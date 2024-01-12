Индивидуальная экскурсия на машине в Дубае: Феррари парк и Мечеть Шайха Заеда
Приглашаем вас посетить один из крупнейших в мире тематических парков-аттракционов «Ferrari World».
Почувствуйте себя настоящим гонщиком! Разгонитесь до скорости 240 километров в час на американской горке «Формула Росса», а также побывайте в главной достопримечательности Абу-Даби — Мечети шейха Зайда.
Наша экскурсия начнется с посещения главной достопримечательности Абу-Даби — мечети шейха Зайда. Это удивительное место позволит вам прикоснуться к исламской культуре и религии, восхититься грандиозной архитектурой и насладиться белоснежным видом.
Уникальные детали мечети
При посещении мечети вы сможете увидеть самый большой ковер в мире, вес которого составляет 47 тонн. Над его созданием трудились 1200 ткачей. В главном зале также разместились три люстры, каждая из которых весит 10 тонн и изготовлена из чистого золота и драгоценных камней. Это завораживающее зрелище не оставит вас равнодушным!
Крытый тематический парк «Ferrari World»
После этого мы направимся в крупнейший тематический крытый парк «Ferrari World», который занимает свыше 86 тысяч квадратных метров. Здесь вас ждут 20 захватывающих аттракционов, включая один из самых популярных — имитатор гонки Формулы 1.
Американские горки «Formula Rossa»
Настоящей жемчужиной парка являются американские горки под названием «Formula Rossa», считающиеся самыми скоростными в мире. Их максимальная скорость достигает 240 км/час, и поверьте, это зрелище захватывает дух. Масштабы и формы конструкции глубоко впечатляют.
Дополнительные развлечения
В «Ferrari World» вы также сможете посетить одну из крупнейших галерей автомобилей «Ferrari». Кроме этого, в парке располагаются 18 кинозалов, множество итальянских ресторанов и магазинов, что создаст для вас незабываемую атмосферу.
Ежедневно по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Мечеть шейха Зайда
Феррари парк
Что включено
Транспорт
Встреча в отеле
Питьевая вода
Что не входит в цену
Входные билеты в Феррари парк - 95 $ с человека
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Алла
Спасибо за экскурсию. Всё понравилось, наш гид Захид, замечательный молодой человек, интересно рассказывал об истории Эмиратов по дороге, завес нас на заправку в стиле,безумного Макса, по дороге мы посетили белую читать дальшеуменьшить
мечеть, которая каждый раз впечатляет своей красотой. Главной целью был парк Феррари, прокатились на самой быстрой американской горке в мире formula rossa. Очереди на топовые аттракционы, если не хотите долго ждать берите браслеты со свободным проходом, правда ценник приличный.
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О
Ольга
Первый раз воспользовались данным сервисом и не разочаровались. Гид- Ислам-оперативный, пунктуальный, подстраивается под желания клиентов, гибкий по изменению первоначальных планов и выбору новых точек маршрута. Приятно, что желания клиентов учитываются в первую очередь. Остались очень довольные. 😊
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Е
Елена
Хотим поблагодарить Ислама за прекрасное сопровождение нас в Абу Даби: культурный молодой человек, отличный автомобиль, интересный рассказ про страну. Немного скорректировать маршрут по нашему желанию и много чего успели посмотреть. Спасибо! Рекомендую!
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В
Виктор
Наш гид Зохаид (Зоха) провел шикарную экскурсию. Рассказал очень много интересных фактов из истории и культуры Эмиратов. Смог подстроится под персональный маршрут, и сделал так что мы успели кучу всего посмотреть за один день в Абу-Даби. Было круто.
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С
Сергей
Смотрели мечеть, Лувр и Emirates Palace. Ислам был информативен, пунктуален и открыт к смене программы. Предоставил абайи для мечети.
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А
Андрей
очень хороший крытый парк и хорошие аттракционы Еда на территории не очень. В основном фаст фуд
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