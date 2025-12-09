Мы покажем вам совсем другую сторону ОАЭ — спокойную, природную и аутентичную.
Едем в Хатту, где бирюзовые воды водохранилища соседствуют с древними фортами, а базары пахнут свежими фруктами и мёдом. Вы прикоснётесь к культуре и быту эмиратцев, услышите о традициях и истории этих мест.
Описание экскурсии
Озеро Хатта Дам
Горная вода, свежий воздух и панорамы Хаджарских гор — отличное место для невероятных снимков.
Деревня наследия Хатты
Старинные дома, башни, ремесленные мастерские — вы увидите, как жили на этой земле сотни лет назад.
Фруктовый базар
Здесь продают экзотические фрукты, специи и сладости — по желанию вы купите то, что вам приглянётся.
Медовая ферма (оплачивается дополнительно)
На пасеке мы познакомим вас с традициями пчеловодства, расскажем, как производят мёд, и предложим попробовать несколько сортов.
Природа Хатты
Мы покажем лучшие смотровые площадки, ущелья, необычные скальные формы и знаменитые водопады Хатты.
Организационные детали
- Едем на Kia Telluride, Chevrolet Malibu или Chrysler Voyager
- На каждую локацию мы выделяем от 40 мин до 1,5 ч в зависимости от вашего темпа и пожеланий
- Дополнительные расходы: вход на медовую ферму с дегустацией — $15 за чел., покупки на рынке — по желанию
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 43 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!
Входит в следующие категории Дубая
