  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

Ночной Дубай

5
3 отзыва
Олег Д.
Олег Д. – Гид из Дубая
Путешествие начнется вечером, когда изнуряющая жара покинет город 🏙️, и Дубай засияет в своем сказочном великолепии.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $220 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Ночной Дубай
Ночной Дубай

Что вы увидите

  • Бурж Халифа
  • рынок Souq al Bahar
  • Бурдж Аль Араб
  • Атлантис
  • Пальма Джумейра
Что вас ожидает:• Вы прогуляетесь 👣 у подножия самого высокого здания в мире «Бурж Дубай», где увидите великолепное шоу поющих фонтанов;
  • Пройдетесь по старинному рынку (Souq al Bahar);
  • Сфотографируетесь на фоне роскошного в ночной подсветке отеля «Бурж аль-Араб»;
  • Посетите рукотворный Пальмовый остров 🏝️ и его великолепный отель 🏨 «Атлантис».
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание:
  • Трансфер от/до отеля.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности
Ночной Дубай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Д.
Олег Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

Олег Д. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по визитным карточкам Дубая
$225
4 часа
Экскурсия по визитным карточкам Дубая
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю для гостей из Рас-аль-Хаймы
$325
8 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю для гостей из Рас-аль-Хаймы
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Дубаю + мечеть шейха Зайда
$430
7 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю + мечеть шейха Зайда
3 отзыва
Дивный сад Миракл Гарден
$170
2 часа
Дивный сад Миракл Гарден
1 отзыв
Прошлое и настоящее города
$230
4 часа
Прошлое и настоящее города
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Дубай — первая встреча
скидка40%
250
$150
8 часов
Дубай — первая встреча
114 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Пустынное Сафари
$43
5.5 часов
Пустынное Сафари
111 отзывов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
$35
5 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
95 отзывов
Знакомство с Дубаем
скидка25%
180
$135
8 часов
Знакомство с Дубаем
91 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
$80
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
82 отзыва
Магия вечернего Абу-Даби
$250
6 часов
Магия вечернего Абу-Даби
70 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу