Ночной Дубай - удивительный тур в свете неоновых огней, наполненный отличным настроением и...

Ночной Дубай — удивительный тур в свете неоновых огней, наполненный отличным настроением и возможностями культурно-развлекательной программы.

Ночной Дубай впечатляет, чарует, завораживает, пленит своим великолепием и яркостью.

Ночью здесь все искрится, играет красками и сверкает, что делает прогулку по ночному городу в буквальном смысле волшебной.
Ночной Дубай
Ночной Дубай
Ночной Дубай
Ночной Дубай
Ночной Дубай
Ночной Дубай

Что вы увидите 🤩

  • Шоу поющих и танцующих фонтанов
  • Шейх Заед Роуд
  • Остров Пальм Джумейра и отель Атлантис
  • Дубай Марина
  • Dubai Water Canal

Ночной тур предполагает посещение:

  • Шоу поющих и танцующих фонтанов, взметающихся в небеса на 100-м;
  • Шейх Заед Роуд — величественную трассу, по обочинам которой раскинулись великолепные небоскребы, светящиеся яркими огнями;
  • Остров Пальм Джумейра и отель Атлантис;
  • Самый богатый и известный в городе район — Дубай Марина, утопающий в разноцветных огнях неоновых подсветок, светодиодных вывесок и другой городской иллюминации;
  • Dubai Water Canal — новая достопримечательность города, искусственный канал, пролегающий в сердце Дубая. Это красивейший водоем с многочисленными пешеходными мостами и цветным водопадом.
  • С 18 до 21:00 вас будет сопровождать русскоговорящий гид, который после экскурсии поможет вам вернуться в отель. Пройдитесь ночным Дубаем — этот город пленит вас своей красотой и станется в сердце яркими воспоминаниями.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$250

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Наталья М.
Наталья М.
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