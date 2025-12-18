Приглашаем на авторскую программу, которую составил заядлый путешественник и востоковед. Вы прогуляетесь по узеньким улочкам Старого города и словно окажетесь в мире из сказок «Тысячи и одной ночи». Не хватает только ковра-самолёта, волшебной лампы и обезьянки Абу… Хотя нет, постойте, их мы найдём на местном базаре!

Описание билета

Два исторических квартала Дубая

Шиндага — мы прогуляемся по набережной канала Крик с «песочными зданиями»

Бастакия — увидим традиционные жилища 19–20 веков

Аль-Фахиди — старейшее здание Дубая и величественный форт

Когда-то он защищал жителей города от набегов бедуинов. Сейчас закрыт на реконструкцию, поэтому ограничимся внешним осмотром.

Два дома-музея истории региона

Вы увидите, как жили шейхи 120 лет назад в доме шейха Халифы — дяди нынешнего правителя эмирата. Осмотрите интерьеры и экспозиции, посвящённые развитию города, жемчужному промыслу, судостроению и не только.

Исторический рынок

Вы полюбуетесь арабским колоритом и при желании купите специи или пряности, а мы расскажем о местной торговле и научим отличать старинные вещи от современных реплик.

Прогулка на аутентичной лодочке абра (30 мин)

Проплывём вдоль берегов канала Крик, с которого и началась вся история современного мегаполиса.

Вы услышите истории:

как клан Аль Мактум основал небольшое поселение в районе квартала Шиндага

Дубай жил и обходил английские правила во времена британского протектората

как до 1960-х годов в городе добывали воду и какие традиции Ближнего Востока здесь сохранялись

и многие другие

Организационные детали