феррари — крупнейший в мире крытый тематический парк 🌳, расположенный на искусственном острове 🏝️ Яс. Вы оцените его фантастический дизайн, прокатитесь на самых быстрых в мире американских горках и услышите интересные факты о гоночном спорте.
Этнографическая деревня — одно из немногих мест города, посвященное далекому прошлому. Вы рассмотрите стилизованные дома бедуинов и узнаете, как они жили 50 лет назад, какими ремеслами занимались и как вели быт.
Дворец Эмирейтс Палас — самый дорогой отель 🏨 на планете. Вы осмотрите его роскошные интерьеры и по желанию выпьете чашечку кофе с золотой крошкой.
Организационные детали
Я готов скорректировать маршрут
Входные билеты 🎫 в парк Феррари не включены в стоимость — 70$ с человека (посещение по желанию)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Тимур, я живу и работаю в Дубае 6 лет. Каждый день встречаю новых удивительных людей и восхищаюсь тем, как огромен наш мир. С радостью расскажу вам самые интересные факты о современной жизни Эмиратов.