Что вы увидите
- Бурж Халифа
- рынок Souq al Bahar
- Бурдж Аль Араб
- Атлантис
- Пальма Джумейра
Что вас ожидает:• Вы прогуляетесь 👣 у подножия самого высокого здания в мире «Бурж Дубай», где увидите великолепное шоу поющих фонтанов;
- Пройдетесь по старинному рынку (Souq al Bahar);
- Сфотографируетесь на фоне роскошного в ночной подсветке отеля «Бурж аль-Араб»;
- Посетите рукотворный Пальмовый остров 🏝️ и его великолепный отель 🏨 «Атлантис».
Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание:
- Трансфер от/до отеля.
Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
3 отзыва оставили туристы
Олег Д. проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Дубае
Дубай — первая встреча
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Знакомство с Дубаем
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии