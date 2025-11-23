Эта программа создана для тех, кто ищет новые впечатления за пределами привычных небоскрёбов Дубая.
Вместо шумных улиц вас ждут горные панорамы Хатты или бескрайние пляжи Абу-Даби, где можно прокатиться верхом на арабском скакуне.
Тишина, простор и полное уединение — в индивидуальном формате с комфортным трансфером и внимательным сопровождением.
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отеля и отправимся в путь. Уже по дороге гид расскажет о традициях коневодства в Эмиратах и подготовит вас к предстоящему приключению.
- На ферме вы познакомитесь с арабскими скакунами, узнаете их характер и особенности. Инструктор подберёт лошадь под ваш уровень и проведёт вводный тренинг.
- Маршрут — по вашему выбору: горные тропы Хатты с панорамами оазисов и древних крепостей или песчаные пляжи Абу-Даби с видом на Персидский залив. Вы увидите старинные фермы, деревни бедуинов, сделаете эффектные фото.
- После прогулки вас ждёт отдых с лёгкими закусками и традиционным арабским кофе. А затем мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из Дубая и обратно, аренда лошади, услуги русскоговорящего гида, вода и лёгкие закуски, фотосессия в живописных местах (на телефон Samsung S24 Ultra).
- Программа 7+.
- Маршрут может меняться в зависимости от времени заказа, наличия лошадей, времени суток — горы Хатты или пляжи Абу-Даби (есть опция провести прогулку в пустыне Млеха в Шардже возле археологического музея — подробности в переписке).
- С вами будет гид-инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$150
|Дети до 12 лет
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амиран — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1761 туриста
Жизнь в ОАЭ подарила колоссальный опыт и знания как о туристических местах, так и о секретных уголках, где любят проводить время местные. Вместе с другом и напарником показываем то, что
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фёдорова
23 ноя 2025
Спасибо большое Амирану за полученные впечатления, за интересные рассказы по истории региона и за приятную компанию!
Входит в следующие категории Дубая
