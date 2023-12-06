Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю

Индивидуальная экскурсия в Дубае
Добро пожаловать в Дубай — город будущего! И мы предлагаем вам познакомиться с ним с нашей эксклюзивной экскурсией на кабриолете! Почувствуйте себя настоящей VIP-персоной, кружа по самым роскошным районам города на открытом кабриолете.
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Ближайшие даты:
6
дек
8
дек
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
14
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Bluewaters island
  • Skydive Marina
  • Palm Jumeirah
  • Madinat Jumeirah
  • Souk al Bahar
  • Burj Khalifa и Dubai Fountain
  • The Museum of the Future
  • Dubai Frame

Описание

Что вас ожидает: На протяжении всей экскурсии мы гарантируем вам увлекательную и познавательную программу, в ходе которой вы не только узнаете много интересного о городе, но и получите потрясающие фото и видео, которые станут незабываемыми воспоминаниями о вашем путешествии. Для дополнительного удовольствия во время экскурсии мы предлагаем к использованию великолепные красное и синее летящие платья для девушек. Давайте вместе создадим яркие моменты, погружаясь в мир элегантности и красоты Дубая.

Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Мобильная фото и видеосъемка
  • Атласные летящие платья (красное и синее)
  • Вода
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Дубае
Завершение: Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

ИндивидуальныеНеобычныеVIP-турыМечеть ДжумейраПопулярные местаСвятые местаМузей БудущегоМузеиНа кабриолетеТуры из Дубаи

Похожие туры из Дубая

Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
46 отзывов
Феноменальный Дубай
Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня
Завтра
9 дек
11 дек
250$213 за всё до 5 чел.
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
С Дубаем на «ты»
Объехать топовые места города и услышать о местных традициях, истории и менталитете
с отеля
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
300$255 за всё до 6 чел.
По Дубаю на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
154 отзыва
По Дубаю на кабриолете
С ветерком проехать по самым интересным местам эмирата
в любом месте в Дубае
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
$350 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ