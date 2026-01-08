Тимур проводит ещё 1 экскурсию

Абу-Даби — суперсовременный, роскошный и ухоженный город со своим неповторимым лицом.
Вы услышите, как складывалась его история, почему именно он удостоился столичного статуса и чем его ритм отличается от Дубая.
Посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, погуляете по набережной Корниш, погрузитесь в прошлое в Этнографической деревне и проникнетесь духом Востока!
Вы услышите, как складывалась его история, почему именно он удостоился столичного статуса и чем его ритм отличается от Дубая.
Посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, погуляете по набережной Корниш, погрузитесь в прошлое в Этнографической деревне и проникнетесь духом Востока!
Описание экскурсии
Абу-Даби во всем великолепии
Вас ждут главные достопримечательности города и окрестностей:
- Мечеть шейха Зайда — удивительное по красоте здание, занимающее площадь в пять футбольных полей. Вы погуляете по мраморным залам мечети, полюбуетесь роскошными люстрами и коврами и узнаете, сколько времени, сил и техники ушло на ее возведение.
- Парк Феррари — крупнейший в мире крытый тематический парк, расположенный на искусственном острове Яс. Вы оцените его фантастический дизайн, прокатитесь на самых быстрых в мире американских горках и услышите интересные факты о гоночном спорте.
- Этнографическая деревня — одно из немногих мест города, посвященное прошлому. Вы рассмотрите стилизованные дома бедуинов и узнаете, как они жили 50 лет назад, какими ремеслами занимались и как вели быт.
- Дворец Эмирейтс Палас — самый дорогой отель на планете. Вы осмотрите его роскошные интерьеры и по желанию выпьете чашечку кофе с золотой крошкой.
Организационные детали
- Достопримечательности внутри вы осматриваете самостоятельно
- Входные билеты в парк Феррари не включены в стоимость — $95 с чел. (посещение по желанию)
- Некоторые горки в Парке Феррари могут быть закрыты на техническое обслуживание
- Я готов скорректировать маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 929 туристов
Я живу и работаю в Дубае с 2018 года. Этот город стал для меня не только местом жизни, но и настоящим увлечением. Я знаю его и как житель, и как
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 68 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Рекомендую! Приехал брат Тимура Али. Машина киа. Комфортная. Нас было 4 взрослых. Мы выразили пожелания по маршруту и придерживались пляж - президентский дворец (или как он там)) уже не помню)
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А
Если экскурсию то начните с Тимура! Приехали впервые в Дубай, взяли экскурсию на трипстере и ничуть не пожалели. Гид был Тимур, очень воспитанный молодой человек, отличные знания про Эмираты, рассказал
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O
Экскурсия в Абу-Даби в мини группе на машине прошла прекрасно с Тимуром🔥 машина комфортная, мазда.
Тимур корректировал маршрут по нашему желанию, мы узнали много интересных фактов, ооочень вкусно пообедали узбекской кухни. В общем масса положительных впечатлений, рекомендую выделить полный день и посетить абу-даби с гидом Тимуром!
Также к нему можно обратиться по покупке входных билетов в разные места с оплатой российскими картами.
Тимур корректировал маршрут по нашему желанию, мы узнали много интересных фактов, ооочень вкусно пообедали узбекской кухни. В общем масса положительных впечатлений, рекомендую выделить полный день и посетить абу-даби с гидом Тимуром!
Также к нему можно обратиться по покупке входных билетов в разные места с оплатой российскими картами.
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Индивидуальная экскурсия- это оптимальный выбор, если вы путешествуйте с семьей или компанией друзей! Мы в компании Тимура посетили прекрасный Абу-Даби, поездка была приятной, Тимур очень доброжелательный, открытый и позитивный человек.
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К
Тимур отличный вариант для поездки по Эмиратам, вежливый, интересный собеседник, быстрый и аккуратный водитель. Рекомендуем.
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D
Хотим от всей души поблагодарить Тимура за потрясающую экскурсию в Абу-Даби! Вы сделали нашу поездку по-настоящему незабываемой, наполнив её яркими эмоциями, интересными историями и идеальным маршрутом.
Мы в восторге от посещения
Мы в восторге от посещения
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