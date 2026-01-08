Тимур проводит ещё 1 экскурсию

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Феррари Парка — это был взрыв адреналина и восторга! Лувр Абу-Даби поразил не только своей архитектурой, но и тем, как вы раскрыли глубину каждой экспозиции. А бывший дворец шейха, превращённый в роскошный отель, стал для нас настоящим путешествием в прошлое и настоящее эмиратской культуры.



Ваш профессионализм, внимательность к деталям и умение увлечь рассказом покорили нас с первых минут. Из-за того, что мы так сильно погрузились в атмосферу каждого места, даже не заметили, как не успели всё запланированное! Но это лишь повод вернуться — уже на следующей неделе мы снова отправляемся в Абу-Даби, чтобы наверстать упущенное: увидеть величественную Белую мечеть и футуристический Techno Lab. И, конечно, мы мечтаем, чтобы вы снова стали нашим гидом!



Спасибо за ваш энтузиазм, гостеприимство и за то, что открыли для нас Абу-Даби с такой любовью. Вы не просто гид, а настоящий вдохновитель путешествий! Обязательно порекомендуем вас всем друзьям и коллегам.



До скорой встречи!

С уважением, Анна, Денис, Игорь и Иван