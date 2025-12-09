Мы покажем вам совсем другую сторону ОАЭ — спокойную, природную и аутентичную. Едем в Хатту, где бирюзовые воды водохранилища соседствуют с древними фортами, а базары пахнут свежими фруктами и мёдом. Вы прикоснётесь к культуре и быту эмиратцев, услышите о традициях и истории этих мест.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Озеро Хатта Дам

Горная вода, свежий воздух и панорамы Хаджарских гор — отличное место для невероятных снимков.

Деревня наследия Хатты

Старинные дома, башни, ремесленные мастерские — вы увидите, как жили на этой земле сотни лет назад.

Фруктовый базар

Здесь продают экзотические фрукты, специи и сладости — по желанию вы купите то, что вам приглянётся.

Медовая ферма (оплачивается дополнительно)

На пасеке мы познакомим вас с традициями пчеловодства, расскажем, как производят мёд, и предложим попробовать несколько сортов.

Природа Хатты

Мы покажем лучшие смотровые площадки, ущелья, необычные скальные формы и знаменитые водопады Хатты.

Организационные детали