Приглашаем вас посетить один из крупнейших в мире тематических парков-аттракционов «Ferrari World». Почувствуйте себя настоящим гонщиком! Разгонитесь до скорости 240 километров в час на американской горке «Формула Росса», а также побывайте в главной достопримечательности Абу-Даби — Мечети шейха Зайда.

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Описание экскурсии

Наша экскурсия начнется с посещения главной достопримечательности Абу-Даби — мечети шейха Зайда. Это удивительное место позволит вам прикоснуться к исламской культуре и религии, восхититься грандиозной архитектурой и насладиться белоснежным видом.

Уникальные детали мечети

При посещении мечети вы сможете увидеть самый большой ковер в мире, вес которого составляет 47 тонн. Над его созданием трудились 1200 ткачей. В главном зале также разместились три люстры, каждая из которых весит 10 тонн и изготовлена из чистого золота и драгоценных камней. Это завораживающее зрелище не оставит вас равнодушным!

Крытый тематический парк «Ferrari World»

После этого мы направимся в крупнейший тематический крытый парк «Ferrari World», который занимает свыше 86 тысяч квадратных метров. Здесь вас ждут 20 захватывающих аттракционов, включая один из самых популярных — имитатор гонки Формулы 1.

Американские горки «Formula Rossa»

Настоящей жемчужиной парка являются американские горки под названием «Formula Rossa», считающиеся самыми скоростными в мире. Их максимальная скорость достигает 240 км/час, и поверьте, это зрелище захватывает дух. Масштабы и формы конструкции глубоко впечатляют.

Дополнительные развлечения

В «Ferrari World» вы также сможете посетить одну из крупнейших галерей автомобилей «Ferrari». Кроме этого, в парке располагаются 18 кинозалов, множество итальянских ресторанов и магазинов, что создаст для вас незабываемую атмосферу.