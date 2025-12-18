Мои заказы

Старый Дубай - город из сказки о волшебной лампе

Познакомиться с подлинной историей Востока на прогулке, на рынке и с воды (все билеты включены)
Приглашаем на авторскую программу, которую составил заядлый путешественник и востоковед.

Вы прогуляетесь по узеньким улочкам Старого города и словно окажетесь в мире из сказок «Тысячи и одной ночи».

Не хватает только ковра-самолёта, волшебной лампы и обезьянки Абу… Хотя нет, постойте, их мы найдём на местном базаре!
Описание билета

Два исторических квартала Дубая

  • Шиндага — мы прогуляемся по набережной канала Крик с «песочными зданиями»
  • Бастакия — увидим традиционные жилища 19–20 веков

Аль-Фахиди — старейшее здание Дубая и величественный форт

Когда-то он защищал жителей города от набегов бедуинов. Сейчас закрыт на реконструкцию, поэтому ограничимся внешним осмотром.

Два дома-музея истории региона

Вы увидите, как жили шейхи 120 лет назад в доме шейха Халифы — дяди нынешнего правителя эмирата. Осмотрите интерьеры и экспозиции, посвящённые развитию города, жемчужному промыслу, судостроению и не только.

Исторический рынок

Вы полюбуетесь арабским колоритом и при желании купите специи или пряности, а мы расскажем о местной торговле и научим отличать старинные вещи от современных реплик.

Прогулка на аутентичной лодочке абра (30 мин)
Проплывём вдоль берегов канала Крик, с которого и началась вся история современного мегаполиса.

Вы услышите истории:

  • как клан Аль Мактум основал небольшое поселение в районе квартала Шиндага
  • Дубай жил и обходил английские правила во времена британского протектората
  • как до 1960-х годов в городе добывали воду и какие традиции Ближнего Востока здесь сохранялись
  • и многие другие

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт для круизных пассажиров и транзитных гостей Дубая — вы успеете посмотреть максимум и сходить на шопинг
  • Билеты в музеи, прогулка на лодке, угощение-комплимент и бутылка воды на человека входят в стоимость
  • Рекомендуемый возраст 5+
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 10:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный$50
Дети 8-16 лет$25
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Al Ghubaiba
Когда и как рано покупать?
Когда: в пятницу в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1233 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю
читать дальше

людям и быту. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересных деталей и историй от местных жителей. Сегодня, благодаря огромному опыту, мне удалось собрать команду профессиональных гидов из Санкт-Петербурга. Все маршруты экскурсий разработаны мной на основе пожеланий путешественников и с учётом методических указаний. Мы рады приветствовать наших гостей на берегу Персидского залива и оказать услуги самого высокого качества!

