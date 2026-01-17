Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за один день
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш незабываемый Дубай
Главные достопримечательности ультрасовременного города - пешком и на авто
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
$230 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Дубай - первая встреча
Индивидуальная экскурсия по Дубаю: от старинного квартала Бастакия до современных чудес Пальмового острова и Бурдж-Халифа. Незабываемое путешествие
Начало: В вашей гостинице
Сегодня в 22:00
Завтра в 01:30
$250 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Все краски Дубая
Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии
Начало: С места вашего нахождения
19 янв в 09:00
23 янв в 13:00
$219 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О Дубае с любовью
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В вашем отеле
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Полёт на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
20 янв в 04:00
21 янв в 04:00
$333 за человека
Водная прогулка
Такой разный Дубай
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины
Начало: У вашего отеля у Дубае
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: У вашего отеля
26 янв в 12:00
31 янв в 12:00
$330 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На жёлтом кабриолете по Дубаю
Увидеть главные места города и получить яркие фото на память
Начало: У вашего отеля
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
$340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубай сквозь века
Старинные кварталы, пряные ароматы и увлекательные рассказы о местной жизни
Начало: Около вашего отеля
19 янв в 08:00
20 янв в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Квест
до 4 чел.
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Увлекательный квест по старинным районам Дубая: от истории бедуинов до дегустации кофе и специй. Прокатитесь на абре и получите приз за правильные ответы
Начало: От вашего отеля
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
-
14%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Лучший выборГлавное в Дубае: обзорная экскурсия в группе
Отправляйтесь в путешествие по Дубаю на минивэне, чтобы увидеть самые известные достопримечательности и сделать незабываемые фотографии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
$61
$71 за человека
Круиз
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
Завтра в 17:00
19 янв в 05:00
$700 за всё до 5 чел.
-
10%
Водная прогулка
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
19 янв в 11:00
$81
$90 за человека
Круиз
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Насладитесь эксклюзивным круизом на роскошной яхте по Персидскому заливу. Оцените грандиозные виды Дубая, искупайтесь и отдохните с комфортом
Начало: У вашего отеля
20 янв в 08:00
21 янв в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
