Тимур проводит ещё 1 экскурсию

Тимур – Гид из Дубая

Абу-Даби — суперсовременный, роскошный и ухоженный город 🏙️ со своим неповторимым лицом.



Вы услышите, как складывалась его история 📖, почему именно он удостоился столичного статуса и чем его ритм отличается от Дубая.



Посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, погуляете по набережной Корниш, погрузитесь в прошлое в Этнографической деревне и проникнетесь духом Востока!

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