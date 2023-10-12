Индивидуальная экскурсия на машине в Дубае: Феррари парк и Мечеть Шайха Заеда
Приглашаем вас посетить один из крупнейших в мире тематических парков-аттракционов «Ferrari World».
Почувствуйте себя настоящим гонщиком! Разгонитесь до скорости 240 километров в час на американской горке «Формула Росса», а также побывайте в главной достопримечательности Абу-Даби — Мечети шейха Зайда.
Почувствуйте себя настоящим гонщиком! Разгонитесь до скорости 240 километров в час на американской горке «Формула Росса», а также побывайте в главной достопримечательности Абу-Даби — Мечети шейха Зайда.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мечеть шейха Зайда
- Феррари парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Наша экскурсия начнется с посещения главный достопримечательности Абу-Даби — мечети шейха Зайда. Прикоснитесь к исламской культуре и религии, восхититесь грандиозной архитектурой мечети, насладитесь ее белоснежным видом. Зайдя в мечеть, вы увидите самый большой ковер, который весит 47 тонн: над этим шедевром работало 1200 ткачей. Также в главном зале мечети висит 3 люстры весом по 10 тонн каждая, сделанные из чистого золота и драгоценных камней.
- Далее мы с вами направимся в крупнейший тематический крытый парк «Ferrari World», территория которого занимает более 86 тысяч кв. м. В парке работает 20 аттракционов, в том числе один из наиболее популярных у посетителей — имитатор гонки Формулы 1.
- Жемчужиной парка являются американские горки под названием «Formula Rossa». Они считаются самыми скоростными в мире. Их максимальная скорость — 240 км/час. Это зрелище захватывает дух. Поверьте, такого вы еще не видели! Масштабы и формы конструкции поражают.
- Также вы сможете увидеть одну из крупнейших галерей машин «Ferrari». Помимо этого, в парке есть 18 кинозалов, многочисленные итальянские рестораны и магазины.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Встреча в отеле
- Питьевая вода
- Что не входит
- Входные билеты в Феррари парк — 95 $ с человека
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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