Добро пожаловать в Дубай — город будущего! И мы предлагаем вам познакомиться с ним с нашей эксклюзивной экскурсией на кабриолете! Почувствуйте себя настоящей VIP-персоной, кружа по самым роскошным районам города на открытом кабриолете.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Bluewaters island
- Skydive Marina
- Palm Jumeirah
- Madinat Jumeirah
- Souk al Bahar
- Burj Khalifa и Dubai Fountain
- The Museum of the Future
- Dubai Frame
Описание
Что вас ожидает: На протяжении всей экскурсии мы гарантируем вам увлекательную и познавательную программу, в ходе которой вы не только узнаете много интересного о городе, но и получите потрясающие фото и видео, которые станут незабываемыми воспоминаниями о вашем путешествии. Для дополнительного удовольствия во время экскурсии мы предлагаем к использованию великолепные красное и синее летящие платья для девушек. Давайте вместе создадим яркие моменты, погружаясь в мир элегантности и красоты Дубая.
Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Мобильная фото и видеосъемка
- Атласные летящие платья (красное и синее)
- Вода
- Что не входит
- Входные билеты
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель в ДубаеЗавершение: Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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