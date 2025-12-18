Приглашаем на авторскую программу, которую составил заядлый путешественник и востоковед.
Вы прогуляетесь по узеньким улочкам Старого города и словно окажетесь в мире из сказок «Тысячи и одной ночи».
Не хватает только ковра-самолёта, волшебной лампы и обезьянки Абу… Хотя нет, постойте, их мы найдём на местном базаре!
Вы прогуляетесь по узеньким улочкам Старого города и словно окажетесь в мире из сказок «Тысячи и одной ночи».
Не хватает только ковра-самолёта, волшебной лампы и обезьянки Абу… Хотя нет, постойте, их мы найдём на местном базаре!
Описание билета
Два исторических квартала Дубая
- Шиндага — мы прогуляемся по набережной канала Крик с «песочными зданиями»
- Бастакия — увидим традиционные жилища 19–20 веков
Аль-Фахиди — старейшее здание Дубая и величественный форт
Когда-то он защищал жителей города от набегов бедуинов. Сейчас закрыт на реконструкцию, поэтому ограничимся внешним осмотром.
Два дома-музея истории региона
Вы увидите, как жили шейхи 120 лет назад в доме шейха Халифы — дяди нынешнего правителя эмирата. Осмотрите интерьеры и экспозиции, посвящённые развитию города, жемчужному промыслу, судостроению и не только.
Исторический рынок
Вы полюбуетесь арабским колоритом и при желании купите специи или пряности, а мы расскажем о местной торговле и научим отличать старинные вещи от современных реплик.
Прогулка на аутентичной лодочке абра (30 мин)
Проплывём вдоль берегов канала Крик, с которого и началась вся история современного мегаполиса.
Вы услышите истории:
- как клан Аль Мактум основал небольшое поселение в районе квартала Шиндага
- Дубай жил и обходил английские правила во времена британского протектората
- как до 1960-х годов в городе добывали воду и какие традиции Ближнего Востока здесь сохранялись
- и многие другие
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для круизных пассажиров и транзитных гостей Дубая — вы успеете посмотреть максимум и сходить на шопинг
- Билеты в музеи, прогулка на лодке, угощение-комплимент и бутылка воды на человека входят в стоимость
- Рекомендуемый возраст 5+
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 10:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$50
|Дети 8-16 лет
|$25
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Al Ghubaiba
Когда и как рано покупать?
Когда: в пятницу в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1233 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Водная прогулка
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Откройте для себя старинные районы Дубая, насладитесь прогулкой на традиционной лодке и посетите колоритные рынки. Узнайте, как развивался город
Начало: У станции метро Sharaf DG
11 янв в 09:00
12 янв в 09:00
от $190 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Дубаю, где вы увидите исторические и современные чудеса города. Насладитесь комфортом и яркими впечатлениями
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Скорость на воде: аренда Jet Car в Дубае
Начало: Гавань Дубая
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$180 за всё до 4 чел.