Шоу поющих и танцующих фонтанов, взметающихся в небеса на 100-м;
Шейх Заед Роуд — величественную трассу, по обочинам которой раскинулись великолепные небоскребы, светящиеся яркими огнями;
Остров Пальм Джумейра и отель Атлантис;
Самый богатый и известный в городе район — Дубай Марина, утопающий в разноцветных огнях неоновых подсветок, светодиодных вывесок и другой городской иллюминации;
Dubai Water Canal — новая достопримечательность города, искусственный канал, пролегающий в сердце Дубая. Это красивейший водоем с многочисленными пешеходными мостами и цветным водопадом.
С 18 до 21:00 вас будет сопровождать русскоговорящий гид, который после экскурсии поможет вам вернуться в отель. Пройдитесь ночным Дубаем — этот город пленит вас своей красотой и станется в сердце яркими воспоминаниями.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$250
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.