Что вас ожидает:• Вы прогуляетесь 👣 у подножия самого высокого здания в мире «Бурж Дубай», где увидите великолепное шоу поющих фонтанов;

Пройдетесь по старинному рынку (Souq al Bahar);

Сфотографируетесь на фоне роскошного в ночной подсветке отеля «Бурж аль-Араб»;

Посетите рукотворный Пальмовый остров 🏝️ и его великолепный отель 🏨 «Атлантис».