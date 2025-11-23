Мои заказы

Для тех, кто видел всё: конная прогулка в окрестностях Дубая

Закат, природа и арабский скакун - ваш особенный день в ОАЭ
Эта программа создана для тех, кто ищет новые впечатления за пределами привычных небоскрёбов Дубая.

Вместо шумных улиц вас ждут горные панорамы Хатты или бескрайние пляжи Абу-Даби, где можно прокатиться верхом на арабском скакуне.

Тишина, простор и полное уединение — в индивидуальном формате с комфортным трансфером и внимательным сопровождением.
Описание экскурсии

  • Мы заберём вас из отеля и отправимся в путь. Уже по дороге гид расскажет о традициях коневодства в Эмиратах и подготовит вас к предстоящему приключению.
  • На ферме вы познакомитесь с арабскими скакунами, узнаете их характер и особенности. Инструктор подберёт лошадь под ваш уровень и проведёт вводный тренинг.
  • Маршрут — по вашему выбору: горные тропы Хатты с панорамами оазисов и древних крепостей или песчаные пляжи Абу-Даби с видом на Персидский залив. Вы увидите старинные фермы, деревни бедуинов, сделаете эффектные фото.
  • После прогулки вас ждёт отдых с лёгкими закусками и традиционным арабским кофе. А затем мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из Дубая и обратно, аренда лошади, услуги русскоговорящего гида, вода и лёгкие закуски, фотосессия в живописных местах (на телефон Samsung S24 Ultra).
  • Программа 7+.
  • Маршрут может меняться в зависимости от времени заказа, наличия лошадей, времени суток — горы Хатты или пляжи Абу-Даби (есть опция провести прогулку в пустыне Млеха в Шардже возле археологического музея — подробности в переписке).
  • С вами будет гид-инструктор из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$150
Дети до 12 лет$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амиран
Амиран — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1761 туриста
Жизнь в ОАЭ подарила колоссальный опыт и знания как о туристических местах, так и о секретных уголках, где любят проводить время местные. Вместе с другом и напарником показываем то, что
читать дальше

интересно именно вам. Просторная машина делает путешествие максимально комфортным, а хорошее знание местности, обычаев и традиций наполняет поездку смыслом. Немного обо мне: люблю путешествовать, читать книги, играю на пианино и гитаре, пишу картины. Недавно проехал 3 500 км на велосипеде из Дубая до Самарканда (через Иран и Туркменистан). Говорю на русском, английском и персидском (фарси). Работа с путешественниками — моё любимое хобби. По основной профессии много езжу в командировки, в основном на Кавказ, в Африку, Иран и Турцию.

Отзывы и рейтинг

Ф
Фёдорова
23 ноя 2025
Спасибо большое Амирану за полученные впечатления, за интересные рассказы по истории региона и за приятную компанию!

Входит в следующие категории Дубая

